逛家具展場，是一種身心靈都愉悅的旅程。

每一個視覺的移動，觸覺的感受，都給身心帶來驚喜。

藉著走走逛逛，不但可以找到自己喜愛的家具，

也得到佈置家居的靈感，真是收穫不淺！

所以寶寶對於逛家具展場，充滿興趣，真是樂此不疲！

時不時就從參觀中，帶回一、兩件新家具，成為家中新寵！

聽說【中友家具】，是一站式購足的家具大超市。

即使三代同堂，老、中、青不同世代，不同需求、不同喜好，通通都能滿足。

真的可以省去到處奔波，勞心費力的辛勞！

於是趁著到台中輕旅行之便，就到【中友家具】挖寶來了！

【中友家具】近台中高鐵站，穿過高鐵站停車場，

步行10分鐘，即可到達，超方便！

據說價位超親民，搭高鐵來逛都划算！

從店面的外觀，都可以看出規模之浩大，店家門口即可停車呢。

走，跟著寶寶腳步探路去！

聽說家具優惠價最低是11元起喔，可以參考官網的最新特價資訊！

💓✨店家資訊：中友家具 - 全台最大3000坪家具超市

📍地址：台中市烏日區中山路3段246號 (近高鐵及成功嶺)

☎️客服專線：04-2336-5807

⏰營業時間：週一至週五 09:30 - 20:30 週六至週日 09:30 - 21:00

最新特價家具 https://www.chongyofurniture.com.tw/pages/news

🏠預約參觀送6000元成家金https://lihi.cc/w4gQv

官網 https://www.chongyofurniture.com.tw/

粉專 https://www.facebook.com/chongyofurniture/

進入賣場，彷彿闖進家具迷人的大觀園，

果然就是寶寶所期待的超大家具展示場，占地3000坪的家具超市。

家具風格多元，31年在地經營、累計超過30萬客戶。

多位藝人指定合作品牌：王彩樺、香蕉、六月、謝承均、張文綺、李佳薇、宛宛兒、盧彥澤等都極力推薦！

寶寶就從客廳展區，開始參觀，喔~~真的超喜歡！

設計典雅時尚，色彩明亮真的可以點亮客廳的視覺感受！

有的色澤穩重舒適，感覺可以放下壓力。

反正不管你喜歡哪種款式、造型、布料、顏色通通可以客製化！

市面上常見沙發，可依需求分常2人、3人、4人沙發等。

2人，適合空間有限，或租屋族。

3人，適合雙人夫妻或情侶。

4人，適合小家庭或空間稍大。

若是有更大需求，就可考慮1+2+3的組合，或者直接客製你所要的尺寸。

反正在【中友家具】買沙發，從尺寸、材質、顏色，通通可以訂製。

反正完全根據自己家中空間與需求，靈活配置。

也可以看到紋路典雅的輕奢岩板茶几，讓人好喜歡！

或是高級堅硬耐磨岩板，端看個人喜好！

寶寶發現【中友家具】的茶几，材質也有很多可選擇，擺飾也令人喜愛！

【中友家具】歡迎客人預約前來試坐，

還貼心的提供試坐5大重點，尤其家中有長輩的貼心小Tips非常管用！

這裡前來參觀，就享有一對一導覽說明的服務。

寶寶參觀當天，參觀人潮絡繹不絕，可見【中友家具】在業界的口碑！

看到這3000坪超大家具超市，展場大這麼大，上萬件家具選擇性這麼多，

一定可以找到適合自己想要的家具，事實上寶寶什麼都喜歡，

尤其那藤編吊椅，實在太浪漫了！

接著來到實木家具區，沉穩堅固，

設計靈活不呆版，可以滿足喜好實木有質感的顧客！

茶几下面還有低矮小座椅，平時可以收納，客人多時就能發揮功能！

原來親子遊戲區，就在實木區的尾端，其實就在進門處的右前方。

若是帶著寶貝來參觀【中友家具】者，就可以讓孩子在這兒玩，

放心去尋找自己想要的家具。

占地3000坪的家具超市，實在太廣闊了。

走著走著可能會迷路，反正寶寶走到哪裡就逛到哪裡。

【中友家具】共有一、二樓，有蠻多上2樓的管道。

二樓展示區，展示的是床組/床墊，類系統櫃/餐桌椅/餐櫃，

化妝台，套房家具，斗櫃/書櫃/衣櫃。

不同的入口，可通往不同最近的展區。

反正寶寶是來挖寶的，通往哪裡都是驚喜！

首先看到各式各樣的餐桌，搭配各式各樣的椅子。

因寶寶暫時無此需求，就擦身而過。

這一區靠牆，也有展示簡單型的書櫃。

接著看到房間組展示床組/床墊，還有化妝台。

