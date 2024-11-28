說到嘉義文化路夜市可是美食一級戰區，除了有超人氣火雞肉飯和林聰明沙鍋魚頭，竟還暗藏了一家當地人才知道的巷仔內隱藏版烤雞店，這家烤雞來頭不小，全台首創越式口味，採用新鮮現宰台灣黑羽土雞，加入獨家秘製越式香料，研發招牌香檸雞、台式椒鹽雞、上癮胡椒雞等三種口味，更罪惡是大口咬下超Juicy，皮脆肉嫩還有滿滿越式香味，完全獲無數挑嘴老饕的胃，常常一出爐即秒殺，沒預訂根本吃不到。

最近很常跑嘉義中埔露營用品店，就順繞來嘉義東區甲好料。出發前一晚，我們在Google地圖上挖到這家不易發現的神祕越南烤雞王，店址毫不起眼，就躲在文化公園旁的小巷子裡，這條巷子不太好停車，建議可以往公園附近停車格或是嘉義市崇文停車場找車位

位在民族路和興中街交叉路口，轉進小巷後會看見店門口有不少預訂客正等待越南烤雞出爐，誇張是出爐時間供不應求，太晚來只會聽到老闆喊著越南烤雞賣完囉，要吃的話要等下一爐，為了大快朵頤嗑越南烤雞，一定要電話預訂，才不會到現場避免撲空捶心肝。

以外帶形式為主，沒有提供內用座位。賣的品項不多，只有招牌香檸雞、台式椒鹽雞、上癮胡椒雞三種口味，每隻雞重量多達兩斤半，重點價格佛心不貴，用五、六百元價錢就吃得到。另外若擔心一個人吃不完，店家也有推出限量烤半雞，細節請洽店家唷。

不可能吃到越南烤雞會這麼驚艷啦！雖然看起來和甕仔雞差不了多少，不過一吃卻讓人記憶猶深。老闆說會開這家越南烤雞王，起於越南老婆想念越南滋味的烤雞，於是老闆跑去越南學習越南烤雞做法，但學會了做法，滋味是有了，但皮不脆，肉也比較乾，後來花了兩時間的改良，從採用當天現宰溫體黑羽雞肉、特殊醃料處理等，更是下了不少功夫，於是創造了獨一無二的越式香檸雞。

我們在等待出爐同時，可以清楚看見製作環境保持的乾淨舒爽，而且師傅們正在製作各種越式烤雞，並將烤雞放至高溫爐中，透過適當的火侯慢慢加熱烘烤，每爐僅有十隻，假日一天最多出五爐，時段為11:00、12:00、16:00、17:10、18:20，難怪一出爐就被老饕搶光光～

20隻越南烤雞同時出爐，店家將烤爐一打開，突然飄出一陣陣香檸味，更罪惡是每隻烤雞就像水龍頭忘記關似的，一直瘋狂滴汁，而且外皮完美呈現焦糖色，可以感受到那種脆皮感，這個畫面超欠吃。

賀里加在我有電話預訂，不然就要等到天荒地老啦！我訂了脆皮招牌香檸雞和上癮胡椒雞，這兩款都是必點人氣王，無論是台灣人或越南人都指定要吃。

越南烤雞都是用紙盒盛裝，很適合聖誕節帶去露營當耶誕大餐，重點露營不用準備滿身汗，電話拿起來預訂越南烤雞，就能與家人、朋友在露營區中享受美味的聖誕烤雞大餐，是不是該拿起電話訂起來阿～

貼心附一次性手套，很適合外帶去公園野餐、露營、聚餐，不用沾手超便利～

每種烤雞都有配好的特調粉，這些粉都是店家研發製作，口味相當獨特，圖中有胡椒粉、酸辣粉、特製辣粉、檸檬椒鹽粉等四種調味可沾著吃。

脆皮招牌香檸雞

咱們先吃招牌脆皮招牌香檸雞味道如何? 這個使用當日現宰黑羽土雞，每隻重達兩斤半，肚子裡還會內塞越南進口檸檬葉、香茅等香料，以及抹上特調醬汁醃漬一天入味而成，每隻越南烤雞放入高溫烤爐烘烤，烤出來顏色如此迷人，空氣還瀰漫著濃濃香檸味，重點一隻只要550元，價格很實在～

