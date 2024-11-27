



大囍 咖啡~歐風復古咖啡館、一個可以悠哉放空的好地方。

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在府前路上一間很有特色的

老宅咖啡館〖大囍 咖啡〗





記得之前是家花店、

後來在花店歇業的一段時間後

就看到轉型成咖啡館了！

~然後今天終於有時間來啦❤

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裡頭空間蠻小巧滴！可上到二樓時

就瞬間被那光景所吸引。





那帶著魔幻？的紫藍色調

搭配復古風格的傢俱陳設，

真的好有feel啊❤





（尤其那個地毯、很有點睛的效果！）





接下來當然是點杯咖啡加個甜點，

坐在窗邊看著窗外、

悠哉悠哉地享受放空時間！

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♦︎飲品：口感醇厚的冰拿鐵。

♦︎甜點：細緻綿密帶柚子甜香滋味的磅蛋糕。





▪二訪▪





雖然現在早晚會冷、

但中午時間還是有點熱度，

所以就點了

♦︎［水蜜桃蘋果冰茶］解熱一下。

上桌是杯漂亮的瑩紅剔透

接著吸口冰涼果茶、

整個熱氣全消~舒服❤

裡頭還有不少的蘋果果丁，

一邊喝著水蜜桃香、

一邊咬著蘋果脆甜、

其實感覺跟甜點沒啥兩樣啦❤





還有店主招待的♦︎［萌仔蛋糕］

咬下是鬆綿實在的蛋香甜意❤





最可惜的就是~

離開時才看到那個看起來好好吃的

柳橙還柑橘磅蛋糕!





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店名：大囍咖啡

地址：台南市中西區府前路一段129號

時間：11:00–19:00

(休假日請看IG公告)