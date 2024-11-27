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位於台中西區的「泰豪脈 泰式家鄉料理」是我近期新歡💖✨

環境氛圍都超棒，餐點份量也都很足夠

除了傳統道地的泰式椒麻雞、月亮蝦餅之外，還有許多特別的菜色

吃過絕對會愛上

會讓你念念不忘的味道



｜綠咖喱椰汁軟殼蟹$328

帶點微辣香氣的綠咖喱椰汁軟殼蟹

是心目中第一名餐點🥇

軟殼蟹外酥內軟搭配微辣鹹香的綠咖喱

超級下飯，好好吃😍



｜泰式芒果涼拌炸鳳尾蝦$328

泰式芒果涼拌與香酥脆口的鳳尾蝦🦐

整體是酸甜清爽不膩口

單吃也非常適合呦👍🏻



｜塔香辣炒茄子$175

茄子與九層塔根本是完美組合🌿

帶著迷人塔香在嘴裡散開

茄子油炸後加入蠔油與九層塔拌炒🍆

鹹香下飯，吃過會愛上！



｜泰式酸辣炒魚排$318

魚排油炸後拌入酸辣醬拌炒🐟

再淋上酸辣醬🌶️

吃得到魚排的鮮甜及酸辣醬的清爽

超加分！！



｜泰式清蒸羅望子鱸魚$378

以新鮮鱸魚搭上羅望子醬🐟

鱸魚肉軟嫩鮮甜沾著酸辣醬汁一起入口

真的太滿足了啦😝





｜月亮蝦餅$308

泰式怎麼能少了月亮蝦餅呢🌛

泰豪脈的月亮蝦餅是帶有一點厚度的

吃得到鮮蝦，絕對真材實料 🍤



｜泰式酸木瓜雞湯$328

以新鮮雞腿肉以及木瓜、酸木瓜片費時熬煮而成，雞腿肉軟嫩好入口🍗

湯頭酸甜清爽超好喝👍🏻



｜泰式奶茶$85

最愛的泰式奶茶絕對不能少🥤

以蛙標及手標兩種茶葉進行沖泡而成

茶香伴隨著泰奶獨有的奶香

好喝不膩🥰



｜香蕉牛奶$95

香蕉牛奶有個特有的香氣🍌

甜度適中，我覺得很好喝😎👍🏻



泰豪脈 泰式家鄉料理

地址｜台中市西區精美街45號

時間｜一至五11:00-14:00/17:00-21:00

六日11:00-14:30/17:00-21:00

電話｜04-23106278

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