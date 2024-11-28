每年最浪漫的季節到了！桃園楊梅一年一度的「2024桃園仙草嘉年華」正式展開

從即日起到12月1日，讓你盡情沉浸在如夢似幻的紫色仙草花海中

這裡被譽為「台版普羅旺斯」，不僅有浪漫花景，還有多項超吸睛的打卡亮點和貼心的免費接駁車服務，讓你輕鬆出遊超方便

2024桃園仙草嘉年華

活動日期：即日起～12/1（日）

活動時間：09：00～17：00

地址：桃園市楊梅區楊湖路三段239號（楊梅休閒農業區－楊梅區上湖派出所旁花田）

這次活動地點「楊梅休閒農業區」就在上湖派出所旁，為了防止展區周邊交通擁塞

假日將實施道路交通管制，因此主辦單位也特別安排「免費接駁車」服務

無論平日、假日都可搭乘，綠線接駁車每20分鐘一班，從台鐵富岡車站出發

假日增設紅線與白線接駁車，每15分鐘一班，紅線從台鐵楊梅車站出發，民眾可以多加利用

遊客服務中心，提供便捷服務，同時更販售在地農特產品

如果你逛累了，不妨到服務中心挑選一些特色商品，帶回家的不只是回憶，還有楊梅的純樸滋味

你會發現，還沒走到主角—紫色仙草花田，就已經被入口處的五顏六色花海深深吸引

紅、黃、粉、白等多種顏色交織出夢幻的田園畫面，真的讓人目不轉睛，美到讓人忍不住按下快門記錄下這份繽紛浪漫

多色花卉搭配仙草：讓景色更具層次感，既浪漫又活潑

鋪天蓋地的色彩：宛如打翻了畫家的調色盤，每個角度都能拍出美照

來到這裡，即便是隨手一拍，都像藝術作品般夢幻，每張照片都能直接分享到社群，收穫滿滿讚嘆

今年的仙草花田廣達4公頃，一眼望去全是浪漫的紫色花海，陽光灑下時更顯迷人

走在花田小徑間，花香伴隨微風撲面而來，浪漫指數直線飆升

這裡不僅是情侶拍攝婚紗的首選，也是家庭旅行、朋友聚會的理想去處

這裡還有市集可以購買農場品跟吃美食唷

今年的仙草嘉年華，主題更加升級，將楊梅純樸的農田景致，巧妙融入繽紛藝術造景

滿滿紫色仙草花海，鋪天蓋地的紫色仙草，讓每一個角落都充滿浪漫氛圍，絕對是情侶約會、親子出遊的最佳景點

今年的仙草花田展區設置了多個讓人眼睛一亮的藝術造景，每個角落都超級上鏡，讓你手機相機拍不停

甜點派對：以多彩甜點為靈感打造的造景，充滿童趣，隨手一拍就像網美圖

茶壺飛飛：可愛的大茶壺藝術裝置，創意十足，成為親子遊玩的最愛打卡點

不需要飛到國外，桃園楊梅就能讓你感受到普羅旺斯般的浪漫氛圍

無論是拍美照、親子同樂，還是純粹來放鬆心情

2024桃園仙草嘉年華都能滿足你的期待，趕緊揪朋友、帶家人一起來享受這場紫色浪漫盛宴

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