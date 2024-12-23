彰化田尾是個擁有濃厚在地文化的美麗景點，這裡不僅有著讓人驚豔的花卉園藝，更有不少適合一日遊的景點。除了大家熟知的肉圓和八卦山大佛，田尾還有許多充滿魅力的花卉園區、景觀餐廳及打卡熱點。喜歡綠意盎然的花草系朋友，來到這裡絕對不會失望！田尾被譽為台灣花鄉，這裡四季各有不同的花卉，還有大大小小的花卉市集，讓你一次買足當季最美的花草植栽，還可以盡情拍照、放鬆心情。

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田尾自清末時期開始發展花卉產業，2002年轉型為「田尾鄉花卉休閒園區」，不僅成為全台最大的花卉產地，也讓田尾成為每年吸引大量遊客的觀光熱點。這裡擁有台灣最多樣化的花卉種類，無論你是來賞花、買花還是享受休閒時光，都能找到適合自己的活動。

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彰化田尾｜推薦景點

必拍！比人高的仙人掌 在田尾的花卉園區，你不僅能看到繽紛的花卉，還有各種可愛的仙人掌和多肉植物，像是「生源仙人掌」和「農村仙人掌園」，這裡不僅有迷你盆栽，還有超大直立的仙人掌，讓你感受沙漠綠洲的魅力，非常適合拍照打卡！記得拍照時要小心，不要讓仙人掌的刺弄傷哦。

生源仙人掌

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▼除了直立高過頭的仙人掌之外，其他的沙漠植物也是很好拍!!

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地址：彰化縣田尾鄉柳鳳村公園路一段269號 開放時間：08:00-18:00

農村仙人掌園

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地址：彰化縣田尾鄉民生路一段347巷17號 營業時間：週末10:00-17:00

田尾公路花園

田尾公路花園沿著省道台一線公路，擁有超過341公頃的公園面積，這裡不僅有各種美麗的花卉，還有許多特色園藝店和咖啡廳，讓你在欣賞花卉的同時，還能品嚐到各式美食。還有一條風景優美的自行車道「百花騎放自行車道」，沿途可以一邊騎車一邊賞花，非常放鬆。

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地址：彰化縣田尾鄉民族路一段156號 營業時間：08:00-18:00

好田森林

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彰化田尾的最新景點「好田森林」，這裡是一個高質感的恐龍主題樂園，有著超可愛的恐龍造景和中卡丁車、滑草、攀岩、沙坑等遊樂區，非常適合帶小孩來玩。還有很多拍照的美景，讓你和家人一起享受恐龍世界的樂趣。

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地址：彰化縣田尾鄉公園東路7號 營業時間：平日10:00–18:00；假日10:00–21:00

田尾波波草

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「田尾波波草」像是台版的抹茶團子，圓圓的外型讓它成為網紅景點。這些可愛的草堆，經過園主的精心修剪，每年都吸引了大量遊客前來拍照打卡，是來田尾的必訪景點之一。

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地址：彰化縣田尾鄉田仁路與裕豐路交叉 入園清潔費：50元 營業時間：平日14:00-17:30；週末09:00-17:30（週二三公休）

菁芳園

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位於彰化田尾公路花園的「菁芳園」，是每個花卉愛好者的天堂！這裡不僅有各式各樣的花草，還充滿了療癒感，讓人一踏入就能感受到大自然的魅力。菁芳園的入口處種植了許多落羽松，給人一種寧靜的氛圍，讓每位來訪的遊客都能放慢腳步，享受自然的美好。此外，菁芳園也致力於永續經營，園區內建有大型的溫室玻璃屋，並且導入廢水處理循環利用系統，還設有自然農法菜園，倡導環保與綠能。

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菁芳園不僅是一個美麗的花園，還是學習園藝的好地方。這裡有近百年的園藝經驗，讓你不僅能欣賞美麗的花草，還能學到如何將園藝融入生活，布置自己的家園。園內的「玻璃花坊」景觀餐廳，坐落在這座溫室玻璃屋中，採光超級棒，四周綠意盎然，宛如身處大自然中用餐。餐廳窗外可以看到園區裡的落羽松林和生態池，美景不斷，實在是拍照的好地方！無論是來這裡用餐還是拍照，都是不可錯過的景點。

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地址：彰化縣田尾鄉打簾村張厝巷73號之一 營業時間：10:30-17:00 推薦閱讀 : 菁芳園 ｜浪漫落羽松、湖畔玻璃屋花園景觀餐廳、彰化超夯拍照打卡景點!

「怡心園」是個非常適合全家人一起來玩的地方，裡面有草皮區、親子戲砂區，還有親水公園，夏天可以來這裡消暑！每到晚上，七彩音樂噴泉會展開美麗的水舞燈光表演，場面相當壯觀，絕對是放鬆身心的好去處。

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地址：田尾鄉打簾村民族路一段156號 開放時間：24小時開放

田尾鳳凰花園／窄巷古厝咖啡

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園內有各式各樣的季節花卉和水生植物，還有孔雀魚生態區和兒童遊戲區，非常適合家庭出遊。

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而園區裡的「窄巷古厝咖啡」更是拍照愛好者的最愛，這裡的古色古香紅磚老宅，讓人彷彿回到了童年時光，是個非常有氛圍的咖啡館。

▼古色古香的古厝裡，甜點還裝在迷你版電鍋實在可愛到不行!

