放假就是要早餐吃飽飽！享受充滿儀式感的早餐！這次因為來板橋耶誕城，來板橋車站附近起點咖啡享用早餐，這裡用餐環境寬敞舒適，擁有大片落地窗，讓人享受超Chill的感覺，招牌吃點飽飽早午餐180元起，還可以享用特製化早餐盤，精緻擺盤豐盛，餐點多樣化選擇，平價享用美味的餐點，享受美好的早午餐時光。

板橋最新耶誕城-小小兵陪我們過耶誕！

起點咖啡，隱身巷弄內的早午餐店，從外觀看起來不顯眼，餐廳內氛圍和餐點讓人驚艷。

吃飽飽早午餐拼盤系列居然有高達十幾種，每樣看起來都好好吃，讓人有選擇障礙。

還可以客製化早餐，為避免浪費食物，如有不吃的配料皆可換其他食物，例不吃生菜沙拉可換水果或小雞球，不要炸物可換炒蔬菜或小優格，更換飲品折20元等。

決定就從美好的起點開始，還有分蔬菜美好起點和單純美好的起點，主餐法式厚片吐司，跟我一樣不想要太多炸物，加工食品可以選原型食物的炒青花菜、玉米荀、蕃茄、菇類和小優格等營養又健康。

吃飽飽早午餐拼盤從180-280元，茶水自取，不收服務費，每人低消100元起。

最新DM，實際DM以店家為主。

五星好評送巧克力布朗尼氷淇淋，也太好了吧～

擁有大片的落地窗，採光良好，戶外一片綠意盎然。影片分享

套餐附送果汁、冬瓜茶或紅茶，更換咖啡補差價。

在這個相機先食的年代，西式早餐精緻餐點，透過擺盤技巧，讓簡單食材變高級料理。

招牌必點：早安香煎雞腿腿早午餐240元：可頌、無骨雞腿排、德式香腸、薯條、美式炒蛋、水果、生菜沙拉等，一整個超豐盛的

招牌必點：蔬菜美好的起點210元，二片法式厚片吐司，生菜沙拉、水果、炒青花菜、玉米荀、蕃茄、各種菇類和小優格等營養又健康。

哇！這擺盤也太美了，讓人捨不得享用，不知從何開始吃起，菜單上還有貼心的叮嚀，手機相機拍照的同時，也別忘了趁熱吃才不會影響風味。

實際品嚐每樣餐點都好吃不採雷，精緻又美味～

新北歡樂耶誕城分佈新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、臺鐵東二門廣場、環狀線南廣場、萬坪公園、府中商圈等六大區域。

即日起至明年元旦，喜歡的朋友要把握時間前往。

板橋車站站前廣場-歡樂列車。影片分享

板橋巿政府一樓廣場也超好拍的～

板橋車站內的Line Frieands聖誕樹。

影片分享

新北歡樂耶誕城愈夜愈美麗，愈夜愈精彩～歡迎大家起來共襄盛舉。

BEGINAGAIN起點咖啡：新北市板橋區文化路一段285巷2弄2號；營業時間：平日:09:00-17:00；假日：09:00-18:00（周四公休）

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