週五六日下班後想跟朋友小酌一杯嗎🍻
新竹西大路上的「二兵炸物」🍖
販售各種炸物、飲品及生啤酒
還有提供內用座位，環境氛圍超棒😍
⚠️週五、六、日每桌低消$299即可享有每位加價$299生啤酒無限暢飲（每位限時兩小時）
快找你的酒鬼朋友一起去吧🍺
｜大雞腿 $80
超！大！雞腿🍗
炸的金黃酥脆，外酥內嫩
大口咬下會爆汁真的超好吃🥰
｜去骨雞排 $85
超愛二兵炸物的去骨雞排🤩
也是非常軟嫩多汁
吃過絕對會愛上💖
｜勁辣雞翅 $125 / 四支
入口香辣過癮🌶️
搭配酥脆口感
會忍不住一口接一口！
｜炸物拼盤 ｜大份 $290
會有四種炸物+ 可口可樂系列一瓶
非常適合跟朋友一起分食👭
份量非常多，一次可以吃到四種炸物超滿足✨
｜全家餐 $359
在家追劇也少不了炸物全家餐👍🏻
會有三翅+三塊+三腿及可口可樂系列兩瓶
再搭配生啤就太完美啦🍻
⚠️ 喝酒不開車，開車不喝酒
⚠️週五、六、日每桌低消$299即可享有每位加價$299生啤酒無限暢飲（每位限時兩小時）
⚠️IG打卡限時動態或Google 地標五星好評送飲料一罐
二兵炸物
@private__fried_food
地址｜新竹市北區西大路452號
時間｜16:00-00:30
電話｜03-5280478
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