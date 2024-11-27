逛家具展場，是一種身心靈都愉悅的旅程。
每一個視覺的移動，觸覺的感受，都給身心帶來驚喜。
藉著走走逛逛，不但可以找到自己喜愛的家具，
也得到佈置家居的靈感，真是收穫不淺！
所以寶寶對於逛家具展場，充滿興趣，真是樂此不疲！
時不時就從參觀中，帶回一、兩件新家具，成為家中新寵！
聽說【中友家具】，是一站式購足的家具大超市。
即使三代同堂，老、中、青不同世代，不同需求、不同喜好，通通都能滿足。
真的可以省去到處奔波，勞心費力的辛勞！
於是趁著到台中輕旅行之便，就到【中友家具】挖寶來了！
【中友家具】近台中高鐵站，穿過高鐵站停車場，
步行10分鐘，即可到達，超方便！
據說價位超親民，搭高鐵來逛都划算！
從店面的外觀，都可以看出規模之浩大，店家門口即可停車呢。
走，跟著寶寶腳步探路去！
聽說家具優惠價最低是11元起喔，可以參考官網的最新特價資訊！
💓✨店家資訊：中友家具 - 全台最大3000坪家具超市
📍地址：台中市烏日區中山路3段246號 (近高鐵及成功嶺)
☎️客服專線：04-2336-5807
⏰營業時間：週一至週五 09:30 - 20:30 週六至週日 09:30 - 21:00
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🏠預約參觀送6000元成家金https://lihi.cc/w4gQv
官網 https://www.chongyofurniture.com.tw/
粉專 https://www.facebook.com/chongyofurniture/
進入賣場，彷彿闖進家具迷人的大觀園，
果然就是寶寶所期待的超大家具展示場，占地3000坪的家具超市。
家具風格多元，31年在地經營、累計超過30萬客戶。
多位藝人指定合作品牌：王彩樺、香蕉、六月、謝承均、張文綺、李佳薇、宛宛兒、盧彥澤等都極力推薦！
寶寶就從客廳展區，開始參觀，喔~~真的超喜歡！
設計典雅時尚，色彩明亮真的可以點亮客廳的視覺感受！
有的色澤穩重舒適，感覺可以放下壓力。
反正不管你喜歡哪種款式、造型、布料、顏色通通可以客製化！
市面上常見沙發，可依需求分常2人、3人、4人沙發等。
2人，適合空間有限，或租屋族。
3人，適合雙人夫妻或情侶。
4人，適合小家庭或空間稍大。
若是有更大需求，就可考慮1+2+3的組合，或者直接客製你所要的尺寸。
反正在【中友家具】買沙發，從尺寸、材質、顏色，通通可以訂製。
反正完全根據自己家中空間與需求，靈活配置。
也可以看到紋路典雅的輕奢岩板茶几，讓人好喜歡！
或是高級堅硬耐磨岩板，端看個人喜好！
寶寶發現【中友家具】的茶几，材質也有很多可選擇，擺飾也令人喜愛！
【中友家具】歡迎客人預約前來試坐，
還貼心的提供試坐5大重點，尤其家中有長輩的貼心小Tips非常管用！
這裡前來參觀，就享有一對一導覽說明的服務。
寶寶參觀當天，參觀人潮絡繹不絕，可見【中友家具】在業界的口碑！
看到這3000坪超大家具超市，展場大這麼大，上萬件家具選擇性這麼多，
一定可以找到適合自己想要的家具，事實上寶寶什麼都喜歡，
尤其那藤編吊椅，實在太浪漫了！
接著來到實木家具區，沉穩堅固，
設計靈活不呆版，可以滿足喜好實木有質感的顧客！
茶几下面還有低矮小座椅，平時可以收納，客人多時就能發揮功能！
原來親子遊戲區，就在實木區的尾端，其實就在進門處的右前方。
若是帶著寶貝來參觀【中友家具】者，就可以讓孩子在這兒玩，
放心去尋找自己想要的家具。
占地3000坪的家具超市，實在太廣闊了。
走著走著可能會迷路，反正寶寶走到哪裡就逛到哪裡。
【中友家具】共有一、二樓，有蠻多上2樓的管道。
二樓展示區，展示的是床組/床墊，類系統櫃/餐桌椅/餐櫃，
化妝台，套房家具，斗櫃/書櫃/衣櫃。
不同的入口，可通往不同最近的展區。
反正寶寶是來挖寶的，通往哪裡都是驚喜！
首先看到各式各樣的餐桌，搭配各式各樣的椅子。
