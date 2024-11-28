下班後想一個人小酌一杯嗎🥃
那你不能錯過隱身在巷弄裡的「酉居小酒館」
從店內到店外的裝潢都是走日式風格🥰
整體氣氛輕鬆愉悅✨
也很適合找朋友、家人及另一半來享受美食
｜日式鮭魚烤飯糰 $160
飯糰包著鮭魚搭配日式甜鹹烤醬🐟
吃得到鮭魚本身的油脂香及烤醬的鹹香🍙
｜明太子烤山藥 $180
軟中帶脆的口感保留山藥半生熟間
與明太子一起入口太滿足😍
｜北海道白醬燉菜 $200
入口濃郁奶香帶著蔬菜的清甜香🥬
口感滑順濃郁
每口都吃得到白醬的香甜👍🏻
｜關東煮 $180
酉居的關東煮是我吃過最好吃的！
湯頭清爽鮮甜
除了日式竹輪之外還有各種蔬菜🌽
吃過會念念不忘🥳
｜炸物拼盤 $450
看到炸物拼盤眼睛都亮起來了🤩
調酒絕對少不了炸物拼盤🍖
份量非常多，外酥內軟超好吃
｜手工昭和硬布丁｜焙茶 $120
來到酉居必點硬布丁🍮
每天提供的口味不同，可以私訊詢問
布丁帶著焙茶香氣搭配紮實Q彈口感
一次吃三顆都不是問題🤣
｜花見糰子 $80/ 1串
糰子有三種顏色分別為🍡
綠色｜抹茶
白色｜豆漿
紅色｜櫻花甜菜根
有著迷人香氣、Q彈口感😋
｜冬露 $380
以冬片烏龍、木梨、茉莉花、蘋果木、氣泡
調製而成🍸
入口帶有淡淡茉莉花香，口感香甜圓潤
｜萃 $380
有著迷人水果清香
以靜岡煎茶、玉蘭花、芭樂、奇異果🍹
清甜順口，真的超愛💖
酉居 小酒館
@yuu.ju_
地址｜407台中市西屯區上石路97號
時間｜19:00-02:00 (週一公休)
電話｜0989693660
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