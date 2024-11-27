大囍 咖啡~歐風復古咖啡館、一個可以悠哉放空的好地方。
▪
在府前路上一間很有特色的
老宅咖啡館〖大囍 咖啡〗
記得之前是家花店、
後來在花店歇業的一段時間後
就看到轉型成咖啡館了！
~然後今天終於有時間來啦❤
▪
裡頭空間蠻小巧滴！可上到二樓時
就瞬間被那光景所吸引。
那帶著魔幻？的紫藍色調
搭配復古風格的傢俱陳設，
真的好有feel啊❤
（尤其那個地毯、很有點睛的效果！）
接下來當然是點杯咖啡加個甜點，
坐在窗邊看著窗外、
悠哉悠哉地享受放空時間！
▪
♦︎飲品：口感醇厚的冰拿鐵。
♦︎甜點：細緻綿密帶柚子甜香滋味的磅蛋糕。
▪二訪▪
雖然現在早晚會冷、
但中午時間還是有點熱度，
所以就點了
♦︎［水蜜桃蘋果冰茶］解熱一下。
上桌是杯漂亮的瑩紅剔透
接著吸口冰涼果茶、
整個熱氣全消~舒服❤
裡頭還有不少的蘋果果丁，
一邊喝著水蜜桃香、
一邊咬著蘋果脆甜、
其實感覺跟甜點沒啥兩樣啦❤
還有店主招待的♦︎［萌仔蛋糕］
咬下是鬆綿實在的蛋香甜意❤
最可惜的就是~
離開時才看到那個看起來好好吃的
柳橙還柑橘磅蛋糕!
▪
店名：大囍咖啡
地址：台南市中西區府前路一段129號
時間：11:00–19:00
(休假日請看IG公告)