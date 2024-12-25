去香港旅遊，除了吃遍港式美食和欣賞迷人夜景，還有什麼能更深入體驗香港的人文與文化？當然是逛香港的各大博物館啦！不管是當雨天備案還是親子旅遊行程，博物館都是不錯的選擇！特別推薦以下11間香港必訪博物館，讓你不僅能欣賞精彩展覽，還能被周邊的建築美學和文化氛圍深深吸引喔！

M+博物館：亞洲當代文化新地標

位於西九文化區的M+博物館，是亞洲首座全球性的當代視覺文化博物館。自2021年開幕以來，以創新、潮流和前衛展覽吸引大批年輕人和藝術愛好者。博物館共有8層樓，33個展廳，涵蓋現代及當代美術、設計、建築和電影。除了展覽精彩，M+的建築設計也相當亮眼，由玻璃與混凝土構成的通透外觀，與西九文化區的自然景致完美融合，還有超美的維多利亞港景可以欣賞，非常適合親子同遊或拍照打卡喔！

圖片授權：IG@crystal92241、IG@carolying

M+展覽：浮游之境

地址：九龍西九文化區博物館道38號 門票優惠： 餐廳優惠：

香港故宮文化博物館：傳統與現代的完美結合

專注於展示中國傳統文化與藝術，這座位於尖沙咀海濱的博物館，外觀設計融合了中式元素與現代感，尤其屋頂曲線更是參考中國古建築的特色。內部展覽包含許多珍貴文物，還設有現代化的互動設備，讓參觀體驗更豐富！此外，周邊的綠化空間和水景，也讓這裡成為放鬆身心的好去處。

圖片授權：IG@joanne_lu_

地址：九龍西九文化區博物館道8號 門票優惠：

ARTE M HONG KONG：沉浸式藝術體驗

主打實驗性和跨媒介的藝術展覽，ARTE M是當代藝術迷的最愛。大型裝置藝術和互動展品，讓你每逛一個展廳都像進入另一個世界！但可惜的是，ARTE M將於2024年底結束營業，目前門票有半價優惠，趕快安排時間去體驗一場沉浸式的藝術饗宴吧！

圖片授權：IG@mannysmiley、@15ab3113

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King's Road, K11 HACC 2樓 門票優惠：

Nature Discovery Park：都市中的自然天堂

這不只是個博物館，更像一間自然教室。Nature Discovery Park以生態保護為主題，設有戶外探索區，還提供導覽活動，讓你近距離感受香港的多樣生態。結合植物標本展示和教育意義，這裡特別適合親子或熱愛大自然的旅人前往。

圖片來源：Nature Discovery Park 自然博物館官網

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 8樓

香港藝術館：亞洲藝術寶藏的聚集地

這間歷史悠久的藝術館，從1962年開幕至今，展出範圍涵蓋中國古代藝術、當代藝術與工藝品等。館外牆的設計像一本層層翻開的書，內部則有多個展廳與互動展覽空間，既能滿足藝術愛好者，又是欣賞維多利亞港美景的好地方！

地址：九龍尖沙咀藝術館道10號

香港海事博物館：見證香港航運歷史

作為香港地理和殖民歷史的重要象徵，海事博物館以多媒體和互動裝置呈現了香港的航運故事。館址位於中環的百年建築中，外觀保留了殖民風格，內部卻相當現代化，吸引了無數海洋歷史愛好者與家庭旅客。

圖片授權：IG@cambridgedaddy

圖片授權：IG@cambridgedaddy

地址：香港中環八號碼頭

香港太空館：孩子的宇宙夢工廠

太空館專注於天文學和太空探索，內部設有互動式展品和先進的數字投影星空館，讓大小朋友都能享受一場奇幻的太空之旅！想更深入了解宇宙的朋友，也可以留意太空館定期舉辦的講座與工作坊。

圖片授權：IG@maxsin0419

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道100號

香港科學館：知識與樂趣的結合

科學館有超過500個互動展品，展出範圍從物理到環境科學。無論是兒童還是青少年，都能在這裡邊玩邊學。特別推薦「地球探索廳」和「科學劇場」，絕對讓人目不暇給！

圖片來源：香港科學館臉書粉專

地址：九龍尖沙咀漆咸道南2號

香港歷史博物館：穿越時光的旅程

圖片授權：IG@emily_c1025

歷史博物館展示了香港從史前到現代的變遷故事。「歷史長廊」是最吸引人的展區，結合互動技術與文物，讓你輕鬆理解香港的文化交融和歷史背景。

圖片授權：IG@emily_c1025

地址：九龍尖沙咀漆咸道南100號

香港文化博物館：多元文化的薈萃

文化博物館內有許多經典展覽廳，如金庸館、粵劇文物館等，還經常推出特展如「李小龍的傳奇」，讓人回味無窮。此外，館內禮品店也值得逛，滿滿的香港文創精品，是挑選伴手禮的好地方！

圖片授權：IG@duan0v0

地址：新界沙田文林路一號

香港鐵路博物館：懷舊與現代的交會

想了解香港的鐵路歷史？這裡絕對值得一來！鐵路博物館不僅有舊火車頭和迷你模型展示，還有免費入場的福利，非常適合親子遊！

圖片授權：IG@y.laam_bb

地址：大埔墟崇德街13號