柴窯火腿製造所進駐台北大巨蛋站，帶來超夯的厚切火腿三明治，讓喜歡煙燻美食的朋友多了一個美味的選擇！這家原本以團購爆紅的台中網路美食名店，以龍眼木燻製肉品聞名，每款煙燻美食都融入了台灣地方特色，深受饕客喜愛。這次在大巨蛋實體店，不僅可以買到經典的「原味厚切火腿三明治」和「金沙肉鬆口味」，還推出了大巨蛋限定的「煙燻地瓜厚切火腿三明治」，真的是視覺與味覺的雙重享受！

大巨蛋商場開幕後，迅速成為東區與信義區的美食新據點，尤其B2的花園綠廊，聚集了超過30家餐飲品牌，吸引無數人潮。其中，柴窯火腿製造所更是備受矚目的新店，獨家的火腿三明治每天由台中低溫配送，確保最佳鮮度

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這家店的裝潢以明亮的橙色為主，搭配超可愛的3D小豬吉祥物「開燻」迎賓，讓整體氛圍充滿活潑又創新的感覺。走進店裡，冰箱裡的三明治經常被掃購一空，尤其是假日人潮更是超多，熱門口味甚至供不應求！

柴窯火腿製造所的招牌三明治有三款經典口味，原味厚切火腿三明治中間夾著一大片厚切火腿，搭配蛋皮與奶油，咬下去口感超有嚼勁。煙燻的香氣充滿整個口腔，簡單卻不失層次，絕對是經典中的經典！

柴窯火腿製造所的三明治採用6入盒裝，售價388元，每人限購2盒。不過，因為供不應求的緣故，目前並沒有提供綜合口味的組合，每盒都是單一口味。

打開包裝後，厚實的火腿與飽滿的餡料立刻呈現在眼前，每款三明治都有明顯的外觀區別。撕開包裝即可品嚐，方便又好吃，無論是當早餐、下午茶，還是隨手帶回家，都是超值又實用的選擇。

打開包裝後，厚實的火腿與飽滿的餡料立刻呈現在眼前，每款三明治都有明顯的外觀區別。撕開包裝即可品嚐，方便又好吃，無論是當早餐、下午茶，還是隨手帶回家，都是超值又實用的選擇。

柴窯火腿製造所 原味厚切火腿三明治

跟洪X珍最大不同的就是中間那片厚切火腿，咬下後相當具嚼勁，真的有吃到肉的爽快感， 而且煙燻的滋味香濃，簡單的蛋皮、奶油搭配，就能吃到講究的滋味。這一款是艾方妮最喜愛的口味。

金沙肉鬆口味三明治是台灣特色的絕佳展現，「鹽紅土鴨蛋」與肉鬆的黃金比例搭配，鹹香四溢，味道比較濃郁但超下飯，喜歡重口味的朋友一定不能錯過。

煙燻地瓜厚切火腿三明治（大巨蛋限定）這款限定口味在原味厚切火腿的基礎上加入了獨家煙燻地瓜，地瓜的天然甜味結合炭香與鹹香火腿，鹹甜適中，非常有特色，讓人一試成主顧。

除了三明治外，店內還有煙燻風味的餅乾與蝴蝶酥。不過，像蝴蝶酥這類點心同樣是搶手貨，稍晚一點就很可能買不到了！另外，大巨蛋店開幕期間，購買一盒三明治還能抽取吉祥物「開燻」貼紙，真的是滿滿的驚喜。

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柴窯火腿製造所 大巨蛋店 店家資訊

官網：https://brickoven.tw/pqunb

FB粉絲專頁：柴窯火腿製造所

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號B2

營業時間：週日~四11:00-21:30，週五~六11:00-22:00

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