來台南玩，喜歡歷史建築，熱愛歷史的你，想深入了解明鄭時期的台灣文化史，當然不能錯過「台南市立博物館」(簡稱南市博)。台南市立博物館五大亮點，深入簡出介紹鄭成功的一生，結合走逛延平郡王祠，最能深入了解明鄭文化史。



南市博的前身是延平郡王祠「鄭成功文物館」，2021年初封館進行為期二年的整修，2023年12月22日以「台南市立博物館」之名重新開館。



台南市立博物館五大亮點，亮點一：認識鄭成功，深入了解明鄭文化史。

鄭成功（1624年8月27日—1662年6月23日），原名森，字明儼、大木，為南明招討大將軍、延平王，其領導的明鄭為明末清初持續時間最久的反抗勢力。其因曾受南明隆武帝賜國姓朱而被尊稱為國姓爺。(資訊來源：維基百科，照片：公共藝術嘉何恆雄作品「屈服」)



鄭成功出生於日本九州平戶，父親鄭芝龍是從事貿易事業，運送貨物的海上航運是從中國沿海一帶至日本長崎，母親為日本人田川氏，年紀稍長後被送往金陵求學，成為監生。1645年清軍攻入江南，鄭芝龍降清、田川氏自盡；鄭成功率領父親舊部與宗族在中國東南沿海繼續抗清，成為南明主要軍事力量之一。(資訊來源：維基百科)



鄭成功畫像，日本畫家那須豐慶根據台北後山陂鄭維隆家藏的鄭成功畫像 (今收藏於台灣歷史博物館) 原作之摹本。



鄭成功館藏草書，全幅三行豎寫五言絕句：「禮樂衣冠第，文章孔孟家，南山開壽域，東海釀流霞。」，字幅中行的「開」字之長筆下拉處，鈐印二方，上印為方框白文篆體「鄭森弘印」，下印方框朱文篆體「成功」。



亮點二：體現台南市文史調查之始。



亮點三：代表台南歷史文化與常民的生活樣貌。



亮點四：收藏台灣日治1930年代至二戰後 (1945) 文物。



台灣「壁鎖」源自荷據時期安平熱蘭遮城，外型從「鐵釘」逐漸演化成「鐵剪刀」。壁鎖，具有固定橫樑的功能，同時也有裝飾、辟邪的作用，或稱「鐵鉸刀尺」，有「鐵剪刀」之稱。



亮點五：台南市立博物館，建築史知識傳承的重要案例。

台南市立博物館，西式平頂館舍建於1964年，修復後的「綠柚花窗」泥作花格窗的古典建築元素、檜木窗框或清水紅磚牆外牆，成為珍貴的歷史參與者與建築史知識傳承的重要案例。



延平郡王祠，為清治時期最早的官祀鄭成功紀念祠，其前身為民間所建的開山王廟，日治時期曾改為開山神社，是日本人在台最早設置的神社，也是二次大戰前日本帝國外地神社中唯一是從廟宇改為神社的特例。



開山神社時期使用的日式神轎



清同治年間，欽差大臣沈葆楨來台籌辦防務，深入瞭解民意，才上疏朝廷，強調鄭成功是「明室遺臣」，而不是清朝的「亂臣賊子」，建議追諡建祠，列入祀典。朝廷核准後，官民籌募經費，從福州載來工匠、材料，將開山王廟擴建為台灣少見的「福州式」建築，名稱也改為「明延平郡王祠」。



延平郡王祠，山門前有一座「忠肝義膽」石牌坊，係是 1947年當時的國防部長白崇禧所捐款建造。因石牌坊的造型與日本神社鳥居相近，被誤認為是由開山神社鳥居改造而成。但經學者考證在地的開山、台南兩神社之鳥居數量、用材與形式，比對石牌坊的實測尺寸、以及構件上的構造痕跡，由「忠肝義膽」石牌坊立柱上的原有榫口痕跡，可判斷該立柱是由台南神社鳥居原有構件改修而來。



導覽老師表示：目前「忠肝義膽」石牌坊的對聯刻字 (陰刻)「孤臣秉孤忠，五馬奔江，留取汗青垂宇宙，正人扶正義，七鯤拓土，莫將成敗論英雄」為 1964年重建延平郡王祠時台南市黃典權文獻委員所改，並非當年 (1947年) 白崇禧所提之對聯「孤臣秉孤忠，浩氣磅礡留萬古，正人扶正義，莫教成敗論英雄」(陽刻)。



1964年拆除「明延平郡王祠」部分文史料件被保留下來，三川門正面掛有福建省武平縣知縣盧紹昌敬獻的「前無古人」木匾，門側有直書之「奉旨祀典」之石刻。



延平郡王祠，目前所見到的北方宮殿式建築為 1964年所改建，設有三川門、前殿、後殿、東西廡、東西轅門、儀仗所、祭器庫、廨舍。



山門之左有過廊接到「甘輝將軍祠」，山門之右為「張萬禮將軍祠」。甘輝和張萬禮同為鄭成功廟宇常見的陪祀將軍，鄭成功於南京慘敗，甘輝與張萬禮同遭清軍俘虜，拒降後被處決，鄭成功退回到廈門後，建立了忠臣祠供奉之，因為甘輝神像的造型為手中持印，台灣民間也以「印官」稱呼他。張萬禮因造型持劍，故稱之為「劍官」。



延平郡王祠四周為高二丈多的紅磚牆，左門為「擎天」，右門為「闢地」，此皆為沈葆楨所書。



沈葆楨塑像



目前延平郡王祠中央正殿設有鄭成功塑像與神位，配祀甘輝將軍、張萬禮將軍，後殿祭祀其生母田川氏，左殿為監王祠祀有鄭克塽，右殿則為寧靖祠，祀有寧靖王及其五妃。



威嚴勇猛卻又不失活潑俏皮的「虎爺」，雕塑工藝師劉進文作品，虎爺公腳踏元寶，代表福氣招財之意，材料取自台灣百年牛樟雕刻而成，外觀飾有五彩色釉，代表金木水火土五行。底座木材為茄苳木及高山柚木，鑲嵌蝙蝠與虎爺公相對應，代表虎到福到之意。



延平郡王祠旁有個成功池，水池輪廓仿金門島，小橋流水潺潺不絕，綠樹環繞魚群悠遊。



特別介紹：延平郡王祠對街 (開山路) 有很珍貴的老樹「金龜樹」, 金龜樹特殊的二大二小複葉， 遠看像極飛翔的金龜，故而得名。



台南市立博物館 / 延平郡王祠

地址：台南市中西區開山路152號

電話：06 213 6207

開放時間：週四至週二，09:00~17:00

休館時間：每逢週三全天及初一、除夕休館

門票：NT$50/人

官網：https://tcm.tainan.gov.tw/

大眾運輸：

搭台鐵至台南站下，轉搭台南市6號公車或台灣好行99安平台江線 (僅假日行駛) 至延平郡王祠 (府前路) 站下。

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