因寶寶暫時無此需求，就擦身而過。
這一區靠牆，也有展示簡單型的書櫃。
接著看到房間組展示床組/床墊，還有化妝台。
各式各樣的衣櫃，有明亮文青風，也有顏色較穩重的實木房間組。
明亮文青風房間組，感覺適合年輕族群。
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顏色較穩重的實木房間組，選擇性也很多。
感覺是家中長輩會喜歡的房間組。
各式房間組，也有搭配的沙發、沙發床。
甚至名床區與床墊區，都可以找到令人怦然心動的超值優惠價家具。
賣場中有貼價格的商品皆為特價品，官網也有更新，售完為止！
這張沙發床簡約不占空間，彈性不錯，平時是沙發，打開就是一張床。
對於小資族/租屋族/單身族，都是挺有誘因的。
只要NT2999，不令人荷包害羞，若是開車來，真想立即帶走！
真的吸引不少人來參觀呢！
特價福利品，每周更新，很適合挖寶！
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連名貴床墊與一般床墊區，也都擺滿價位超吸引人的沙發組呢。
因寶寶暫時沒有添購床墊的需求，所以轉移陣地。
但是上下舖的兒童床組，製作精美，若是想為寶貝們添購，值得好好參觀！
這一區有蠻多系統櫃，這套廚房收納櫃挺實用的。
這裡有各式各樣化妝台、書桌、辦公桌、電腦桌，真是樣樣齊全！
從2樓下來，看到【中友家具】員工忙著出貨、進貨，超級忙碌！
來到【中友家具】最有設計感最美輪美奐的電動沙發區。
看到了關於【中友家具】的經營理念，「將家的夢想，化作家常。」
從1993/06創立，到二代接班，到品牌建立的介紹。
用心31年在地經營，累計超過30萬客戶，
以3000坪家具超市，家具風格多元在客戶間，建立口碑！
也是多位藝人指定合作品牌：王彩樺、香蕉、六月、謝承均、張文綺、李佳薇、宛宛兒、盧彥澤等。
寶寶真的最喜歡這一區，展品設計精美，色彩令人賞心悅目。
只要喜歡的設計款式，皆可客製化更換材質色彩啦！
寶寶特別喜歡這一區，圓形天花板軌道設計，白色流蘇垂墜，
搭配一座灰色貓抓皮多人沙發組，還有腳靠，既浪漫又無敵舒服！
【中友家具】也與多家商業空間合作，提供優質空間規劃服務，好讚喔！
大型建案合作經驗：親家建設、櫻花建設、富宇建設、總太建設、寶爵建設、允將建設等。
聽說還歡迎同業採購呢✨✨✨
消費滿50000，抽大型扭蛋機，看到多組成家客在洽談。
家具客製化自由度高，特殊尺寸、畸零空間也能妥善運用。
全台皆可配送，離島也OK，所以生意很好！
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這麼寬敞明亮舒適的展示空間，北歐、日系、美式或傳統風格應有盡有！
其實最讓寶寶最無法忘情的，就是這些渡假風的蛋形搖椅，超級浪漫！
等寶寶把家裡的空間整理出來，一定要圓我的夢想。
實現我藤編吊椅美人的夢，坐在可以懸空，會搖會盪的室內小鞦韆吊椅，
做夢、思考或放空，都非常理想！
以後也可以傳給孫兒輩們一起享受，挺好的！
全台最大的家具超市【中友家具】，31年在地深耕的老字號，
不僅是工廠直營，而且貨源齊全，上萬種商品任你挑挑不完。
大多數家具可以客製化尺寸、材質，最棒的是全台及離島都可運送，
門口超多空間，可以免費停車，開車前來看家具完全不用擔心停車位。
可預約一對一的解說，讓你更了解每組家具特性。
也可以自己逛展場，有問題再詢問即可。
只要預約參觀，就送6000元成家金，想要什麼家具，
到【中友家具】一次購足，就免去諸多麻煩，💪專業物流，全台配送🚚！
只要仔細尋找，一定不虛此行，
人人都可以找到自己理想的家具，打造自己夢想中的家！
不只為空間加分，亦為生活加溫！
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📍地址：台中市烏日區中山路3段246號 (近高鐵及成功嶺)
☎️客服專線：04-2336-5807
⏰營業時間：週一至週五 09:30 - 20:30 週六至週日 09:30 - 21:00
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