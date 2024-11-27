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大囍 咖啡~歐風復古咖啡館、一個可以悠哉放空的好地方。

2024-11-27 23:41:00 文字：沾墨點落
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沾墨點落

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大囍 咖啡~歐風復古咖啡館、一個可以悠哉放空的好地方。

在府前路上一間很有特色的

老宅咖啡館〖大囍 咖啡〗

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記得之前是家花店、
後來在花店歇業的一段時間後
就看到轉型成咖啡館了！

~然後今天終於有時間來啦

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裡頭空間蠻小巧滴！可上到二樓時
就瞬間被那光景所吸引。

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那帶著魔幻？的紫藍色調
搭配復古風格的傢俱陳設，
真的好有feel啊

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（尤其那個地毯、很有點睛的效果！）

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接下來當然是點杯咖啡加個甜點，
坐在窗邊看著窗外、
悠哉悠哉地享受放空時間！

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♦︎飲品：口感醇厚的冰拿鐵

♦︎甜點：細緻綿密帶柚子甜香滋味的磅蛋糕

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二訪

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雖然現在早晚會冷、
但中午時間還是有點熱度，
所以就點了
♦︎［水蜜桃蘋果冰茶］解熱一下。

上桌是杯漂亮的瑩紅剔透
接著吸口冰涼果茶、
整個熱氣全消~舒服

裡頭還有不少的蘋果果丁，
一邊喝著水蜜桃香、
一邊咬著蘋果脆甜、
其實感覺跟甜點沒啥兩樣啦

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還有店主招待的♦︎［萌仔蛋糕］
咬下是鬆綿實在的蛋香甜意

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最可惜的就是~
離開時才看到那個看起來好好吃的
柳橙還柑橘磅蛋糕!

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店名：大囍咖啡

地址：台南市中西區府前路一段129號

時間：11:00–19:00
(休假日請看IG公告)

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大囍咖啡

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place台南市中西區府前路一段129號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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