2024乘著海風一起去旅行 – 海想遇見你｜雲嘉二日遊｜跟著海風深入雲嘉濱海，從台61線一路探訪嘉義布袋、東石等漁村小鎮，挖蛤蜊、撈海藻、釣大蝦，體驗豐富的漁農生活，享受產地直送的海味燒烤，不僅是美食之旅，更是一場永續旅程，了解在地店家如何守護自然環境。無論是親子同遊、好友聚會，還是銀髮族旅行，都能在這找到專屬海岸樂趣

乘著海風一起去旅行：雲嘉二日遊這樣玩

DAY 1 「好美船屋」 超級大碗公海鮮麵、認識蛤蜊、挖蛤蜊DIY → 「蔡牽海盜村」划船挖海藻、釣魚摸蛤烤鮮蚵→ 「興義軒休閒園區」釣蝦、品嚐鮮蝦料理 →入住瀛稼民宿

DAY 2 金湖商圈、台61線口湖休息站 →馬蹄蛤主題館→口湖遊客中心→ 雲林版日月潭 椬梧滯洪池 →走讀「梧北社區」鐵花窗、尋找小雨燕→ 憨吉秘塘「阿德的家」低糖地瓜瑞士捲下午茶 →金湖龍台宮廟口埕流水席

好美船屋 超級大碗公海鮮麵、挖蛤蜊DIY

布袋的好美里以養殖文蛤、虱目魚、蚵仔與白蝦聞名，近年來在藝術家曾進城和當地居民的合作下，透過創意十足的3D立體彩繪，搖身一變成為全台獨一無二的彩繪漁村，吸引眾多遊客前來打卡！

其中，好美船屋以外型如大船、前有金色巨大船錨的設計成為地標性建築，內部除販售在地漁農特產，提供新鮮食材製作特色餐點，還有導覽行程挖蛤蜊及蛤蜊DIY

假日限定的一公斤蛤蜊之多的超級想見麵，內含無刺虱目魚、魚丸、白蝦、菇菇、虱目魚香腸、蛋及當季蔬菜，料滿到看不到麵體，真的是超級想見麵，如此澎湃只要280元，鮮甜美味很值得一試，平日也可預訂唷

吃飽喝足可以活動兩下，隨著導覽人員帶我們深入了解蛤蜊，體驗在沙灘上挖蛤蜊、玩泥巴樂趣。大家立刻起身力行，拿到工具就奮力開挖，挖到蛤蜊還能帶回家，還有教你如何挑選蛤蜊、讓蛤蜊吐沙，滿載而歸！

好美船屋 還提供醬醃蛤蜊和爆醬蛤蜊虱目魚丸DIY，可事先預約參加，趣味十足，樂趣滿滿！

參考行程：6人成行（要預約）

▪️爆漿蛤蜊魚丸 250元/人

▪️醬醃蛤蜊DIY 250元/人

▪️挖蛤蜊體驗 400元/人

好美船屋（好美農漁產）

地址：嘉義縣布袋鎮700號

電話：05 343 1948

時間：10:00–18:00（週二公休）

向禾休閒漁場 蔡牽海盜村 划船釣魚烤鮮蚵

從魚塭轉型成環境教育場域的向禾休閒漁場，以清代時期海盜領袖「蔡牽」作為園區主題，規劃眾多豐富有趣的活動，包含划船撈海藻、、釣魚挑戰（釣到免費烤）、摸文蛤（現場烤），及現烤海鮮大快朵頤，更推出漁塭運動會體驗方案，只需 $380/人（可抵消費），是適合全家大小共度時光的好去處！

特別的是，這裡海盜船全由漁業廢料發揮創意手工打造，如膠筏、保麗龍箱、塑膠水桶等。透過回收減少垃圾同時，也為地球永續盡一份心力！

划船撈海藻體驗

參加划船撈海藻體驗，四至五人一組，乘著店家自製的海盜船在魚塭中穿梭。一人擔任船長負責掌舵，其餘船員協力划槳推進，並用耙子打撈海藻。如果是團體行程，還能參加刺激的搶龍珠競賽

