下班後想一個人小酌一杯嗎🥃

那你不能錯過隱身在巷弄裡的「酉居小酒館」

從店內到店外的裝潢都是走日式風格🥰



整體氣氛輕鬆愉悅✨

也很適合找朋友、家人及另一半來享受美食



｜日式鮭魚烤飯糰 $160

飯糰包著鮭魚搭配日式甜鹹烤醬🐟

吃得到鮭魚本身的油脂香及烤醬的鹹香🍙



｜明太子烤山藥 $180

軟中帶脆的口感保留山藥半生熟間

與明太子一起入口太滿足😍



｜北海道白醬燉菜 $200

入口濃郁奶香帶著蔬菜的清甜香🥬

口感滑順濃郁

每口都吃得到白醬的香甜👍🏻



｜關東煮 $180

酉居的關東煮是我吃過最好吃的！

湯頭清爽鮮甜

除了日式竹輪之外還有各種蔬菜🌽

吃過會念念不忘🥳



｜炸物拼盤 $450

看到炸物拼盤眼睛都亮起來了🤩

調酒絕對少不了炸物拼盤🍖

份量非常多，外酥內軟超好吃



｜手工昭和硬布丁｜焙茶 $120

來到酉居必點硬布丁🍮

每天提供的口味不同，可以私訊詢問

布丁帶著焙茶香氣搭配紮實Q彈口感

一次吃三顆都不是問題🤣



｜花見糰子 $80/ 1串

糰子有三種顏色分別為🍡

綠色｜抹茶

白色｜豆漿

紅色｜櫻花甜菜根

有著迷人香氣、Q彈口感😋



｜冬露 $380

以冬片烏龍、木梨、茉莉花、蘋果木、氣泡

調製而成🍸

入口帶有淡淡茉莉花香，口感香甜圓潤



｜萃 $380

有著迷人水果清香

以靜岡煎茶、玉蘭花、芭樂、奇異果🍹

清甜順口，真的超愛💖



酉居 小酒館

@yuu.ju_

地址｜407台中市西屯區上石路97號

時間｜19:00-02:00 (週一公休)

電話｜0989693660

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