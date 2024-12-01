冬令進補除了吃薑母鴨、薑母雞、羊肉爐以外，還想到什麼呢？

小米的愛店「蝦king活蝦料理」推出冬季限定的麻油蝦、麻油松阪雞佛、蝦雞鍋等進補料理

即使是寒冷的天氣，吃完身體都能暖呼呼喔！

加上雜不囉唆、椒鹽魷魚圈等下酒料理，可以好好補補身體

炒飯也很好吃，可以說是被活蝦料理耽誤的炒飯店 XD

快跟著小米一起去看看吧。

PS. 店家尾牙除夕預訂中！

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👉蝦king活蝦料理位置及停車方式

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蝦king活蝦料理位於中正路上，就在大來燒臘的正對面。

開車的朋友可以把車停在中正市場停車場，步行過來不用5分鐘

👉蝦king活蝦料理環境介紹

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餐桌是有質感的木桌，冬天在店內吃著活蝦配啤酒很過癮

新竹市區的活蝦料理餐廳真的非常推薦這家~

店門口有活蝦池，看到活蹦亂跳的蝦子就知道有多新鮮

店家堅持使用新鮮無毒活體泰國蝦，而且Size都是比較大隻的，堅持給客人最好的品質，難怪開幕以來深受大家喜愛~

老闆強調蝦子出貨前兩三天就不會餵東西了，所以胃囊那些都是很乾淨的，一定要用清澈的水養殖，客人可以安心大口吃

公蝦、母蝦來個大對比~

愛吃大蝦子的朋友一定要選公蝦，Size真的是巨無霸，比手掌還要長，光看就很過癮

鹽烤蝦使用傳統方法料理，鮮蝦用鹽巴拌勻後，鐵網夾著放進烤爐~

料理都是現點現炒，加上主廚多年來的真功夫，熟練的甩鍋技巧，光看就讓小米口水直流~

果然是被活蝦料理耽誤的快炒店

蝦雞鍋使用多種中藥材煮出濃郁的藥膳湯頭後，加入雞肉熬煮讓甜味更濃郁。

👉蝦king活蝦料理菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

活蝦料理有胡椒蝦、蒜頭蝦、鹽酥蝦等多種口味，冬天不能錯過藥膳蝦、燒酒蝦，可以選擇公蝦或母蝦(一斤750元)。

店家經營一年多了，除了活蝦料理，還多了不少快炒料理，不只下飯又下酒

白飯可以免費吃，吃完為止。

店家沒有收取服務費，餐具和調味料就自行取用囉。

👉蝦king活蝦料理用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、小Lisa和她的阿娜答一起來進補，點了很多下酒菜，可惜今天要開車，不然就啤酒喝到爽了

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

麻油松阪雞佛(600元)有松阪豬、土雞佛、高麗菜等食材，光看就很補 XD

一入口有濃郁的麻油香，但不會太油膩，松阪豬嫩又有脆度，吸附醬汁下飯又下酒

土雞佛吃起來很甜，沒有腥味，黑色的是烏骨雞佛，會不會特別補呢

麻油蝦(750元/斤)也很補，麻油和薑片給的一點都不手軟~

麻油蝦選用的是母蝦，剝開超多蝦卵的，母蝦蝦卵口感偏軟一些，而且很甜喔！

剝完蝦殼後，蝦肉沾滿醬汁真的超補的

小米很愛的檸檬蝦(750元/斤)

帶有檸檬清香，不會太酸，上桌沒多久就被我們解決囉！

母蝦的蝦膏被檸檬醬汁引出更多的甜美，實在超讚！

鹽烤蝦(750元/斤)公蝦的Size都快比手掌還大了

不管選公蝦還是母蝦，老闆都會秤重足一斤的量給客人，所以隻數會略有不同，但重量是一樣的唷。

如此多的蝦膏是不是很爽快？

大隻肥美的公蝦吃起來超過癮，蝦膏一樣很甜超讚的！

蝦雞鍋(公蝦 或 母蝦 1100元)給的量很多，光是蝦子和雞肉將鍋子都塞超過一半滿了！

小米建議大家選公蝦，熬煮出來的湯特別甜美，還有軟綿的蝦膏

看到大隻的公蝦和雞腿肉就開始流口水~

蝦子吸附湯汁後蝦膏更軟，湯頭很甜美，沒有酒味也沒有薑的嗆辣，適合一家大小進補

雞腿肉很軟嫩，吸附藥膳甘甜風味

雜不囉唆(300元)豬頭皮、滷大腸、豬耳朵、豆干和花生一起拌炒，鍋氣十足，吃起來很像客家小炒 XD

屬於偏鹹香的風味，很下飯下酒喔。

椒鹽魷魚圈(300元)魷魚圈裹粉油炸後，加上胡椒鹽、蔥花和蒜末，一樣很下酒

烤牛肉串(250元/5串)建議大家趁熱吃，冷掉會較有嚼勁喔

炒過貓(200元)中間有顆月見蛋，使用前將兩者攪拌均勻，順滑的蛋液和過貓結合，當解酒菜也不錯。

以下是之前來訪特別推薦的菜色給大家參考。

奶油蝦(750元/斤)很對我們的味~

鹹味中和了甜膩感，鹹鹹的、帶微甜的奶香風味就是台味十足

奶油蝦選用的是母蝦，剝開超多蝦卵的，母蝦蝦卵口感偏軟一些，而且很甜喔！

剝完蝦殼後，蝦肉沾滿醬汁超對味的。

蒜頭蝦(750元/斤)滿滿的蒜末真的超浮誇的 這一道是超配酒的菜色唷！

每道料理都可以選公蝦或母蝦，想要吃大隻泰國蝦的話必選公蝦。

公蝦就是大隻！Size比小結巴手掌還大耶！

大隻肥美的公蝦吃起來超過癮，公蝦蝦膏吃起來口感較Q軟，大家可以依喜好挑選啦

老闆說不要強調我們的快炒太厲害，不然客人一直點快炒和炒飯，炒到他都手軟了 (謎之聲:小米你好壞喔 XD)

糖醋里肌(250元)酸酸甜甜的，沒有骨頭食用上很方便，下飯又下酒

跟大家說炒飯(100元)千萬不要點！千萬不要點！千萬不要點！

老闆說他炒飯炒累了…

以上是我們的心得分享，蝦king活蝦料理開幕以來口碑一直很不錯

冬天推出多款適合進補的麻油料理，推薦給大家

👉蝦king活蝦料理營業時間地址

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🌟店家資訊：蝦king活蝦料理

🏠地址：新竹市北區中正路283號

☎電話：035350785

⏰營業時間：17:00–03:00 (出餐時間至2:00)

粉絲團：蝦king

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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