



想找好吃又能省荷包的新店小吃？新店光明街商圈的新店北鴨鴨肉羹，就在碧潭風景區附近，從新店捷運站、新店區公所捷運站走路就到，是評價很好的新店美食，一試成主顧的餐點不僅當地居民愛吃，就連奧運金牌選手也忍不住來這裡享用。在物價飛漲的今天，鴨肉羹和鴨肉飯還能百元有找，也是碧潭風景區及裕隆城附近的超值美味小吃，店內機器自助結帳方便又快速，是新店民眾下班，或來新店逛街、遊玩時不能錯過的美味餐點。

位於新北市新店區光明街169號的北鴨鴨肉羹地利很好，離北100線快速道路及福爾摩沙高速公路很近、鄰近碧潭風景區及裕隆城，從綠線捷運新店站、新店區公所站走個約7、8分鐘就能到，開車的朋友也能將車停捷運站停車場或碧潭停車場再走過來。

在地經營多年的北鴨鴨肉羹不只是小吃美食，更是許多新店人共同的驕傲！曾榮獲新北市美食第二名、用真材實料征服了無數味蕾，GOOGLE店家超過2000條網路好評更是最直接的肯定！加上曾被食尚玩家、非凡大探索及各大新聞網爭相報導，這家店早已成為碧潭一帶的美食代表。

北鴨鴨肉羹台式古早味的裝潢讓人感受到濃濃的懷舊氛圍。暖黃的燈光灑滿整間店，搭配深色木桌椅，樸實中帶著溫馨，且有親切感。

北鴨鴨肉羹的牆面上有貼出營業時間，店裡週三公休，其他天的營業時間都是早上11:00開到晚上20:30(最晚點餐時間20:20)。

沒午休的營業時間，簡直是為吃貨量身訂製的福利！無論趕著中午的午餐時段來補充能量，還是晚上下班後想吃一頓熱騰騰的晚餐，甚至下午想來場悠閒的小吃時光都能完美滿足需求。

在懷舊又舒適的空間裡用餐不僅是味覺的享受，更是心靈的放鬆。讓人暫時拋開繁忙的都市氣息，享受舊時光的靜謐和美食的療癒。

店內的那面小鴨創作精選牆蒐集了客人繪製的各種小鴨塗鴉，充滿了創意與趣味，從稚嫩的筆觸到令人捧腹的創意都有，也讓客人在等待餐點時能欣賞五花八門的作品。

店裡的紅磚灶台是個視覺大亮點、充滿古早手作的感覺，不僅有趣味性還讓整體空間多了一份溫暖的質感，也能看到工作人員用心備餐的每個瞬間。

牆上有大大的養鴨人家黑白照，自然而質樸的感覺也凸顯出鴨肉的來源選用很用心，料理區上方竹製米篩貼著寫有「鴨肉羹」的紅紙，也讓人感受他們的鴨肉羹，承載著對品質的堅持與對飲食文化的尊重。

因為店裡人手有限且價格親民、不收服務費，所以流程都採自助式。朋友們用完餐後請記得將托盤、餐碗、垃圾、廚餘進行清理、分類、堆疊。

北鴨鴨肉羹在光明街裡和面向北新路的大馬路兩端都設有入口，無論是從碧潭風景區散步過來，還是直接開車停在北新路附近，都能輕鬆進入用餐。

據說羽球奧運金牌選手王齊麟可是吃著這家的鴨肉羹長大的，從學生時期就開始品嚐、直到拿下金牌都沒忘這一味，牆上還能看到他在2024年留下的簽名，搞不好哪一天來吃的時候還有可能好運地遇到這位台灣之光喔！

北鴨鴨肉羹菜單設計。

北鴨鴨肉羹販賣的品項很簡單，除了招牌鴨肉羹和鴨肉飯外，還提供鴨肉羹加麵、米粉、粄條之類的主食，就是希望能專注於將餐點的美味做到極致。

而且所有餐點都在百元以內，不僅是荷包友善，更是在物價飆漲的時代中，找到一個能飽足又滿足味蕾的好地方，難怪連平日下午時間都陸續有客人上門用餐。

店裡是採用點餐機自助點餐，牆上清楚標示出自助點餐的五步驟：先選擇內用或外帶、再選擇餐點及數量，選好之後按「去結帳」，再插入紙鈔或投入硬幣，取得單據之後等待服務人員叫號就可以憑單取餐了。

店裡採用的點餐機操作介面清晰簡單、一目了然，無論是鴨肉羹、鴨肉飯還是其他主食都能快速挑選，不用等服務人員劃單記錄，自己操作幾秒鐘就能完成點餐、結帳輕鬆又方便還能避免劃錯單。

