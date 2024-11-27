新竹市美食「ButterSays」到新竹巨城快閃啦，日期是2024年11月25日至2025年1月2日，短短一個多月的時間大家可要好好保握喔！除了現烤的費南雪以外，還有同步販售姐妹品牌CheeseTalk的達茲和曲奇餅喔，無論要買來自己吃或是當伴手禮及聖誕節交換禮物送人都很適合呢！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「ButterSays」到新竹巨城快閃啦，設攤的地點就靠近四樓的停車場及電梯旁，還蠻好找的唷！而快閃日期則是2024年11月25日至2025年1月2日，僅有短短一個多月的時間，想吃的朋友們可要好好保握囉！

【其他快閃資訊】 11/20-1/6台北京站B3

11/25-1/2新竹巨城4F

12/3-1/27南西新光B2

12/2-1/2高雄漢神巨蛋B1

12/4-1/9台北統一阪急B2

1/3-1/26高雄夢時代B1

【ButterSays X CheeseTalk｜完整菜單MENU】

▲這是「ButterSays X CheeseTalk」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【ButterSays｜現烤費南雪】

▲只要靠近攤位就可以聞到他們現烤費南雪的香氣！路過想吃就可以先買個一片當散步點心！若是想買來送人～他們也有禮盒包裝和提袋喔！

▲這個小小的點心就是有他的魅力在！剛出爐的時候買來馬上吃，可以吃到表面微微酥脆的口感，而且這費南雪是屬於常溫甜點，買回家後不用冰就能直接吃，若想要回烤一下再吃當然也沒問題👌

▲這天外帶了他們的全品項甜點回家享用！不然有小孩後根本就沒什麼機會出門下午茶了阿，只要能在家泡個熱茶配個好吃的甜點，媽媽就很心滿意足了啦🥰

【ButterSays X CheeseTalk】

▲好吃的甜點不只可以買來自己享用，他的包裝也很有質感，送人也很適合喔！重點是面對即將到來的聖誕節和跨年，買來送給親朋好友，和他們一起分享美味甜點，也是不錯的選擇🥰

【ButterSays艾許奶油費南雪】

▲ButterSays的費南雪盒裝可以買單一口味或綜合口味，若是綜合口味就是兩種口味各三顆！艾許奶油費南雪的奶油香氣很濃郁，剛烤好時表面口感酥香，蛋糕體口感濕潤細緻，不會太甜膩😋

【ButterSays法國莊園巧克力費南雪】

▲法國莊園巧克力費南雪是以法國莊園66%的苦甜巧克力製作，巧克力吃起來是偏苦甜的大人味，單顆的價格會比奶油口味多10元，如果你是巧克力控，就可以點這款嚐鮮看看唷！

【CheeseTalk曲奇餅】

▲曲奇餅的單價是一盒280元，若是一次購買兩盒則優惠為500元！當然是要兩種口味各帶一盒，這樣才能一次滿足啊😍

【CheeseTalk 北海道厚乳曲奇餅】

▲北海道厚乳曲奇餅是奶香味濃郁的餅乾，而且拿在手上也不會有油膩感，整體吃起來酥香脆口，甜度適中！但這種小點心最好不要太常買，不然會讓人一口接一口停不下來啦😂

【CheeseTalk 岩燒巧克力曲奇餅】

▲岩燒巧克力曲奇餅是苦甜口味的曲奇餅，他的餅乾體很脆，而且餅乾屑不會亂掉，配上一杯熱茶就很讓人享受呢！

【CheeseTalk｜空氣流の舒芙蕾】

▲各位觀眾！CheeseTalk的空氣流の舒芙蕾我推薦必買！因為這個比先前快閃的那個台式馬卡龍品牌更好吃耶！雖然說內容物有點不一樣，這款升級版的台式馬卡龍叫做達茲，真的是有夠好吃的啦🤩

【CheeseTalk 北海道芝士達茲】

▲我個人最愛的就是這款經典原味！ CheeseTalk的達茲嚴選日本北海道奶油、熊本麵粉、cream cheese製作！外層口感蓬鬆，而裡面的內餡吃起來帶有微微鹹味，搭配起來超合拍， 簡直愛慘了😘

【CheeseTalk 葡萄生乳達茲】

▲這款葡萄生乳達茲也很特別耶，入口會有吃到果醬的感覺，整體酸酸甜甜的，但個人覺得葡萄的味道不是那麼明顯，吃起來就是有果香，比較像是莓果的味道．不過這個口味也是好吃的，可以買起來😋

【CheeseTalk 楊枝甘露達茲】

▲之所以叫他「空氣流の舒芙蕾」就是因為他的口感特別蓬鬆，我拿在手上都要小心翼翼地呵護著呢！不過這款楊枝甘露達茲口味就比較看個人了，喜歡的就喜歡，我個人還是偏好北海道芝士達茲&葡萄生乳達茲就對了👌

整體來說，這個「ButterSays費南雪」在年底最後一檔來到新竹巨城快閃，而且還剛好遇上了新竹巨城的周年慶，想必逛街和排隊的人潮都會很多！推薦可以買個剛出爐的ButterSays費南雪當散步點心，再外帶曲奇餅乾和空氣流の舒芙蕾回家，無論要當居家下午茶，或是當禮盒送親朋好友都很適合唷💯

***本文感謝”ButterSays費南雪”邀約,內文為真實感受分享**

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