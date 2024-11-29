這家是被喻為”被麵食館耽誤的滷味店”

「家家麵食滷味館」自民國38年營業至今，已經有70多年的歷史了，是被豪宅包圍的平民美食！

他們的滷味很好吃，網友說他都會買一大盤滷味回家加菜或當下酒菜，愛吃滷味的小米當然要來看看。

麵食價格也很親民，一碗有肉有菜的乾拌麵只要55元起，份量也不少

水餃一顆只要5元，真的很便宜，重點是一碗80元的牛肉麵，居然有5塊牛肉耶！

如此親民的在地美食，快跟著小米一起去看看吧。

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👉家家麵食滷味館位置

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家家麵食滷味館位於仁愛街，靠近中央路，就在磐龍貳號樓社區旁。

👉家家麵食滷味館環境介紹

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店面保留著眷村矮房的外觀。

每到用餐時間都人潮滿滿，聽到阿姨不停問著客人要點什麼，忙得不可開交

店內保留老舊的裝潢，擺放大大小小的桌子，提醒人多要併桌喔

這兩間被我們開玩笑稱為大包廂和小包廂 XD

看得出來是由民宅改造而成的小吃店。

👉家家麵食滷味館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以乾麵、湯麵和水餃為主，乾拌麵55元起，招牌乾拌麵有酸菜+肉燥，三寶乾麵則是酸菜+榨菜+肉燥。

湯麵類選擇性挺多的，牛肉麵只要80元耶

讓小米回憶起多年前三廠牛肉麵只要50元，不過現在物價飛漲，現在要吃到50元的牛肉麵應該不太可能吧！

水餃也是必點的，一顆5元真的很便宜。

滷味才是他們真正的招牌，有豆干、豆皮、海帶、滷蛋等選擇。

大家可以選擇想要的品項，或告訴阿姨你的預算，由阿姨幫忙搭配

👉家家麵食滷味館用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤和許久不見的阿昏踩點吃美食，阿姨跟我們說滷味一人$100，給我們切一大盤

愛吃滷味的我們當然就阿撒力的答應了。

我們被這盤300元比臉盆還大的滷味嚇到了！比小彤的身體和頭還大了 XD

還好我們只點了兩碗麵、一份水餃和一碗湯，不然真的要飽到不行了

各式各樣的滷味，光看就讓我們流口水了~

三寶乾麵(65元)有酸菜、榨菜、肉燥搭配白麵條。

酸菜鹹香脆甜，不會過鹹，搭配麵食吃挺不錯的~

肉燥口感嫩嫩的，有鹹香風味，榨菜裡還有肉絲，調味上不會太重口味，跟肉燥搭配有1+1大於2的效果

建議大家攪拌均勻再吃~

我們邊吃邊想怎麼吃不完，老闆娘給的份量真的很多 XD

一碗80元的牛肉麵，居然有5塊牛肉耶！

湯頭清甜、不會辣，有傳統的眷村風味~

牛肉偏瘦，一口咬下有嫩嫩的口感，不會柴，有牛肉的甜味喔。

對於想要吃牛肉麵，又不想花大錢的朋友是不錯的選擇

一顆5元的水餃Size不小。

水餃內餡是韭菜肉餡，調味剛好，加上店家當天手炒的辣油風味更棒喔

阿昏本來想跟店家買辣油，但阿姨說每天只有這麼多，今天已經用完沒得賣了 XD

酸辣湯(小45元)，阿姨特別說這是素食的。

有黑木耳、番茄、蛋花等湯料，帶點酸V、不會辣，屬於清淡的口味。

重口味的朋友建議加上辣油就對了

接下來是滷味時間啦！

300元的滷味看起來很豐富，有豬瘦肉、豆干、豬耳朵、滷蛋、花生、海帶、鴨胗、豬小腸等等。

滷味滷製入味，是很下飯、下酒的角色

特別是豬舌頭，油脂甘甜加上辣油，讓我們多扒幾條麵~

鴨胗口感脆甜，豬頭肉跟豬頭皮也都不錯。

還有阿昏最愛的小腸，滷得很嫩、一點都不難咬~

以上是我們的心得分享，隱藏在巷內被豪宅包圍，已經有70年以上歷史的家家麵食滷味館，小米最近才發現它的存在真的太弱了

如此親民又好吃的滷味、麵食推薦給大家！

👉家家麵食滷味館營業時間地址

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🌟店家資訊：家家麵食滷味館

🏠地址：新竹市東區仁愛街42號

☎電話：03 532 9891

⏰營業時間：11:30–14:30, 17:00–22:30 (週三公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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