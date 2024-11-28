鄰近藝文特區的「純水燒肉」💖

真的大大推薦！

價錢有分尊爵價跟純享價

差在有人代烤或自己烤的差別

兩個價錢差了6折⚠️還不用服務費

趕快揪很會烤肉的朋友一起去👭



⚠️店內還有提供松露醬、明太子醬、蔥鹽、昆布鹽及精鹽無限取用



🔺月見雙人套餐 $2990｜不收服務費

｜美國頂級去骨牛小排

肉內筋膜、油花紋路均勻密布😍

肉質細緻軟嫩不乾柴，超好吃



｜日本A5和牛勞斯萊斯

答應我！一定要吃吃看日本A5和牛界的勞斯萊斯！油花肉質香氣迷人👍🏻

肥瘦完美比例，大口咬下太幸福了啦✨



｜月見和牛壽喜薄片

極致滑嫩順口的和牛🥩

烤後沾上特製生蛋黃壽喜醬汁

油脂香氣在嘴裡散開🥰



｜月見和牛金磚

入口即化，肥而不膩🥳

油脂與甜味完美融合

一定要點！！ ！⚠️

｜極上A5和牛丼

太誘人的極上A5和牛丼🫶🏻💖

中間放上一顆生蛋黃及松露、鮭魚卵

攪拌均勻入口真的滿滿的幸福感！



｜純水松阪豚

｜椒鹽雞腿肉

｜日本生食級干貝

｜日本山藥

｜胡麻沙拉

｜櫛瓜

｜泡菜

｜純水濃醇雞湯/壺

｜胡麻冰淇淋



｜三色丸子

｜芒果沙瓦

｜葡萄沙瓦



純水燒肉

@chunshui903

地址｜桃園市桃園區中正路903號

時間｜一至四17:00-00:00/五至日12:00-22:00

電話｜03-3570377

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