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地址：彰化縣田尾鄉民生路一段478號 開放時間：08:00-18:00

輝豐園藝

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如果你是花卉迷，那「輝豐園藝」一定不能錯過！這裡種滿了上千株九重葛，秋冬季節尤其美麗，整個園區就像是九重葛花海迷宮，粉嫩的色彩讓人拍個不停。而且，輝豐園藝免費開放讓大家參觀，讓人覺得既親切又溫暖。不過來賞花時也要記得愛護花草，避免破壞這片美麗的景色。

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地址：彰化縣田尾鄉民族路一段477號 開放時間：09:00-19:00

台灣銘園庭園美術館

位於田尾的「台灣銘園庭園美術館」，是喜愛植物和盆栽的朋友必訪的景點。這裡的創辦人自小熱愛樹木，並且自學將樹木雕刻成各式造型的盆栽，讓每棵樹都有了自己的個性。園內的羅漢松、真柏、紫薇等植物讓整個庭園看起來生機勃勃。特別是羅漢松，經過精心修剪後，形成圓潤可愛的形狀，像是小小的綠色藝術品。

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白色磚石造的茶館座落在水池中央，四周是盛開的紫薇花樹，紫薇花的色彩豔麗，尤其在6月到9月間，粉紅色的花海令人陶醉。站在這裡，遠眺整個庭園，彷彿來到了小日本般的優美景致，絕對是拍照的好地方。

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地址：彰化縣田尾鄉正義村三豐路102號 營業時間：平日08:00-17:00；週末08:00-18:00

董家花田

來到「董家花田」只要50元就可以欣賞到美麗的康乃馨花，還有非洲菊、洋桔梗等各式花卉。尤其在母親節前後，這裡成為了帶媽媽賞花的好地方。

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地址：彰化縣田尾鄉光復路四段161號 康乃馨花季：4/17-5/14 董家花園餐飲館：全票100元、65歲以上50元（附抵用券50元）

彰化田尾｜田尾美食推薦

罔渡鄉土點心

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當地的「罔渡鄉土點心」位於肇天宮前，這裡的餐點不僅便宜，還能讓你品嚐到地道的台灣小吃。小攤位的每一道餐點都帶著滿滿的台灣風味，像是滷味、米糕等，價錢實惠又美味，吃得飽又開心。而且，這裡的店名「人生罔渡・罔過日；吃乎飽・歡喜就好」，不僅有趣，也讓人感受到當地人對生活的態度。～

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地址：彰化縣田尾鄉福德巷547號 營業時間：10:00-12:30、15:30-18:30（週一公休）

A&G La fusion田尾義式餐廳

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如果你想嘗試一些道地的義大利美食，那麼「A&G La Fusion義式餐廳」一定要列入你的行程。這家餐廳由來自義大利的主廚和台灣太太共同經營，提供超道地的手工義大利麵、披薩、海鮮燉飯等經典義式料理。無論是餐前小點還是餐後甜點，都是不少網友大推的美味，讓每一位來到這裡的食客都能滿載而歸。餐廳的舒適環境也讓人放鬆，是來田尾必吃的美食之一。

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地址：彰化縣田尾鄉民生路一段14號 營業時間：平日11:30-14:30；週末11:30-14:30、17:00～21:00（週一公休）

勾叄珈琲

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店名的「Góðan Dag Kaffi」在冰島語裡是「早安、祝你有個美好一天」的意思，這間由冰島回來的老闆夫婦開的咖啡館，以北歐極簡風格為主，環境清新舒適，還有自家烘焙的義式咖啡可以品嚐，是放鬆心情的好地方。

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地址：彰化縣田尾鄉中山路二段35-3號（Google快速連結） 開放時間：09:30-18:30 推薦閱讀：彰化下午茶｜ 彰化咖啡廳10選！來場悠閒的網美下午茶時光吧！

彰化田尾｜附近景點推薦

逛完了彰化田尾，也可以去附近的永靖鄉的成美文化園、永靖老街看看喔!

成美文化園

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這裡擁有典雅的日式庭園，池塘的景色更被譽為「平地版嘉明湖」、「台版兼六園」，讓你拍照時彷彿置身於日本的美麗景點。成美文化園也是彰化隱藏的秘境，這裡的閩客古厝和傳統建築風格充滿懷舊氛圍，是攝影愛好者的天堂。

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總結來說，田尾不僅是賞花的天堂，也是享受美食和放鬆身心的好地方。當你遊玩田尾周邊的景點、品味在地美食後，保證會讓你對這個地方愛上不已！

來彰化住一晚：彰化住宿推薦

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