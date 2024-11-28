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新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃

2024-11-28 13:11:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
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嗨～我是沁👱🏻‍♀️

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新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃

週五六日下班後想跟朋友小酌一杯嗎🍻
新竹西大路上的「二兵炸物」🍖
販售各種炸物、飲品及生啤酒
還有提供內用座位，環境氛圍超棒😍

新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃
⚠️週五、六、日每桌低消$299即可享有每位加價$299生啤酒無限暢飲（每位限時兩小時）
快找你的酒鬼朋友一起去吧🍺
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｜大雞腿 $80
超！大！雞腿🍗
炸的金黃酥脆，外酥內嫩
大口咬下會爆汁真的超好吃🥰
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｜去骨雞排 $85
超愛二兵炸物的去骨雞排🤩
也是非常軟嫩多汁
吃過絕對會愛上💖

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｜勁辣雞翅 $125 / 四支
入口香辣過癮🌶️
搭配酥脆口感
會忍不住一口接一口！
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｜炸物拼盤 ｜大份 $290
會有四種炸物+ 可口可樂系列一瓶
非常適合跟朋友一起分食👭
份量非常多，一次可以吃到四種炸物超滿足✨
新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃
｜全家餐 $359
在家追劇也少不了炸物全家餐👍🏻
會有三翅+三塊+三腿及可口可樂系列兩瓶
再搭配生啤就太完美啦🍻
新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃
⚠️ 喝酒不開車，開車不喝酒

⚠️週五、六、日每桌低消$299即可享有每位加價$299生啤酒無限暢飲（每位限時兩小時）

⚠️IG打卡限時動態或Google 地標五星好評送飲料一罐

新竹市北區$299生啤無限暢飲「二兵炸物」美式炸雞一定要吃
二兵炸物
@private__fried_food
地址｜新竹市北區西大路452號
時間｜16:00-00:30
電話｜03-5280478

 

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二兵炸物

phone035280478
place新竹市北區西大路452號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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