鄰近藝文特區的「純水燒肉」💖
真的大大推薦！
價錢有分尊爵價跟純享價
差在有人代烤或自己烤的差別
兩個價錢差了6折⚠️還不用服務費
趕快揪很會烤肉的朋友一起去👭
⚠️店內還有提供松露醬、明太子醬、蔥鹽、昆布鹽及精鹽無限取用
🔺月見雙人套餐 $2990｜不收服務費
｜美國頂級去骨牛小排
肉內筋膜、油花紋路均勻密布😍
肉質細緻軟嫩不乾柴，超好吃
｜日本A5和牛勞斯萊斯
答應我！一定要吃吃看日本A5和牛界的勞斯萊斯！油花肉質香氣迷人👍🏻
肥瘦完美比例，大口咬下太幸福了啦✨
｜月見和牛壽喜薄片
極致滑嫩順口的和牛🥩
烤後沾上特製生蛋黃壽喜醬汁
油脂香氣在嘴裡散開🥰
｜月見和牛金磚
入口即化，肥而不膩🥳
油脂與甜味完美融合
一定要點！！！⚠️
｜極上A5和牛丼
太誘人的極上A5和牛丼🫶🏻💖
中間放上一顆生蛋黃及松露、鮭魚卵
攪拌均勻入口真的滿滿的幸福感！
｜純水松阪豚
｜椒鹽雞腿肉
｜日本生食級干貝
｜日本山藥
｜胡麻沙拉
｜櫛瓜
｜泡菜
｜純水濃醇雞湯/壺
｜胡麻冰淇淋
｜三色丸子
｜芒果沙瓦
｜葡萄沙瓦
純水燒肉
@chunshui903
地址｜桃園市桃園區中正路903號
時間｜一至四17:00-00:00/五至日12:00-22:00
電話｜03-3570377
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