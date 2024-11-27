上個月和朋友們早早約好，11月要一起挑戰象山步道，但天公不作美，颱風康芮硬是來攪局。不過運氣還不錯，颱風走得快，11月1日放了颱風假，隔天我們照計畫從虎山步道一路爬到象山，挑戰四獸山步道，還計畫在六巨岩欣賞絕美的台北101夜景！聽起來很愜意吧？但實際執行才知道，這一路爬得不是山，是耐力！

信義區登山步道路線

這是我們預定從虎山爬到象山的登山路線，Google地圖看起來只有2.2公里，需時38分鐘，我們的登山路線從永春捷運站出發，先步行24分鐘到松山慈惠堂，才正式進入虎山步道。

好不容易來到虎山步道入口，看到四獸山市民森林的招牌，大家補水調整裝備，準備開始今天的挑戰。

如果你是爬山高手，從虎山到象山的六巨岩觀景台，大約兩小時就能達成，但我們這群菜鳥就不一樣了。從下午兩點半開始爬，邊走邊拍，拍到晚上七點才下山，差不多創了個新紀錄呢！

在虎山步道的起點，我們還看到了路線簡易圖，對於第一次來的我們真是大有幫助！

在虎山步道的起點，我們還看到了路線簡易圖，對於第一次來的我們真是大有幫助！

在這裡，虎山步道的慈惠堂登山口設有一個指示牌，對於第一次來爬山的新手來說，這些路標真的是一大幫助，讓我們能快速了解沿途的景點與步道資訊。

雖然步道的起點前方有一段很方便的台階，走起來輕鬆不累，但因為颱風過後，山道上倒下了許多樹木，原本好走的路徑也變得不太好走了。

靜平還現身示範，這可不是開玩笑的！她一個下腰就輕鬆跨過了路障，但腿不夠長的我們，則只能一個個排隊，一邊測試自己的腰部柔軟度，看看能不能像她一樣順利跨過。真是考驗體力和柔軟度啊！

你可能會想，這不過是小小的障礙而已吧？但我告訴你，這一路上的挑戰真的是連連不斷！不只有倒樹，有些地方的路況甚至像障礙賽一樣難走，讓我情不自禁地想到自己曾經爬過的合歡北峰，結果這次爬虎山的時候，因為太久沒爬山，體力全都掉了，完全沒有之前的自信。趕時間又沒有補充足夠的能量，只吃了一小塊三明治就出發，結果我開始發現每爬一段路，臉色就越來越蒼白，每爬一小段路都忍不住大喊：「讓我休息一下！」🥵



經過一段辛苦的爬山路程，我們終於來到虎山步道的中途點——虎山螢火蟲生態區。

這裡的涼亭是個理想的休息站，我一看到就毫不猶豫地坐了下來，其他人見狀也只好停下腳步陪我休息。雖然我年紀不是最小，但體力卻讓我有些尷尬，只好坦白：「我是奧肖年好嗎？」來個自嘲。

這裡正好是賞螢的好地方，旁邊的階梯直通螢火蟲生態區，若是螢火蟲季節，這裡的景象定會讓人難忘。



繼續前行，我們來到了明山寺。

這座小廟的視野開闊，前方還有洗手間，對於爬山時的人來說真的是一大福音！大家趁此機會休息並拍了一張合照，充電後繼續向上爬。

台灣的郊山步道真的很貼心，設置了許多涼亭讓大家能夠休息補充。當我坐在涼亭裡休息時，還不忘補充一些鹽糖，幸好有朋友幫我背包，不然我真懷疑自己能否走到終點。畢竟，上次去火炎山爬山途中因腹痛折返回來，至今還被朋友笑了好久。這次，我可不打算半途而廢！

雖然我算是爬山中的「肉腳」，但還是看到了不少步伐矯健的高手。比如前面那位大哥，他竟然用額頭頂住竹框，毫不猶豫地爬上去，還說要跟喜馬拉雅山的雪巴人看齊，這樣的毅力真讓我佩服得五體投地。