OMG～我們從脖子地方慢慢將雞皮慢慢撕起來，那種酥脆聲響不停在我耳邊環繞，咬一口卡滋卡滋的脆感在舌尖大噴發，越咬越涮嘴，天啊！簡直是我的天菜，推薦大家絕對要趁熱吃。

還沒完呢！咱們一剪開雞，滿滿的肉汁就像湧泉般不停地狂噴，真的有夠誇張，而且扒雞過程中雙手與越南烤雞的觸碰，那種水嫩彈Ｑ感覺，隱約還會有滿滿熱氣往外衝，一不小心還會燙手，千萬要注意啊！

雙手扒開瞬間，肚子內的檸檬葉、香茅、越南進口香料，融合一起的風味好迷人，尤其是檸檬葉清香夾帶著滿滿南洋風味，這種層次風味是台式甕仔雞沒有的獨特味道，會讓人越聞越喜歡～

除了沾雞油，咱們沾了店家附的檸檬椒鹽粉一起吃，咬進嘴裡時檸檬與香茅清香，襯托出檸檬椒鹽的酸鹹味，味道不會太強烈，是溫和順口滋味，吃到後面不會覺得膩，重點雞肉鮮嫩又啾西，也不會有乾柴感，會讓人一吃就停不下來～

脆皮上癮胡椒雞

脖子上綁著繩子就是脆皮上癮胡椒雞，這道就如品名一吃就上癮，嗜辣者會愛不釋手，最屌的是烤雞肚子內塞滿雲林蒜頭、越南白胡椒粒、洋蔥等辛香料、特製醬汁醃漬，最後將雞腳剪掉，讓整隻烤雞醬汁與風味完全鎖在裡面，重點特殊口味烤雞只賣600元，是不是很佛心啊～

吼～這個香氣實在太逼人了，尤其是扒開烤雞那刻，熱氣直接往臉上衝，而且還夾帶著蒜頭與黑胡椒的濃郁香氣，聞到後面都忍不住想偷咬一口～

原本沒想過要吃肚子裡的食材，後來店家告訴我們可以搭配著吃，沒想到蒜頭、胡椒粒、洋蔥、雞肉吃進嘴裡竟然如此好吃，洋蔥軟嫩口感，搭著熟透蒜頭，還有顆粒感胡椒，全部味道融一起讓人好驚喜，尤其是鮮嫩多汁雞肉吸附著微微辛辣刺激感，每一口都令人允指回味！

脆皮上癮胡椒雞有附胡椒粉和酸辣粉，搭配胡椒粉味道會更濃郁。另外它的酸辣粉有讓我驚豔，我個人推薦雞肉先沾滿雞油，然後沾酸辣粉一起吃，大口咬下肉汁直接在嘴裡炸開，咀嚼時還有酸酸辣辣滋味，尾韻的胡椒香更是畫龍點睛。

整體心得:很開心又擄獲一家好吃的烤雞店，雖然看到越南烤雞這四個字讓人好奇，不過一吃就讓人涮嘴到不行，無論是特調醃製醬料、雞皮的脆度、肉質鮮嫩感、香氣和口感都很到位，幸好我又事先預訂，才能吃到這麼好吃的越南烤雞。聖誕節還在思考要買哪家烤雞嗎？這家越南烤雞王絕對要吃起來～

越南烤雞王嘉義店

地址:嘉義市東區興中街50號

營業時間:周二~周五16:00~19:00；假日11:00~19:00(一休息)

電話:0983-286 300(可提前預訂以免久候)

官方LINE:@639tkvwy(可加賴訂)

粉絲團:嘉義越南烤雞王