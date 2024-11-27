天啊！手機竟然可以拍得這麼高清！APEXEL推出了最新的『 JeweLens 120倍鑑定鏡頭 』，可以搭配手機一起使用外，還可以套上牛角罩裸視觀察，小小一顆，重量只有98公克，提供紫外光全圈，以便鑑定瓷器、珠寶，還有多種光線、色溫模式可使用，鏡頭搭配光闌，讓成像更清晰，透過高清光學鏡片，放大120倍的倍率下，可以看清所有材質的細部特徵，而這顆鏡頭不單單只是一顆鑒定鏡頭，我個人覺得很適合家長帶著孩子，到處探索大自然的細節，看看樹葉、枯枝、石頭、蜘蛛網..等的材質細部，會很有趣喔！（即日起～12/29止，結帳時輸入折扣碼 『 PING 』，即享＄100元折扣）

APEXEL JeweLens 120倍鑒定鏡頭 (APL-MS120)規格

尺寸：鏡頭 5.4×5.4×2.9cm

手機拉伸夾：8.7×7.9×3cm

重量：約64.9g (鏡頭淨重)

材質：ABS航空級鋁合金、光學玻璃

放大倍數：鑑定鏡 120X、人眼觀察 20X

接口：37mm螺紋 （適用37mm系列濾鏡）

拉伸夾：範圍7-10cm

光源：3色燈(冷光、暖光、395nm 紫光) / 3檔亮度 / 3種照明範圍 ；36 顆 LED 燈珠。

對焦距離：1~1.5cm

充電：約1.5小時充滿

充電口：Type-C 5V1A

續航：依不同亮度，約1~2 小時

配件內容物

鏡頭＊1

光闌＊1

37mm端口拉伸手機夾＊1

37mm端口眼罩(人眼觀察專用牛角罩)＊1

收納袋、說明書、擦拭布、EVA墊片、Type-C充電線＊各1

120倍鑒定鏡頭

使用ABS航空級鋁合金材質，鏡頭裝在手機的拉伸夾上，總重只有98G，旅遊攜帶超輕便！

在鏡頭的側邊，會看到電源按鈕、功能鈕（Ｍ），還有Type-C 5V1A充電孔，只要長按電源鈕，就會開啟光源，在次長按電源鈕，燈熄滅就會關閉光源

這顆鏡頭有提供鑑定珠寶、瓷器、翡翠..等專用『紫外光全圈』，屬於波長395nm奈米紫外光，也可以說是ＵＶ光，可以讓細節一覽無遺

（即日起～12/29止，結帳時輸入折扣碼 『 PING 』，即享＄100元折扣）

除了紫外光全圈外，還有白光、暖光（全圈、半圈）的光源可使用

裝上光闌｜成像更清晰

配件盒內，有附贈一片『光闌』，對準鏡頭屁股，旋轉安裝即可，它控制光的強度，讓成像更清晰喔！

裸視鑑定專用牛角罩

套上專為裸視鑑定專用的牛角罩，即可手持裸視鑑定

牛角罩的弧線完美貼合臉部，減少光源影響，搭配鏡頭自帶光源，放大20倍的倍率，裸視就可以看得很清晰

這邊要注意的是，物體離鏡頭的觀察距離大約落在1公分左右喔！

搭配手機拉伸架｜進入微觀的世界

step1. 將手機裝在拉伸架上（手機寬度小於7cm，需另外選購37mm夾式手機夾）

step2. 轉動拉伸架上的金屬旋鈕，滑塊對準手機主鏡頭後，再轉緊金屬旋鈕

step3. 裝上鏡頭即可

手機拉伸架是用超多手機型號，如果你跟我一樣使用iPhone 14，因為凸鏡頭的關係，造成拉伸架不穩定，可以取2片EVA墊片，貼在拉伸架的側邊，就可以解決問題嘍！

（即日起～12/29止，結帳時輸入折扣碼 『 PING 』，即享＄100元折扣）

這邊要注意的是，記得要把微距小花花的按鈕按掉，不然主鏡頭會跑掉喔！

iPone14實拍狀況｜拍照

一開始我用拍照功能來觀察，皮膚、布料、汗毛、頭皮..等很多細節都可以看得到，如果不想要有暗邊，可以放大畫面就可以解決

iPone14實拍狀況｜錄影

後來開錄影模式來觀察，發現成像可以更清晰，還可以邊錄影，而在室內使用，建議要開啟鏡頭光源，清晰度會比較好喔！

去日本旅遊時，我在真理島上，拿著這顆鑑定鏡頭，在路邊探索大自然的細節

不用打開光源，利用自然光，就超清晰，葉子、石頭…等，都好清楚（錄影模式下拍攝）

這顆鏡頭真的有讓我驚艷到，沒想到成像可以這麼清楚，除了可以應用在商品鑑定外，也可以當作親子戶外探索鏡頭，帶著孩子，探索大自然的奧妙，如果你對這顆鏡頭有興趣，很推薦買來把玩喔！

萍姐愛分享ＸAPEXEL 限時優惠

對這顆鏡頭有興趣的你，萍姐也幫大家爭取到優惠啦！

結帳時輸入折扣碼 『 PING 』，即享＄100元折扣

✦遇見未來 官方網站 https://lihi.cc/UQlhE

✦遇見未來 粉絲專頁 https://www.facebook.com/mefu.shop/

✦遇見未來 官方IG https://www.instagram.com/mefu_shop/

[ 繼續閱讀 ]

[手機鏡頭開箱] APEXEL可調焦手機望遠鏡頭｜20-40倍可調焦｜突破手機拍照距離｜4K光學鏡片清晰不失焦！

美國SUPANOVA探險家系列｜防潑水生活休閒腰包｜防潑水 Tech Kit 3C 配件收納包(小)｜歐洲旅遊必備包款！

租屋、小資族必備絕美個人鍋具！CUOCO粉紅佳人超級陶瓷不沾萬用鍋｜粉紅佳人小奶鍋｜蒸、煮、煎、炒1鍋搞定｜小尺寸收納更輕鬆！

艾可繡khan&hsieh｜Kani卡尼機織高級細羊毛披肩(半版)｜細緻多彩的圖案｜喀什米爾非物質文化遺產｜6款入秋穿搭

最後這邊要來工商一下啦！今年萍姐正式跟Line 官方簽約，成為Line貼文串的圖文創作客，會勤奮更新食記，如果可以的話，在幫我加入賴好友追蹤 ，謝謝大家

🍎萍姐官方賴👉萍姐愛分享

—–FOLLOW ——

如果喜歡我的分享可以追蹤以下平台喔＾＾

IG👉Ya Ping Chung

粉專👉萍姐愛分享

社團👉萍姐 愛吃團 🍒🍵🍲想當吃貨一起來 團團團！

YT頻道👉萍姐愛分享

團購社群👉 🌟周周搶便宜 限量不等人🌟

如果您喜歡我的開箱、文章、食譜，想要鼓勵我、支持我，歡迎透過文章內的開團連結下單支持！

也可以到我的珍奶舖贊助、抖內支持我⇒ 點我請我喝珍奶！

您的繼續支持我分享與撰文的動力來源，也謝謝您看到最後！