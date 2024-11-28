美式餐廳同時也是寵物友善餐廳，有各式美味的開胃菜、排餐、海鮮、漢堡、義大利麵、燉飯……等等，很適合家庭、朋友、慶生來這用餐，目前還有另外2家分店〈台北信義店、高雄愛河店〉。

Logo上有兩個牛角覺得很可愛，經過的時候很常被這個吸引住，這天看完早場電影後來這這裡吃個飯。

美式寵物友善餐廳毛孩不限大小，只要不落地就可以帶進來，會建議要事先說，好方便店家安排適合的座位區，例如旁邊要有空間可以放推車，或是可能需要拿掉一張椅子之類的。

一進店內就看到一台大型遊戲機，來用餐消費可以免費玩，不知道怎麼操作的話，可以詢問店員。

我們有小玩一下，遊戲機裡面遊戲相當多款，有許多滿懷舊的熱門電玩遊戲，相信或多或少可以勾起一些回憶，帶小孩來也能一起同樂。

店內環境大部份是走美式懷舊風格，主要座位以4人座和6人座為主，多人聚餐也有協助併桌。

經典皮革的沙發，讓空間裡散發著熱情與活潑色調......( 繼續閱讀文章 )

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