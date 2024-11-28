週五六日下班後想跟朋友小酌一杯嗎🍻

新竹西大路上的「二兵炸物」🍖

販售各種炸物、飲品及生啤酒

還有提供內用座位，環境氛圍超棒😍



⚠️週五、六、日每桌低消$299即可享有每位加價$299生啤酒無限暢飲（每位限時兩小時）

快找你的酒鬼朋友一起去吧🍺



｜大雞腿 $80

超！大！雞腿🍗

炸的金黃酥脆，外酥內嫩

大口咬下會爆汁真的超好吃🥰



｜去骨雞排 $85

超愛二兵炸物的去骨雞排🤩

也是非常軟嫩多汁

吃過絕對會愛上💖



｜勁辣雞翅 $125 / 四支

入口香辣過癮🌶️

搭配酥脆口感

會忍不住一口接一口！



｜炸物拼盤 ｜大份 $290

會有四種炸物+ 可口可樂系列一瓶

非常適合跟朋友一起分食👭

份量非常多，一次可以吃到四種炸物超滿足✨



｜全家餐 $359

在家追劇也少不了炸物全家餐👍🏻

會有三翅+三塊+三腿及可口可樂系列兩瓶

再搭配生啤就太完美啦🍻



⚠️ 喝酒不開車，開車不喝酒



⚠️週五、六、日每桌低消$299即可享有每位加價$299生啤酒無限暢飲（每位限時兩小時）



⚠️IG打卡限時動態或Google 地標五星好評送飲料一罐



二兵炸物

@private__fried_food

地址｜新竹市北區西大路452號

時間｜16:00-00:30

電話｜03-5280478

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