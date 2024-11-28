台中黎明路上有一家宮廷風特色燒肉🥩

經過會被門外的華麗裝潢所吸引💖

「墨妃家京品燒肉」是我近期的愛店之一

店內裝潢以華麗宮廷風格為主✨

還有提供道具、服裝免費讓你穿搭拍照

讓你有身歷其境的感覺😍



🔺這次點的是楚喬 / 雙人套餐 $2990

套餐裡有富貴雙方、霜降肩夾牛、M9澳和眼蓋、和牛雪花牛排、松阪豬、日本花和牛、大拌菜、石頭蝦、冷泡金萱、可爾必思、水果聖代及手工奶酪



⚠️另外有分別加價99元選擇東北大拌飯、百花鑲油條及腐衣鮮蝦捲



墨妃家的肉質是好的無話可說

M9澳和眼蓋、和牛雪花牛排入口軟嫩，牛油脂香氣再嘴裡散開🥩

石頭蝦的水蒸氣有著滿滿的視覺效果也有代撥蝦的服務超加分🦐



東北大拌飯真的大推 !

白飯拌入青紅辣椒醬汁及臘腸、荷包蛋🍳

入口鹹香好吃，會忍不住多吃好幾碗🥰



⚠️套餐都會有附包肉生菜、韓式泡菜、蔬菜拼盤及白蘿蔔





墨妃家京品燒肉

@mo_fei_family

地址｜408台中市南屯區黎明路二段212號

時間｜12:00-22:00

電話｜04-23808208

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