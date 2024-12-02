地芋豆花？地獄豆花？新竹也吃得到像乒乓球一樣大的芋圓！

冬至快到了，新竹的朋友想要吃湯圓、芋圓的朋友，推薦給你們「地芋豆花」

(謎之聲:我沒聽錯吧，是地獄嗎?) 不是啦！

店家的招牌”地芋圓”，以地瓜圓包裹芋泥內餡，純手工製作，超大顆就像乒乓球一樣！

到底有什麼特別的地方？快跟著小米一起去看看吧。

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👉地芋豆花位置及停車方式

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地芋豆花位於中華路五段的巷子內，可由48巷進入或小北百貨右邊的小巷口進入。

由於是小巷子能停的汽車不多，夏天客人更是多，建議停在中華路上再走進去囉！

👉地芋豆花菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有豆花、仙草、紅豆湯及紫米粥等，可以搭配店家手工製作的地芋圓、地瓜圓及芋圓

👉地芋豆花用餐心得分享

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來開動吧！

綜合圓紅豆湯(65元)，綜合圓是地芋圓+芋圓+粉圓。

地芋圓就像乒乓球一樣大！

地芋圓是地瓜圓包裹芋泥內餡，外層有地瓜甜味及軟Ｑ的口感，加上內層芋泥甜香~

這個在新竹只有他們在賣的呢，而且是店家手工製作！

地瓜圓和芋圓也是他們手工製作，帶有嚼勁的口感及一點點芋頭或地瓜沙沙的口感。

紅豆是比較有顆粒的口感，不會硬，湯品清甜、不會甜膩，剛吃完鹹膩的食物喝上這一碗很解膩~

綜合圓豆花(65元)也很推薦！

豆花有綿密順滑的口感^^

小米很喜歡他們的糖水，口味清甜，不會蓋過其他食材本身的味道

喜歡吃這味的朋友就不要錯過了！

👉地芋豆花營業時間地址

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🌟店家資訊：地芋豆花

🏠地址：新竹市香山區中華路五段40號後方

☎電話：0930 970 103

⏰營業時間：週一至週五 11:30–18:00 (週六、日公休)

粉絲團：地芋豆花

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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