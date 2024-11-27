全新竹最黑的店！Wuli island Lab 隆重開幕🖤🤍

從店內到店外裝潢設計都是以「黑」為主要色調🥰

店內氛圍讓人感到非常舒適放鬆



餐點有義大利麵、燉飯、前菜、沙拉及各種咖啡飲品酒類🍺

色香味俱全豐富視覺及味覺饗宴💖🫶🏻

超適合下班與同事相約小酌或與另一半約會的好去處👍🏻



🔺布拉塔乳酪油醋沙拉 $400

布拉塔乳酪以莫札瑞拉起司外皮包覆濃郁滑順起司🧀

外皮Q軟內在細緻滑順入口奶香濃郁迷人🤩

搭配油醋沙拉一起入口，香氣濃郁口感清爽好吃🥗



🔺手工鮮蝦泥炸法國麵包 $300

答應我！一定要點這道⚠️

吃過絕對會愛上😍

上層以新鮮草蝦仁拌入是拉差辣醬製作的內餡🍤

搭配軟法麵包下去油炸再撒上滿滿芝麻

口感酥脆不膩帶著香辣及海鮮鮮甜口感

口感層層堆疊，香氣逼人超級好吃！



🔺水牛城辣雞翅$280

水牛城辣雞翅絕對是下酒菜首選🍺

將雞翅融合了各種美式風味和香料

結合了酸與辣，肉質鮮嫩多汁🐔

真的會忍不住一口接一口！



🔺白蘭地清炒蛤蠣義大利麵 $330

加入白蘭地清炒將蛤蠣的鮮味發揮得淋漓盡致，蛤蠣肉質超飽滿🍝

義大利麵吸附鮮甜蛤蠣湯汁

口感清爽不膩🥰



🔺舒肥美國牛板腱 $650

擺盤裝飾精緻不馬虎，兼具了視覺及味覺😎

板腱肉質紅潤口感紮實多汁，軟嫩不乾柴

搭配鮮甜蔬菜每一口都是奢華享受🥳



🔺海鹽焦糖歐蕾 $150

🔺韓國蜂蜜柚子茶 $150

Wuli island Lab連飲品都超級好喝🥹

海鹽焦糖歐蕾甜中帶點海鹽的微鹹香氣

非常順口不甜膩👍🏻

韓國蜂蜜柚子茶酸甜清爽😝

非常解膩好喝



Wuli island Lab

@wuliisland_lab

地址｜300新竹市東區民主路74號

時間｜12:00-21:00（最後供餐時間20:00）

電話｜03 5328266

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