北鴨鴨肉羹的餐具和調味料採用自由取用的方式，讓客人可以按照自己的需求選取調味料、湯匙、筷子或額外的紙巾，不用苦等服務人員有空再送來。

自助區還有提供店家特別準備的辣椒粉，喜愛吃辣的朋友也可以添加一些到料理裡面。

店裡除了提供鴨肉飯之外，還有鴨肉羹加麵、米粉、粄條等選擇，讓來用餐的客人能滿足不同的口感需求。

物價飆漲的年代很多小吃都不再「小吃」了，像我們家三重那邊甚至還有一碗羹湯就已經破百元的！北鴨鴨肉羹提供了百元有找的美味鴨肉羹、鴨肉飯和鴨肉羹主食，讓人能吃飽、吃巧又不傷荷包。

除了鴨肉羹之外，鴨肉飯也是他們的招牌之一，店家用心滷了一鍋鮮香四溢的鴨肉滷汁，整鍋都是濃郁的精華。光是聞到香味就讓人食指大動。

除了鹹香的鴨肉滷汁，鴨肉飯上還會加上油蔥酥，也讓整碗飯的口感能更加豐富。

一大鍋熱騰騰的鴨肉羹，湯頭濃稠且散發著濃郁的香氣，讓人看了忍不住口水猛吞。

每日現煮的鴨肉羹不僅新鮮還有一個很特別的運送方式，店家使用特製的鋼管從2樓廚房送下來，鍋裡的鴨肉羹變少時服務人員只需打開開關，熱騰騰的羹湯就會順著管道流入鍋裡喔！

鴨肉飯50。

到北鴨鴨肉羹超推薦一定要點碗鴨肉飯來吃，這可是別處吃不到的獨特好味道喔！

和一般鴨肉飯的乾硬鴨肉不同，這裡的鴨肉肉質軟嫩多汁且更為入味，滷汁浸透每一塊鴨肉，帶有一股自然的鮮香，每一口都充滿著滷汁的香氣。而且他們的鴨肉滷汁特別濃郁、味道不會太鹹，反而是帶有微妙的甜味，再搭配油香氣撲鼻的蔥酥，也讓整碗鴨肉飯的口感、味道層次更豐富。

鴨肉飯的米粒吸附了滷汁精華，香Q的飯粒口感濕潤卻不油膩，與鴨肉的軟嫩形成完美的對比。不僅滿足了味蕾，還能讓人感受到溫暖與幸福感。

一般的羹湯都小小碗，若點加羹湯的主食、羹湯的份量又會比較少些。

而北鴨鴨肉羹的羹湯超大一碗，單點羹湯與加主食的羹湯份量和內容都一樣，無論是單點羹湯還是選擇加羹湯主食，都能夠享受到相同的滿足與美味，讓人每一口都能吃得飽、吃得開心。

鴨肉羹80元。

北鴨鴨肉羹的濃稠湯頭讓人很驚喜，口感濃郁卻不油膩、甘甜滑順的羹湯裹著鴨肉的鮮美與香氣，喝起來有種獨特而深邃的鍋氣，湯汁散發著濃厚的鴨肉香與一絲絲焦香感，讓每一口的品嚐都更加圓潤、豐盈。

嫩滑的鴨肉與湯底完美融合帶來層次感十足的風味，不會過於軟爛還帶有彈性，讓人嚼起來極為滿足。加入的洋蔥和筍絲帶來了微妙的清新，與蒜末的香味相得益彰，讓這碗鴨肉羹有著豐富的口感，吃上一口就讓人停不下來。

鴨肉羹粄條95。

寬度跟厚度很夠的手工板條Q彈有嚼勁，與湯底的濃厚結合帶來一種難以言喻的滿足感。每一根板條都吸附著湯汁，咬下去時濃郁的湯汁及板條的Q彈交織在一起，讓整個口感享受更加豐盈。

這種大分量的鴨肉羹板條，不僅讓人吃得飽足，每一口都能安慰我們的胃與心靈。

新店北鴨鴨肉羹真的是愛吃小吃、又想吃得飽的人的天堂！無論是鴨肉羹還是鴨肉飯每口都是滿滿的香濃滋味，再加上百元有找真的讓人感覺物超所值。難怪連奧運金牌選手都會來報到，這裡的碧潭美食果然名不虛傳！而且店家設有機器結帳，點餐迅速、方便又省時，超適合來光明街商圈逛完後的快速補充體力。推薦給愛追求高CP值、又注重口腹之慾的朋友們，快來新店美食寶地試試看吧！

北鴨鴨肉羹

地址：新北市新店區光明街169號

電話：02-2910-4565

營業時間：週一~週日11:00 ~20:30，每週三公休

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文章轉自 必吃碧潭美食小吃-光明街商圈北鴨鴨肉羹，裕隆城附近平價新店美食，奧運金牌選手都愛的新店小吃推薦 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