這間禾山日本料理絕對是我近期發現的高CP值日式料理！價位與份量都親民到讓人驚喜連連！

禾山日本料理隱身在台中北區的住宅區內，位於國豐街與福樂街的交叉口，周圍環境安靜怡人，白色牆面加上幾盆綠意植栽，整體氛圍簡單卻不失質感，路過也不會覺得突兀。

這是一間由夫妻檔經營的小巧溫馨的日式料理店，座位不多，僅有兩張方桌及靠牆座位區。建議大家若怕沒位子，記得提前訂位喔！

門口旁設有水杯、熱茶及餐具的自取區，方便又貼心。

提供的熱麥茶溫度剛好，喝起來暖胃又舒心。

禾山日本料理 菜單

店家的菜單設計非常可愛，選擇多樣，包括生魚片、丼飯、握壽司、定食、烤物、炸物、炒物、沙拉、湯品及飲料。整體價位中規中矩，沒有特別貴也不算特別便宜。點選丼飯、握壽司或定食的客人，還會附上一碗免費味增湯，真的很有誠意！

那天我和老公一起來用餐，身為生魚片的忠實粉絲，真的無法抗拒它的魅力XD當天老公點了一份炙燒牛肉丼，我則單點了一份鮮魚味增湯，因為單吃生魚片容易覺得肚子涼涼的，搭配一碗熱湯剛剛好。更何況這味增湯只要50元，真的非常划算！

鮮魚味增湯 50元

當鮮魚味增湯端上桌時，我整個嚇到下巴合不起來！這麼大一碗竟然只要50元，這碗的尺寸甚至可以裝丼飯！

湯裡的魚肉給得超大方又超大塊，除了鮮魚還有蘿蔔，湯頭喝起來溫潤香醇，不會過鹹，真的超好喝！

重點來了，這麼大一碗的附湯竟然可以免費續碗！當時我不敢相信，還特別再問了一次老闆娘：「妳剛剛說喝完想再喝，還能續碗？」「對！」真的太佛心了！這是我第一次在日式料理店遇到這麼豪氣的附湯，碗的大小跟丼飯碗差不多大，價格卻只要50元還能續碗！但說真的，兩碗下來我就已經飽到不行XD

炙燒牛肉丼 390元

這份炙燒牛肉丼真的相當豐富，擺盤美得讓人食慾大開！除了炙燒牛肉外，還搭配了鮭魚卵、黑豆、甜薑、山葵、紫蘇葉、蔥花和白芝麻，每一口都充滿層次感。

牛肉丼裡竟然還有鮭魚卵，真的是超級豪華！炙燒牛肉香氣撲鼻，口感鮮嫩不柴，真的很好吃。

接下來就是我的重頭戲——生魚片啦！他們的山葵真的很好吃，搭配日式醬油完全是絕配。

綜合生魚片 450元

綜合生魚片一上桌，真的讓人眼睛一亮！450元的價格，竟然包含甜蝦、花枝、魚子醬和鮭魚卵，份量真的超有誠意。以生魚片單價來說，一片約33元左右，這裡提供的3片青甘、3隻甜蝦、3片旗魚、2塊炙燒旗魚、數塊花枝和2塊鮭魚，總共超過14口，真心覺得物超所值！

其中的炙燒旗魚也讓人驚豔，老闆特別解釋因為這個部位有筋，怕我們不好咬，所以特別炙燒。輕炙後的旗魚香氣十足，口感軟嫩，非常好吃。

另一款旗魚則切得特別大片，厚實的肉質展現出極佳的新鮮度，入口軟嫩無比。

青甘真的是我最愛的魚之一，僅次於鮭魚！它的肥美程度與自然甜味都堪稱一流，難怪被譽為生魚片中的霸主。吃多塊鮭魚可能會膩，但青甘卻完全不會XD

花枝被切成一口大小的小段，每一口都彈牙爽口。吃完幾片軟嫩的生魚片，再換花枝的Q彈口感，真的是很讚。

綜合生魚片當然少不了鮭魚啦！這裡的鮭魚切成厚度超過1公分的小塊，厚實得像積木，鮮甜多汁且油脂豐富，真的超好吃。

最後登場的是甜蝦，店家已經細心處理好，可以直接一口吃下，整個超貼心！甜蝦本身Q彈紮實，搭配鮭魚卵在嘴裡啵啵作響，增添一抹鹹香，整體味道完美到令人滿足。吃完整份餐點，真心覺得下次再訪時，我還是會毫不猶豫地點一份綜合生魚片搭配味增湯，滿滿的高蛋白、無澱粉，吃得飽又滿足，完全無懈可擊！

店家資訊

店名：禾山日本料理

地址：台中市北區國豐街116號

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-20:30（週一、週二公休）

電話：04-2233-3298

延伸連結： 逢甲福星路上人氣日式料理，晚上才開始營業 ➜ 稻鮨板前吞食 近逢甲超平價的日式料理店 ➜ 當下食時しゅん 台中日式料理推薦，近逢甲商圈福星公園 ➜ 柏壽司 逢甲有名的平價日式料理 ➜ 拾飯