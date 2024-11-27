說到新竹必吃的選擇，可能很多人和理智派一樣，當社畜工程師久了之後，為一一直漲的就是自己的健康報告紅字表了XD(超有共鳴吼。也因此，飲食上從原本的大魚大肉和重口味，到現在盡量至少一餐選擇健康餐盒，『必吃』這兩個字就默默地發生了變化。今天理智派要開箱的，與其說是傳統雞肉飯店家，倒不如說是便宜版健康餐盒類的雞肉飯。

P.S. 一般來說健康餐盒隨隨便便就快兩百，津叁雞肉飯真的評價許多了XD。

【新竹津叁雞肉飯】環境簡介

新竹津叁雞肉飯位於新竹科學園區的金山街，小小的一間店面是可愛的文青風設計。裡面的座位約莫15人左右，不算大，但考慮附近的住戶都是工程師，大概和理智派一樣都是外帶居多，好像也就夠了。

【新竹津叁雞肉飯】餐點開箱

理智派當天是中午前來用餐，店內看起來偏忙碌。畢竟是做竹科生意，中午時段竹科人都要吃

東西怎麼可能會不忙碌呢XD。當天我和同事中午出來覓食，兩人就點了各一碗不同口味的雞肉飯和一些小菜來吃吃看。

。經典雞肉飯。

來到主打雞肉飯的店，怎麼可能不先點個經典雞肉飯呢？雞肉的味道是水煮的口感，淋上簡單的醬汁吃起來乾乾淨淨的，很是清爽。整體份量算是新竹價，中規中矩的一碗也是得飽的。味道不重的經典雞肉飯蠻適合夏天如果沒胃口想吃點東西的話可以點來吃。配菜是玉米筍、滷蛋與花椰菜，整體而言是便宜版的健康餐盒的感覺。

。口水雞肉飯。

口水雞肉飯相較於經典雞肉飯，醬汁是口水雞的那種辣醬，但辣度理智派體感約莫微辣。喜歡吃辣的朋友可能會覺得辣度稍輕，不過看起來店家是主打『便宜版健康餐的雞肉飯』，這調味感覺就合理許多了。如果喜歡吃辣的朋友，可以考慮可以調整辣度的蒜香麻辣雞肉飯，選擇大辣一次過癮XD。

。小菜與湯品。

小菜可分為蔬食、單點肉與湯品等。價位其實不算貴，小菜和湯品都還在50元左右，以新竹快失控的物價來看，很是合理。

整體而言，理智派個人覺得，新竹津叁雞肉飯和其他雞肉飯的定位路線不同，偏向健康餐盒的那種清爽口感型。吃完一碗感覺也不會熱量爆表而有罪惡感。

【新竹津叁雞肉飯】網友心得

看完理智派說，看看網友怎麼說津叁雞肉飯吧。以下是理智派根據評價整理的亮點、服務、便利性及改進建議！

餐點品質：滑嫩雞腿肉，低脂高蛋白

津叁的雞肉飯特色在於去骨雞腿肉，採用水煮方式烹調，不油膩也仍多汁鮮嫩。這樣的做法不僅符合現代人對於健康飲食與低脂飲食需求，也保持了雞肉的口感。

P.S.: 搭配的餐盒配菜（如玉米筍和花椰菜）讓人在獲得飽足感的同時，也能享受到均衡的營養。

配菜搭配：提升風味的細緻搭配

配菜以清爽的蔬菜和入味的滷蛋為主。部分人特別提到滷蛋與花椒的搭配，使得餐點風味更加豐富！配菜的選擇雖然固定，但顧客普遍表示滿意，尤其是健康飲食的需求者。

服務與環境：親切服務+舒適環境

津叁雞肉飯的店內環境以乾淨、明亮著稱，服務人員態度親切，對顧客的需求反應積極。店家也經常鼓勵留下評價，增強互動感，並透過不定期的優惠活動來回饋常客。

訂餐與外送便利：輕鬆下單，省時省力

除了現場體驗，津叁雞肉飯還提供了便利的LINE預訂和Uber Eats外送服務，無論是快下班前點單到現場拿還是叫外送都非常方便。

綜合優點

低脂美味：去骨雞腿肉以水煮方式烹調，既低脂又滑嫩，讓健康與美味兼得。

健康配菜：新鮮的配菜搭配均衡，提升飽足感，深受營養注重者的喜愛。

親切服務：店員服務貼心，且經常提供優惠活動，增加顧客互動和回頭率。

建議改進

部分評論建議增加配菜的多樣性，例如可以在玉米筍、花椰菜等搭配之外，提供不同的蔬菜選擇，或推出組合多樣化的配菜，讓餐盒搭配更豐富。理智派推測，可能是大家太常回購，導致相同菜色很快就吃膩(?。

【新竹津叁雞肉飯】價位 I 價目表 I 菜單一覽

新竹津叁雞肉飯菜單簡簡單單，分為雞肉飯、單點雞肉、食蔬與湯品等。

。雞肉飯：均一價位為120元，從口味清爽的經典雞肉飯到口味較重的蒜香麻辣雞肉飯。

。單點雞肉：均一價位為95元，如果是喜歡吃肉的朋友，可以再加點雞肉來吃吃。

。食蔬：價位約45-55中間，有特別的栗香紅皮地瓜切片可以點來吃吃看。

。湯品：價位約45-50中間，吃個飯搭配湯品真的蠻過癮的。

【新竹津叁雞肉飯】店家資訊 I 分店一覽

名稱：津叁雞肉飯 JinSan Chicken Box｜內置客席區｜竹科外送｜新竹美食

時間：10:15-20:00

電話：03-6126212

地址：300台灣新竹市東區金山八街35號1樓

【新竹津叁雞肉飯】地理位置 I 怎麼去

欲前往位於新竹金山街津叁雞肉飯的朋友，其實非常簡單。建議各位可以直接使用開車或騎車前往，外地的朋友理智派提供行車路線給大家參考；新竹在地的朋友則是可以直接前往新竹園區的金山街即可。

。自行開車：位於新竹金山街津叁雞肉飯，可以使用國道一號，於新竹出口下交流道後，從光復路前往金山街，約莫10分鐘即可抵達。

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