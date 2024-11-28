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方恩小食-彰化麻辣冷滷味推薦，獨特風味好唰嘴，獨家秘方滷製，每日新鮮現滷，手炒辣醬更厲害

彰化滷味 彰化小吃 彰化麻辣滷味 彰化宵夜 more
2024-11-28 12:18:00 文字：Cindy Chen
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Cindy Chen

Cindy Chen
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彰化冷滷推薦/彰化麻辣滷味推薦

彰化獨家的方恩小食，從市場開到店面了

現在在市區就可以吃得到

每日採買新鮮食材，不添加人工添加物

使用多種中藥材及辛香料滷製而成

有著獨家甘甜鹹香的滷汁香氣

不僅吃得到食物的原味，吃完還會回甘

沾一點店家手炒的辣醬更是一吃就上癮

每一種食材都滷的好入味

不管冷的吃還是加熱吃都很好吃

每一種滷味的價位平價

還有炒泡麵及滷肉飯

加上現在店面也有提供內用

下班約朋友來一起來這邊

吃晚餐跟消夜也很適合

每一種滷味食材都是有限量的

賣完就沒了

所以想吃到全品項一定要早點來選購

方恩小食停車交通資訊

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鄰近三民市場方恩小食

坐落在永安街三民路的交叉口不遠處

騎車來買好吃的麻辣冷滷味

店門口就可以直接停放

像我們開車來

就停在永安街上的city park收費停車場

方恩小食環境

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位在騎樓下的方恩小食

店面整體還蠻乾淨的

大大的藍底白字招牌

在熱鬧的永安街商圈上非常的明顯

方恩小食除了可外帶也有配合外送平台外送外

店內也有設置內用區

想要買了馬上吃也可以直接在店內享用

在牆上還可以看到

店家的產品是有經過檢驗認證及投保產險

為了就是要讓大家來吃都可以吃的很放心

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方恩小食菜單價位

方恩小食-彰化麻辣冷滷味推薦，獨特風味好唰嘴，獨家秘方滷製，

滷味主食有各種肉類、內臟、豆製品

也有各種蔬菜

有花椰菜、小黃瓜、高麗菜、菇類等食材

滷味可以選擇大份還是小份

所以想要一人獨享

或是很多人一起分享都沒問題

以前吃滷味

都會想再買個白飯或是麵條來一起吃

方家小食推出限量滷肉飯、炒泡麵

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想喝湯現在也有季節限定的麻辣鴨血湯

選擇非常的豐富又平價

如果選擇種類太多也可以直接請老闆推薦

而且現場蠻多下班就來買的客人

如果趕時間的客人建議可以先電話預訂喔!

方家小食的滷味陳列在透明櫥櫃中

不僅達到保鮮

也能隔絕外面馬路的車流廢氣

想吃什麼直接劃單或是直接跟老闆點

通通不用自己動手，確保衛生也很乾淨

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另外還能客製化加點的配料

口味可以選擇不辣或是麻辣

配料則有蔥、蒜及酸菜可選擇加或不加

我們大概5點就來了

現場就已經有人在排隊了

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生意真的是非常好

就連我們在等待的同時

還會一直看到uber來取餐外送

餐點皆是點現切調味

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調味後還會幫食材跟調味用手拌

讓醬汁能夠更入味

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像翅膀也會切成兩截，雞爪也都有去指甲了

讓大家可以更方便享用

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方恩小食優惠活動

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來店消費，google五星評論，即贈祕滷滷味一份

滿$300元，送麻辣鴨血一份

方恩小食餐點推薦

滷肉飯

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這絕對是我目前吃到的滷肉飯前三名

淋上店家獨家的肉燥

搭配脆口的小黃瓜及酸菜

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每一口米飯都吃得到滷汁的香氣

上面的肉燥肥而不膩瘦而不柴

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真的是會穰人忍不住一口接著一口扒不停

在現場等也看到客人都一次五碗帶著走

炒泡麵

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如果不想吃飯這裡也有炒泡麵可以選擇

炒泡麵淋上每天熬煮的的油蔥肉燥

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每一口鹹香四溢

尤其麵條煮的熟度更是剛剛好

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吃起來Q彈而不軟爛

牛三寶拼盤 $250

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其實在一般的冷滷味攤很少看見牛三寶

方恩小食的牛三寶裡面有牛腱、牛肚、牛筋

每一個滷的不僅色澤非常的入味

淋上爆炒五香加上嚴選13種中藥材的滷汁

吃起來也很入味，單吃不用沾醬就很好吃

不管是牛腱、牛肚、牛筋都滷的非常軟嫩

就連牙口不好的長輩也可以快樂享用

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喜歡吃辣的人

也不要忘記沾一些店家的獨門辣醬

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外帶則是會附上一包稀釋過的麻辣醬包

想吃辣可以再另外淋上去

回家搭配滷味吃超香超提味

愛吃辣的朋友簡直是吃到停不下來

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綜合滷味拼盤 $120

(豆干、海帶、花生、豬耳朵)

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如果第一次來不知道要點什麼

還蠻推薦這一份綜合滷味拼盤

滷的超透的豆干吸飽了滷汁精華

花生吃起來軟綿越吃越香

海帶也是滷到非常入味不死鹹

豬耳朵QQ的帶點膠質的口感

鴨翅 /雞爪

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光看那鴨翅跟雞爪的色澤就知道一定很入味

讓我們都直接用手拿起來啃

QQ的鴨皮及雞爪都帶有膠質

裡層的肉也是很香不柴

真的是會越吃越唰嘴

如果是愛啃骨頭的人一定會非常喜歡

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無骨蒜味鳳爪

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如果想吃雞爪QQ的膠質口感又不想啃骨頭

麻辣無骨縫爪絕對能滿足你

每一口有著蒜香

辣度上我覺得是在微辣跟小辣的中間

算是蠻溫和的辣度

平常不太吃辣的人也可以接受

麻辣米血

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這一份麻辣米血真的是讓我會為了它

從台中開車下來彰化買回家吃

米血吃起來非常的軟嫩

不會吃到米粒的顆粒感

尤其滷到非常的麻辣米血

每一口都能吃到鹹香麻中帶辣的風味

好吃到連平常不太吃米血的朋友都說好吃

麻辣鴨血

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最近的天氣漸漸開始有著涼意

方恩小食除了有好吃的滷味外

季節限定推出麻辣鴨血

裡面不僅有吃起來軟嫩的鴨血

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還有豆皮及丸子

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湯頭喝起來帶點微微的中藥香氣

辣度上也蠻溫和的

整碗喝完也不會覺得過鹹

尾韻還會有種回甘的感覺

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方恩小食的每一樣滷味我都覺得蠻好吃的

而且口味也都有入味但不會過重

加上每天的滷味都是新鮮現滷

又有SGS幫大家把關食品的衛生

所以買回家給家人享用也很安心

不愧是已在彰化三民市場內多年的超人氣滷味

喜歡吃滷味的朋友們

想拿來當正餐、宵夜或是加菜都超讚的

方恩小食我非常推薦給大家

 

 

阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打喜歡二傻夫婦文章記得按讚關注阿秋大肥鵝健康店-台中南區美食，2024父親節桌菜推薦，主打

 

 

✩ 店家資訊 ✩

方恩小食

電話：0958-266208

住址：彰化市永安街149號

時間：週二~週日 09:00~18:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070368724534&locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/faangeen_food/

賣貨便


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以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

文章標籤
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［方恩小食］五十三香麻辣滷味

phone0958-266-208
place彰化縣彰化市建國西街52號
3.98 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.83
CP值
4.00
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