釣到的魚及摸到的赤嘴蛤蜊，都能直接現場烤來享用

海味燒烤BBQ

玩累不妨來場海味燒烤BBQ，享受產地直送的美味！包括台灣鯛、白蝦、東石鮮蚵、深海魷魚和野生赤嘴貝，鮮甜滋味讓人回味無窮。

向禾休閒漁場（蔡牽海盜村）

地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

電話：05-360-0959

時間：09:00~12:00、13:30~17:00

興義軒休閒園區

宛如秘境的釣蝦場，真的是太美了！

雲林口湖的「蝦の故鄉」興義軒休閒園區，結合生態休閒釣池與悠閒咖啡氛圍，身為當地首間蝦類繁殖場，興持有機海水養殖、嚴格把關不添加藥物，遊客能選購新鮮食材與特色伴手禮，還能參與從釣蝦到餐桌的互動體驗

園區內提供釣蝦、烤肉等豐富活動，還設有溜滑梯和沙坑，非常適合親子同樂。釣魚釣蝦的收費為1小時400元、2小時700元、3小時900元。

園區提供產地直送的餐桌美食體驗，每道料理都色香味俱全，多數使用自家養殖的鮮蝦入菜。當天品嘗到奶油酥炸椒鹽大蝦（白蝦）、泰式檸檬大蝦（草蝦）、鳳梨蝦球、酥炸蝦捲等，搭配一鍋香濃的蟹黃海鮮粥，從第一口暖到心坎裡！

興義軒休閒園區

地址：雲林縣口湖鄉成龍路197號

電話：05-797-0053

時間：09:00~18:00

瀛稼民宿

到雲林旅行，不妨體驗漁村生活，入住外型酷似燈塔的 灜稼民宿 ，雙人套房典雅、舒適又乾淨，民宿外即是牛挑灣溪，還能欣賞竹筏停泊的風景。早餐由老闆精心準備，三明治和水煎包，公共空間也提供冷熱飲水機。住上一晚，靜靜感受漁村的純樸與寧靜

灜稼民宿

地址：雲林縣口湖鄉成龍村131號

電話：0965-331237

金湖商圈、台61線口湖休息站

台61線口湖休息站 是西濱快速道路上唯一的休息站，也是重機騎士與遊客的聚集地。

站前設有地圖，標示中正路上的7件藝術作品和22家在地特色店家，掃描QR Code，透過Google導航輕鬆探索。這次跟隨導覽老師腳步，從萬善爺廟出發，途經口湖休息站，再進入金湖商圈，最終抵達金湖龍台宮，一路上滿是打卡景點，趣味滿滿！

金湖萬善爺廟

金湖萬善爺廟 鄰近金湖國小與口湖休息站，為悼念1845年金湖大水災罹難者而建，原祠設於蚶仔寮，後因海水倒灌與道路拓寬，於1985年遷至現址重建。廟中除供奉水災罹難先民，亦祭祀「戰水英雄」陳英雄，於水災中奮勇救下八名孩童，卻不幸遇難，感人事蹟被後人傳頌並塑像供奉，成為地方信仰與歷史的見證。

新榮製冰 烏魚子霜淇淋

位於雲林口湖，40年的傳統製冰歷史的新榮製冰廠，由二代經營成功轉型，推出全台獨家「烏魚子霜淇淋」。以濃郁鮮奶霜淇淋為基底，搭配磨碎 烏魚子 和一片 一口烏魚子，鹹甜交融，海味香氣撲鼻！此外，門口還有隻拿著烏魚子的可愛大狗狗，超萌的

一路上還能欣賞彩繪牆面和裝置藝術，每個轉角都藏著驚喜！其中，金湖林虳阿嬤古早味粽羹更是遊客們必訪的在地美食名店。只可惜這次剛吃飽，期待下次有機會再來品嘗這道經典古早味！

在金湖商圈漫遊，不僅有許多特色小店等你探索，更別忘了來金湖萬善爺廟附近的戰水鯨湖廣場，利用廢棄蚵殼堆疊而成的藝術牆，很值得美拍打卡

金湖商圈、台61線口湖休息站

地址：雲林縣口湖鄉中正路1之3號

電話：05-7706541

馬蹄蛤主題館

沒想到台灣竟然有這麼大顆又美麗的馬蹄蛤！位於雲林口湖的馬蹄蛤主題館，老闆致力於養殖外型優美、品質上乘的蛤蜊與珍蠔，真讓人驚豔

拳頭般大的巨霸馬蹄蛤，搭配現煮的精華蜆精湯，營養滿點湯頭超鮮

馬蹄蛤主題館 很適合帶小朋友來玩水、划船、摸蛤蜊，150元就能玩整天。如果天氣好，隨便拍照都超有美感，旁邊還有清洗設施，非常適合爸媽帶著孩子來放電，享受海風愜意舒適！

