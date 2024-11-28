新竹終於有好吃的在地品牌美式炸雞了！

老闆在竹北經營炸雞店已經六年了，原本是昌平炸雞王的仁義加盟店，因為合約到期，原班人馬創立了自己的品牌「Chicken BOOM 炸彈雞」

店家使用溫體雞以獨家醃料醃製，堅持現點現裹粉現炸，不只肉質鮮嫩入味且多汁

外皮更特別酥脆，連原本怕油膩不吃雞皮的小彤，最後都大口大口吃了起來 XD

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

CHICKEN BOOM開幕慶活動

11/28(四)~12/2(一)買全家餐就送2份招牌薯條。

買兩份香雞排or無骨雞腿排就送1份招牌薯條。

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👉Chicken BOOM 竹北總店-位置

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Chicken BOOM 竹北總店位於仁義路，東雅髮藝旁，就是原本昌平炸雞王的位置啦

👉Chicken BOOM 竹北總店-環境介紹

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由原本昌平炸雞王仁義加盟店的原班人馬創立了自己的品牌，小米當然要支持在地的品牌啦！

原本昌平炸雞王的集點卡可以繼續沿用喔

小米來為大家揭曉美味的秘密

店家使用溫體雞以獨家醃料醃製，光看色澤就知道很新鮮

老闆說至少要醃漬12個小時以上，吃起來才好吃~

店家堅持現點現裹粉現炸，建議大家提前打電話預訂，不然等待時間會比較久喔

金黃色的油炸出來的雞排就是好吃 XD

炸好後加入老闆特調的紐澳良調味粉，又香又好吃~

👉Chicken BOOM 竹北總店-菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

雞肉部分有雞腿、雞塊、雞翅、無骨雞腿排等多種選擇

其他炸物選擇性也不少，特別推薦芋泥薯球、洋蔥圈和起司條。

最近世界棒球12強賽，聽說大家都買全家餐回家看球賽為中華隊加油，大口大口吃雞超爽的

👉Chicken BOOM 竹北總店-開幕活動

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大家快趁開幕活動來嚐鮮吧！

CHICKEN BOOM開幕慶活動

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買兩份香雞排or無骨雞腿排就送1份招牌薯條。

👉Chicken BOOM 竹北總店-用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤、阿昏來吃炸雞，連平日不太愛吃炸物的小彤都很驚艷

平時不吃雞皮的小彤是那天吃皮吃最多的 XD

經典全家餐A有雞腿*2、腿塊*3、雞翅*3，一桶 329元，一塊平均40幾元，比新竹美食麥當勞好吃又便宜，還是溫體炸雞喔！

我們今天點的是豪華全家餐(459元)有雞腿*2、腿塊*3、雞翅*3、蜂蜜芥末薯條*1和1大瓶可樂，吃炸雞就是要配快樂肥仔水可樂啦

雞腿Size不小喔，吃完不會有空虛感。

溫體雞以獨家醃料醃製，堅持現點現裹粉現炸，外帶回家只要不被熱氣悶住，一個小時後都會是脆皮的口感

一撕開還有肉汁流出，超犯規~

炸皮口感薄脆、不會乾硬，加上鮮嫩肉質，大小朋友都很喜歡

小彤超喜歡雞腿的。

腿塊也是老饕喜愛的部位，加上紐澳良調味粉後風味更有層次了

一撕開就可以看到滿滿的肉汁，吃的時候要小心爆汁喔。

大家喜歡雞腿還是腿塊呢？當然小朋友才做選擇，大人全都要 XD

雞翅也挺大支的，酥脆的外皮和嫩又多汁的肉質，讓我們吮指回味

紐奧良香雞排(75元)屬於美式炸雞，一片75元並不貴，現在很多一片都要9X 100元了

雖然比較便宜，但Size也不小喔！

美式炸雞有金黃外皮，肉質嫩而不柴，吃起來不會太重口味

不愛有骨頭的朋友，點紐奧良無骨雞腿排(85元)就對了

超大片的雞腿排一樣有爆汁的美味！

老闆特別加入檸檬葉醃漬，肉質帶有淡淡的清香，跟雞肉甜味結合很好吃~

BBQ雞翅盒(169元)，雞翅裹上薄粉油炸後，淋上BBQ醬。

甜甜辣辣的BBQ醬，加上酥皮的雞翅挺不錯的

其他炸物小點心選擇性不少，洋蔥圈(45元)、卡啦雞米花(65元)、芋泥薯球(40元)和薯條(40元)都挺不錯的~

起司條(45元)超牽絲！起司控是必點的

豪華全家餐的蜂蜜芥末薯條，香甜微嗆的醬料加上薯條，意外讓我們驚艷

阿昏說洋蔥圈也好好吃喔，很真材實料，吃起來不會都是粉

小朋友最愛的卡啦雞米花，無骨可以大口大口地吃

小彤愛吃的芋泥薯球，內餡有滿滿的芋泥，外層是軟Q帶嚼勁的口感，這些都是很棒的下酒菜

以上是我們的心得分享，新竹在地品牌Chicken BOOM，老闆具有多年經營炸雞店的經驗。

溫體雞醃漬入味，現點現裹粉現炸，吃起來外皮香酥肉質鮮嫩，喜愛美式炸雞的朋友推薦給你們

👉Chicken BOOM 竹北總店-營業時間地址

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🌟店家資訊：Chicken BOOM 竹北總店

🏠地址：新竹縣竹北市仁義路132號

☎電話：0900 378 282

⏰營業時間：週三公休

週一至五 15:00–22:30

週六、日 15:30–22:45

粉絲團：Chicken BOOM 竹北總店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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