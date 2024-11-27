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台中美食-「泰豪脈」/台中美食/台中泰式/泰式料理/台中宵夜/台中晚餐/台中必吃

2024-11-27 17:01:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
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快看！喜歡泰式料理的你們快收藏📥
位於台中西區的「泰豪脈 泰式家鄉料理」是我近期新歡💖✨
環境氛圍都超棒，餐點份量也都很足夠

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除了傳統道地的泰式椒麻雞、月亮蝦餅之外，還有許多特別的菜色
吃過絕對會愛上
會讓你念念不忘的味道
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｜綠咖喱椰汁軟殼蟹$328
帶點微辣香氣的綠咖喱椰汁軟殼蟹
是心目中第一名餐點🥇
軟殼蟹外酥內軟搭配微辣鹹香的綠咖喱
超級下飯，好好吃😍
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｜泰式芒果涼拌炸鳳尾蝦$328
泰式芒果涼拌與香酥脆口的鳳尾蝦🦐
整體是酸甜清爽不膩口
單吃也非常適合呦👍🏻
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｜塔香辣炒茄子$175
茄子與九層塔根本是完美組合🌿
帶著迷人塔香在嘴裡散開
茄子油炸後加入蠔油與九層塔拌炒🍆
鹹香下飯，吃過會愛上！
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｜泰式酸辣炒魚排$318
魚排油炸後拌入酸辣醬拌炒🐟
再淋上酸辣醬🌶️
吃得到魚排的鮮甜及酸辣醬的清爽
加分！！

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｜泰式清蒸羅望子鱸魚$378
以新鮮鱸魚搭上羅望子醬🐟
鱸魚肉軟嫩鮮甜沾著酸辣醬汁一起入口
真的太滿足了啦😝
 

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｜月亮蝦餅$308
泰式怎麼能少了月亮蝦餅呢🌛
泰豪脈的月亮蝦餅是帶有一點厚度的
吃得到鮮蝦，絕對真材實料 🍤

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｜泰式酸木瓜雞湯$328
以新鮮雞腿肉以及木瓜、酸木瓜片費時熬煮而成，雞腿肉軟嫩好入口🍗
湯頭酸甜清爽超好喝👍🏻

｜泰式奶茶$85
最愛的泰式奶茶絕對不能少🥤
以蛙標及手標兩種茶葉進行沖泡而成
茶香伴隨著泰奶獨有的奶香
好喝不膩🥰

｜香蕉牛奶$95
香蕉牛奶有個特有的香氣🍌
甜度適中，我覺得很好喝😎👍🏻

泰豪脈 泰式家鄉料理
地址｜台中市西區精美街45號
時間｜一至五11:00-14:00/17:00-21:00
六日11:00-14:30/17:00-21:00
電話｜04-23106278

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嗨～我是沁👱🏻‍♀️

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台中小吃 台中美食 台中晚餐 台中宵夜 泰豪脈 家鄉料理 泰式料理 美食推薦 台中餐廳 台中必吃
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泰豪脈家鄉料理

phone04-23106278
place台中市西區精美街45號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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