馬蹄蛤主題館

地址：雲林縣口湖鄉養魚路5-3號

電話：05-797-0503

時間：08:00-17:00（週一二公休）

口湖遊客中心

想探索雲林口湖的美食與景點，口湖遊客中心是必訪之地！提供詳盡旅遊資訊，結合當地食材的美味甘苦人在地風味料理 ，推薦「蒲燒鰻魚套餐」，品嚐到口湖在地養殖的鰻魚，此外，遊客中心也販售各式當地農特產品！

吃飽後可以免費租借腳踏車，騎行前往附近的「椬梧滯洪池」，享受悠閒午後時光！

口湖遊客中心

地址：雲林縣口湖鄉光明路163號

電話：05-790-6601

時間：09:00-17:00

椬梧滯洪池有著「雲林小日月潭」美譽，原為台糖甘蔗林土地，因颱風後海水倒灌長年積水，形成宛如世外桃源的湖泊景觀。環湖一圈約3.5公里，可在口湖遊客中心免費租借腳踏車，沿木棧道悠遊湖畔，或登上觀景台欣賞湖光山色，無論發呆放空還是騎行散步，都相當愜意！

椬梧滯洪池

時間：24小時

google導航至椬梧滯洪池

走讀 梧北社區

雲林縣西南邊的口湖鄉梧北村，因精緻鐵花窗設計成為熱門景點。由永燊達金屬負責人曾文昌透過細膩手藝，根據在地居民的故事與產業文化打造出13面鐵花窗，每一幅都展現出生活點滴，並巧妙融入一雙雙象徵努力的雙手，細節耐人尋味。

邊走讀當地文化，還能挑戰實境解謎闖關遊戲，巷弄間巧妙隱藏了10隻造型各異的小雨燕，揪上多位好友一起挑戰，成功通關還能兌換雞蛋糕，樂趣滿滿！

梧北村社區再造不僅蘊藏著深厚的在地故事，還充滿眾多趣味小驚喜！像是村內財神樹——人面老鳥榕樹，樹幹彷彿一張臉，還有地板刻滿字跡的房子，將歷史與藝術融為一體，每處都令人忍不住駐足細看

梧北社區鐵花窗

時間：白天到訪必較好拍照！

google導航至梧北社區鐵花窗

椬梧映月塘

梧北社區的最新秘境「椬梧映月塘」將荒廢魚塭蛻變為全齡休閒場域，夏季荷花盛開，更設有無障礙坡道，映月塘結合環塘步道、草坪廣場、農民雞舍等休憩空間，兼顧生態與休閒，更榮獲「2024建築園冶獎」。不僅能釣魚、賞景，還有裝置藝術提供拍照打卡，幽靜而愜意

椬梧映月塘

地址：雲林縣口湖鄉養魚路5-3號

電話：05-7970503

時間：08:00~17:00（週一二公休）

憨吉秘塘「阿德的家」

雲林水林是全台最大地瓜產地，而隱藏版甜點地瓜瑞士卷就藏在憨吉秘塘旁的貨櫃屋！憨吉秘塘由「王堡興業」打造，結合池塘造景與藍白色筆造型欄杆步道，超適合散步打卡。一旁還有瑞士捲、泡芙和豆花店，享受鄉村慢活超愜意！

這款地瓜瑞士卷的餡料比照片看起來還要多！內餡是微甜不膩的地瓜泥，口感濃郁又清爽，非螞蟻人的朋朋們也能安心享受

阿德的家

地址：雲林縣水林鄉45-18號

電話：0978-577157

時間：平日10:00-12:00、14:00-18:00；六日10:00-18:00

不再發愁假期去哪裡！分享超多雲嘉海線的景點，兩日遊最適合，秋天海風正是旅行好時機，不僅有當地美食、特色農漁產品，還能拍照打卡，感受漁村的愜意氛圍。還能體驗漁農生活，釣魚、挖蛤蜊等活動，非常適合週末出遊，來雲林嘉義感受一波

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主，以上文章提供給大家參考囉

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