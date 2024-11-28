彰化冷滷推薦/彰化麻辣滷味推薦

彰化獨家的方恩小食，從市場開到店面了

現在在市區就可以吃得到

每日採買新鮮食材，不添加人工添加物

使用多種中藥材及辛香料滷製而成

有著獨家甘甜鹹香的滷汁香氣

不僅吃得到食物的原味，吃完還會回甘

沾一點店家手炒的辣醬更是一吃就上癮

每一種食材都滷的好入味

不管冷的吃還是加熱吃都很好吃

每一種滷味的價位平價

還有炒泡麵及滷肉飯

加上現在店面也有提供內用

下班約朋友來一起來這邊

吃晚餐跟消夜也很適合

每一種滷味食材都是有限量的

賣完就沒了

所以想吃到全品項一定要早點來選購

方恩小食停車交通資訊

鄰近三民市場的方恩小食

坐落在永安街及三民路的交叉口不遠處

騎車來買好吃的麻辣冷滷味

店門口就可以直接停放

像我們開車來

就停在永安街上的city park收費停車場

方恩小食環境

位在騎樓下的方恩小食

店面整體還蠻乾淨的

大大的藍底白字招牌

在熱鬧的永安街商圈上非常的明顯

方恩小食除了可外帶也有配合外送平台外送外

店內也有設置內用區

想要買了馬上吃也可以直接在店內享用

在牆上還可以看到

店家的產品是有經過檢驗認證及投保產險

為了就是要讓大家來吃都可以吃的很放心

方恩小食菜單價位

滷味主食有各種肉類、內臟、豆製品

也有各種蔬菜

有花椰菜、小黃瓜、高麗菜、菇類等食材

滷味可以選擇大份還是小份

所以想要一人獨享

或是很多人一起分享都沒問題

以前吃滷味

都會想再買個白飯或是麵條來一起吃

方家小食推出限量滷肉飯、炒泡麵

想喝湯現在也有季節限定的麻辣鴨血湯

選擇非常的豐富又平價

如果選擇種類太多也可以直接請老闆推薦

而且現場蠻多下班就來買的客人

如果趕時間的客人建議可以先電話預訂喔!

方家小食的滷味陳列在透明櫥櫃中

不僅達到保鮮

也能隔絕外面馬路的車流廢氣

想吃什麼直接劃單或是直接跟老闆點

通通不用自己動手，確保衛生也很乾淨

另外還能客製化加點的配料

口味可以選擇不辣或是麻辣

配料則有蔥、蒜及酸菜可選擇加或不加

我們大概5點就來了

現場就已經有人在排隊了

生意真的是非常好

就連我們在等待的同時

還會一直看到uber來取餐外送

餐點皆是點現切調味

調味後還會幫食材跟調味用手拌

讓醬汁能夠更入味

像翅膀也會切成兩截，雞爪也都有去指甲了

讓大家可以更方便享用

方恩小食優惠活動

▲來店消費，google五星評論，即贈祕滷滷味一份

▲滿$300元，送麻辣鴨血一份

方恩小食餐點推薦

滷肉飯

這絕對是我目前吃到的滷肉飯前三名

淋上店家獨家的肉燥

搭配脆口的小黃瓜及酸菜

每一口米飯都吃得到滷汁的香氣

上面的肉燥肥而不膩瘦而不柴

真的是會穰人忍不住一口接著一口扒不停

在現場等也看到客人都一次五碗帶著走

炒泡麵

如果不想吃飯這裡也有炒泡麵可以選擇

炒泡麵淋上每天熬煮的的油蔥肉燥

每一口鹹香四溢

尤其麵條煮的熟度更是剛剛好

吃起來Q彈而不軟爛

牛三寶拼盤 $250

其實在一般的冷滷味攤很少看見牛三寶

方恩小食的牛三寶裡面有牛腱、牛肚、牛筋

每一個滷的不僅色澤非常的入味

淋上爆炒五香加上嚴選13種中藥材的滷汁

吃起來也很入味，單吃不用沾醬就很好吃

不管是牛腱、牛肚、牛筋都滷的非常軟嫩

就連牙口不好的長輩也可以快樂享用

喜歡吃辣的人

也不要忘記沾一些店家的獨門辣醬

外帶則是會附上一包稀釋過的麻辣醬包

想吃辣可以再另外淋上去

回家搭配滷味吃超香超提味

愛吃辣的朋友簡直是吃到停不下來

綜合滷味拼盤 $120

(豆干、海帶、花生、豬耳朵)

如果第一次來不知道要點什麼

還蠻推薦這一份綜合滷味拼盤

滷的超透的豆干吸飽了滷汁精華

花生吃起來軟綿越吃越香

海帶也是滷到非常入味不死鹹

豬耳朵QQ的帶點膠質的口感

鴨翅 /雞爪

光看那鴨翅跟雞爪的色澤就知道一定很入味

讓我們都直接用手拿起來啃

QQ的鴨皮及雞爪都帶有膠質

裡層的肉也是很香不柴

真的是會越吃越唰嘴

如果是愛啃骨頭的人一定會非常喜歡

無骨蒜味鳳爪

如果想吃雞爪QQ的膠質口感又不想啃骨頭

麻辣無骨縫爪絕對能滿足你

每一口有著蒜香

辣度上我覺得是在微辣跟小辣的中間

算是蠻溫和的辣度

平常不太吃辣的人也可以接受

麻辣米血

這一份麻辣米血真的是讓我會為了它

從台中開車下來彰化買回家吃

米血吃起來非常的軟嫩

不會吃到米粒的顆粒感

尤其滷到非常的麻辣米血

每一口都能吃到鹹香麻中帶辣的風味

好吃到連平常不太吃米血的朋友都說好吃

麻辣鴨血

最近的天氣漸漸開始有著涼意

方恩小食除了有好吃的滷味外

季節限定推出麻辣鴨血

裡面不僅有吃起來軟嫩的鴨血

還有豆皮及丸子

湯頭喝起來帶點微微的中藥香氣

辣度上也蠻溫和的

整碗喝完也不會覺得過鹹

尾韻還會有種回甘的感覺

方恩小食的每一樣滷味我都覺得蠻好吃的

而且口味也都有入味但不會過重

加上每天的滷味都是新鮮現滷

又有SGS幫大家把關食品的衛生

所以買回家給家人享用也很安心

不愧是已在彰化三民市場內多年的超人氣滷味

喜歡吃滷味的朋友們

想拿來當正餐、宵夜或是加菜都超讚的

方恩小食我非常推薦給大家

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✩ 店家資訊 ✩

方恩小食

電話：0958-266208

住址：彰化市永安街149號

時間：週二~週日 09:00~18:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070368724534&locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/faangeen_food/

賣貨便



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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

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