約一小時後，我們來到了坡度較平緩的地方，大家趁著這時休息，拍下了第二張合照。

這裡的視野很好，能夠俯瞰遠方的台北市景，但可惜的是，台北101還沒出現。



再往前走，我們來到了九五峯，這裡是虎山與象山步道交接處的最高點。

經過一個多小時的艱苦攀登，我終於成功爬上來！既然來到山頂，當然得拍張紀念照，雖然體力不如人，但照片總該能唬人一把吧！

還好，這塊大石頭不像我預想的那麼難爬，比起雲嘉五連峯的雲尖山還容易多了。

站在九五峯的山頂，台北101就矗立在對面的山腳下，那座高聳入雲的地標仍然格外醒目。

雖然在山頂的時候，我們並未看到標誌性的「九五峯」牌子，反而是在快接近象山的觀景台時才發現，拿在手上感覺比我想像的還要沉重呢！



南港山這座標高374公尺的小百岳讓我不禁停下腳步，趕緊拍個照

算是又攻下了一座小百岳。這樣的小小成就感，讓登山變得更加有趣！



隨後，我們來到福德山莊

這裡和明山寺一樣是僅有的幾個設有洗手間的地方，雖然我沒去上廁所，但據朋友說，這裡的清潔度還算不錯。

稍作休息後，我們發現前方有一條小徑，聽說只要再爬50公尺就能到達拇指山的山頂，但考慮到自己是「肉腳」，為了不拖累大家，我決定放棄這次的挑戰，留待日後再來。

然而，意想不到的事情發生了！原本通往象山觀景台的步道竟然坍方了，大家一時陷入困境，正在猶豫是否要原路折返。

就在這時，意外地出現了一位老外，他告訴我們前方的小路還算安全，大家也只能相信他，繼續往前探索。

這條泥濘的小路確實比原來的步道更具挑戰

穿越了一片片倒塌的樹木，彷彿置身於侏儸紀公園。

儘管如此，我們還是咬牙走了20分鐘，終於回到了正常的象山步道，看到「台北大縱走」的標誌時，真是心情大好，感覺一切的艱辛都值得了。原來，從虎山走到象山，正是大縱走第六段的一部分。

隨著時間的推移，我們的步伐變得輕快，終於在5:30時迎接到了美麗的夕陽。夕陽照耀下的山頭像是被渲染過的山水畫，美得讓人屏息。

夕陽過後，夜幕漸漸降臨，當我們快抵達象山觀景台時，步伐也變得更加輕鬆。

到了觀景台，近距離欣賞台北101的夜景，真的是一個壯觀的體驗！無論白天或夜晚，台北101的身影總是那麼引人注目。

在觀景台上，我們遇到了不少外國遊客，甚至還有情侶請我們幫忙拍照，大家一起分享這美麗的時刻。

拍完合照後，我也忍不住擺起了「托塔天王」的姿勢，畢竟連比薩斜塔都能托過，怎能錯過台北101這個標誌性建築呢？

從觀景台下來，我們又去了六巨岩，這裡也是個不錯的拍照角度，刻在大石上的佛號，字跡蒼勁有力，讓人不禁感受到一股佛法的力量。

雖然這裡的觀景台較小，但拍起來的夜景效果依然不錯。大家紛紛拿出手機，爭取拍出心中最美的台北101。

隨著下山，視角逐漸改變，看到的夜景也變得不同，無論照片有多美，現場的震撼感是無可比擬的。我很慶幸能有這個機會，近距離欣賞台北101的夜景。至於未來有機會從101內部拍攝台北的夜空，那就留待下次了。

結束這一趟旅程後，拍到的這張台北101的照片，是我們的領隊高大哥在當天值班時拍的，從地面拍的101，和從山上看的角度大不相同。這一趟從虎山到象山的行程充滿了美景，尤其是夜景，實在讓人難以忘懷。如果你也有機會來這裡走一遭，別錯過這片美麗的台北景觀！