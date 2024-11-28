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台北信義區耶誕城2024│哈利波特魔法學院│愛sharing遊倫敦│BELLAVITA寶麗廣場│白雪聖誕秘境北國雪地冰河│2024 愛Sharing

2024-11-28 10:57:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

 

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每年最期待的聖誕城開城了，今年信義區"愛sharing"遊倫敦哈利波特魔法學院為主題，不僅可以免費乘坐魔法掃帚飛行，還可以換上巫師袍，巫師帽、載上圓框眼鏡、手拿魔杖、一秒進入哈利波特的世界，還有超逼真的魔法場景，倫敦奇幻冒險市場、福爾摩斯的神祕辦公室，裡面有密室闖關體驗場景，體驗完還能享有魔法風拍貼，讓我們一起進入魔法世界裡，展開充滿奇幻的旅程～ 

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最後別忘了上4樓、這裡有浪漫花店、計程車博物館，披頭四經典的歌曲唱片行。

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BELLAVITA寶麗廣場也同樣不能錯過，這裡打造夢幻版白雪聖誕秘境，讓你有如置身北國絕美藍色冰河湖，穿梭其中彷彿走在雪地裡一般神奇。BELLAVITA每年都讓人驚艷，除藍天冰河湖還有玻璃小屋、森林小屋等，成為絕美打卡盛地。

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統一時代一樓最新藝術裝置-五大星光秘境。

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愛sharing遊倫敦必玩設施：乘坐魔法掃帚飛行，繞行大笨鐘，讓人彷佛一秒進入哈利波特世界，超逼真的～

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現場免費提供巫師袍，巫師帽、圓框眼鏡、魔杖道具可以使用拍照。影片分享

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魔法飛天掃帚，做的也太像了～尤其夜晚打光後更有意境。

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現場色彩繽紛，每個場景都超美超好拍的～影片分享

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不定期還有活動可以免費獲得麵包或咖啡。

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4樓玻璃屋花店也超美超好拍的～

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還有來自宜蘭計程車博物館，不僅可以免費乘坐來自倫敦的古董車，拍照打卡還可以獲得門票一張。

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最愛披頭四經典的歌曲唱片行。

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秒穿越，老歌重現，彷佛來到當時表演場景及歌曲，超興奮的～

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BELLAVITA寶麗廣場中庭佈置超溫韾的耶誕饗宴，燭光晚餐，超浪漫的～影片分享

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今年信義區耶誕城也太精彩了，讓我們在台北信義區也能感受到下雪場景，浪漫指數破表。

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