各式各樣的衣櫃，有明亮文青風，也有顏色較穩重的實木房間組。

明亮文青風房間組，感覺適合年輕族群。

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顏色較穩重的實木房間組，選擇性也很多。

感覺是家中長輩會喜歡的房間組。

各式房間組，也有搭配的沙發、沙發床。

甚至名床區與床墊區，都可以找到令人怦然心動的超值優惠價家具。

賣場中有貼價格的商品皆為特價品，官網也有更新，售完為止！

這張沙發床簡約不占空間，彈性不錯，平時是沙發，打開就是一張床。

對於小資族/租屋族/單身族，都是挺有誘因的。

只要NT2999，不令人荷包害羞，若是開車來，真想立即帶走！

真的吸引不少人來參觀呢！

特價福利品，每周更新，很適合挖寶！

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連名貴床墊與一般床墊區，也都擺滿價位超吸引人的沙發組呢。

因寶寶暫時沒有添購床墊的需求，所以轉移陣地。

但是上下舖的兒童床組，製作精美，若是想為寶貝們添購，值得好好參觀！

這一區有蠻多系統櫃，這套廚房收納櫃挺實用的。

這裡有各式各樣化妝台、書桌、辦公桌、電腦桌，真是樣樣齊全！

從2樓下來，看到【中友家具】員工忙著出貨、進貨，超級忙碌！

來到【中友家具】最有設計感最美輪美奐的電動沙發區。

看到了關於【中友家具】的經營理念，「將家的夢想，化作家常。」

從1993/06創立，到二代接班，到品牌建立的介紹。

用心31年在地經營，累計超過30萬客戶，

以3000坪家具超市，家具風格多元在客戶間，建立口碑！

也是多位藝人指定合作品牌：王彩樺、香蕉、六月、謝承均、張文綺、李佳薇、宛宛兒、盧彥澤等。

寶寶真的最喜歡這一區，展品設計精美，色彩令人賞心悅目。

只要喜歡的設計款式，皆可客製化更換材質色彩啦！

寶寶特別喜歡這一區，圓形天花板軌道設計，白色流蘇垂墜，

搭配一座灰色貓抓皮多人沙發組，還有腳靠，既浪漫又無敵舒服！

【中友家具】也與多家商業空間合作，提供優質空間規劃服務，好讚喔！

大型建案合作經驗：親家建設、櫻花建設、富宇建設、總太建設、寶爵建設、允將建設等。

聽說還歡迎同業採購呢✨✨✨

消費滿50000，抽大型扭蛋機，看到多組成家客在洽談。

家具客製化自由度高，特殊尺寸、畸零空間也能妥善運用。

全台皆可配送，離島也OK，所以生意很好！

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這麼寬敞明亮舒適的展示空間，北歐、日系、美式或傳統風格應有盡有！

其實最讓寶寶最無法忘情的，就是這些渡假風的蛋形搖椅，超級浪漫！

等寶寶把家裡的空間整理出來，一定要圓我的夢想。

實現我藤編吊椅美人的夢，坐在可以懸空，會搖會盪的室內小鞦韆吊椅，

做夢、思考或放空，都非常理想！

以後也可以傳給孫兒輩們一起享受，挺好的！

全台最大的家具超市【中友家具】，31年在地深耕的老字號，

不僅是工廠直營，而且貨源齊全，上萬種商品任你挑挑不完。

大多數家具可以客製化尺寸、材質，最棒的是全台及離島都可運送，

門口超多空間，可以免費停車，開車前來看家具完全不用擔心停車位。

可預約一對一的解說，讓你更了解每組家具特性。

也可以自己逛展場，有問題再詢問即可。

只要預約參觀，就送6000元成家金，想要什麼家具，

到【中友家具】一次購足，就免去諸多麻煩，💪專業物流，全台配送🚚！

只要仔細尋找，一定不虛此行，

人人都可以找到自己理想的家具，打造自己夢想中的家！

不只為空間加分，亦為生活加溫！

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📍地址：台中市烏日區中山路3段246號 (近高鐵及成功嶺)

☎️客服專線：04-2336-5807

⏰營業時間：週一至週五 09:30 - 20:30 週六至週日 09:30 - 21:00

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