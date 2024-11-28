曾是全台最長鐵路隧道-舊草嶺隧道滿百年囉～為慶祝這難得的時刻，即日起至明年四月底，隧道內推出光之舞光影藝術展，在隧道兩端南北入口推出互動式光影體驗，讓我們在騎乘單車之餘還可以享受光影交錯的藝術，還有3D海底彩繪隧道，在火車隧道"丟丟銅仔"音效下，感覺既復古又有趣，橫跨新北和宜蘭交界，讓我們從新北一路玩到宜蘭，出隧道就可以看到龜山島，還有最新咖啡館-九號咖啡石城館可以休憩喝咖啡看海景，成為新北超夯旅遊景點。

光之舞光影藝術展設置在南北兩側，北口以海浪為意象、以3D海底彩繪為主，有海豚、小丑魚、珊瑚等海洋動物為主，南口則以東北角特色景點為主，有草嶺古道芒花、壯圍沙丘、南雅奇岩等。

2024新北最新打卡點-舊草嶺隧道，這裡有3D海底彩繪隧道超好拍的～

假日為考量安全，隧道內只能騎乘自行車，平日才可以步行進入。

隨著光影變化交織成燦爛美麗的景緻，讓人目眩神迷的流動光影畫，影片分享

光影交織成一幅迷人的景觀，滿滿的海底珊瑚讓人嘆為觀止。

每個人到此都要在此交界合影。

一出隧道即可看到宜蘭龜山島

舊草嶺隧道出口石城觀景台

最新流行超可愛的嘟嘟車，騎乘一次700元。

剛好看到火車呼嘯而過，超震撼的～

最新最美麗海景咖啡：九號咖啡石城館，原來就在舊草嶺隧道南端出口旁。

周邊景點：福隆海水浴場。

一條彷佛走入海裡的跨海大橋。

周邊景點：福隆星巴克咖啡

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