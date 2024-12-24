冷冷的天氣，最適合就是約朋友一起吃火鍋暖胃了！這次來到位於台北喜來登2樓的【桃山 日本料理】，從10月1日起到12月底，推出了超吸引人的「日式鍋物暢饗優惠」。重點是主打美國牛小排、黑毛松阪豬無限供應，還有昆布湯、關西壽喜燒兩款經典日式鍋底可以選。搭配新鮮蔬菜盤、讚岐烏龍麵吃到飽，最後再來點特製甜點完美收尾，完全滿足鍋物控的胃！如果是4人同行，每位只要$1,880+10%，超划算！

【桃山日本料理-台北喜來登】

桃山不僅食材講究，店內裝潢也相當用心！整體設計充滿濃厚的日本京都風情，寬敞的用餐空間可以容納約140席，還設有9間和式、洋式包廂，非常適合聚餐或慶生派對。

▼包廂區

服務人員身穿和服在餐桌間穿梭，彷彿帶你穿越到江戶時代，感受純正的日式氛圍。再加上多款酒水可以搭配餐點，讓你在精緻的用餐環境中，更添美食樂趣。

▼店內也有提供多款酒水可搭配餐點。

桃山菜提供會席料理、日式火鍋、壽喜燒，有各式的定食套餐，也有單點的食材。

大廳座位：提供定食、套餐、鍋物料理。

包廂區：提供套餐及鍋物料理(有低消)。

▶️ (桃山菜單)

▼【日式鍋物暢饗】▼

美國安格斯牛小排、雲林黑毛松阪豬兩款肉品，與季節鮮蔬盤、麵飯主食無限享用。

◎優惠時間：10月1日至12月31日

✔️1-3人同行享優惠價每位$1,980+10%

✔️4人以上再享每位$1,880+10%

(ps.同桌皆須點用此餐點活動，並選擇相同鍋物(涮涮鍋或壽喜燒)。

▼和風海鮮沙拉搭配鮮香的海鮮食材，淋上特製的和風醬汁，吃起來清爽、開胃。

和風涮涮鍋湯底選用昆布與柴魚熬製，湯頭清甜帶著淡淡的柴魚香，涮蔬菜後更加鮮甜。搭配胡麻醬或酸桔醬，味道層次超豐富！蔬菜盤新鮮多樣，重點是可以無限續加，讓你大口享用不用客氣。

關西壽喜燒的醬汁鹹甜適中，加入蔬菜熬煮後，湯底更添鮮味。肉片涮煮後沾上生蛋液，口感滑嫩濃郁，搭配越光米飯更是一絕！飯粒晶瑩剔透，讓人一口接一口完全停不下來。

▼季節蔬菜盤 (可續)適合久煮的蔬菜，出餐時就先放入鍋中，綠色蔬菜會另外呈裝，保持鮮美感。

美國安格斯Choice特級無骨牛小排也無限供應，油花均勻的牛小排厚度適中，涮煮至3~5分熟剛剛好，肉質嫩中帶彈，搭配胡麻醬特別香濃。這品質吃個幾盤就超值！

雲林黑毛松阪豬無限供應，松阪豬有著漂亮的大理石油花，涮熟後軟脆鮮嫩，搭配酸桔醬或者直接吃，都很鮮美無腥味。

▼昆布鍋有提供胡麻醬、酸桔醬2款沾醬，胡麻醬濃郁芝麻香氣，適合沾肉，酸桔醬味道清爽，搭配蔬菜最對味。

▼壽喜燒附有生雞蛋、醃黃瓜、味噌湯，可搭配食用。

牛小排放入壽喜燒涮煮，吸附醬汁，吃起來軟嫩、鹹甜有味，沾上蛋液後，口感更添柔嫩滑順。

配上Q彈的越光米飯，讓人不自覺地一口接一口。

松阪豬放入壽喜燒鍋涮煮後，吃起來軟香脆彈，無需沾醬就很好吃。

除了肉品和蔬菜，桃山還提供讚岐烏龍麵無限續加！麵條口感Q彈滑順，吸附湯汁後更是勁道十足。最後再來點爽脆的漬物和一碗濃郁味噌湯，讓整體用餐體驗更加圓滿！

再配上一碟爽脆的漬物和一碗香濃的味噌湯。

特製的黑芝麻蛋糕捲香濃細膩，內餡甜而不膩，完美為這一餐畫下句點。桃山就是用這樣的細緻料理與服務，讓人每次來都能感受到滿滿的誠意。

整體來說，【桃山 日本料理】的日式鍋物吃到飽活動，不僅食材品質一流，環境與服務也讓人賓至如歸。湯底的清甜、壽喜燒的濃郁，以及肉品的鮮嫩，搭配多樣的配菜與主食，真的是肉食控的天堂！不管是約會、聚餐還是家族聚會，桃山都非常適合。想吃高質感的日式火鍋，千萬別錯過這波優惠！

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