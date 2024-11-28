隱身在桃園龍潭巷弄裡的窯烤披薩🍕
以貨櫃屋搭建，店前大片草地超適合帶小朋友一起來走走放鬆， 環境氛圍很舒適🥰
店內提供十種以上的窯烤披薩及炸物、沙拉、飲品🍗
披薩甜、鹹都有，不管當正餐還是下午茶都超適合💖✨
披薩餅皮最少要發酵24小時以上👍🏻
⚠️每日限量供應，建議先打電話做預訂呦
｜瑪格麗特 $290
瑪格麗特是最經典必點口味之一🤩
以紅醬、九層塔、小番茄及起司黃金組合製作🍅
口口都能吃到清新而豐富的多層次風味
清爽不油膩真的超好吃😋
｜節瓜鮮蝦 $380
底部是塗上老闆自製的青醬🟢
再加入彈牙鮮蝦及節瓜甜椒
口感香氣非常有層次😍
入口青醬香氣濃郁迷人搭配現拍餅皮
真的是絕配！
｜卜派披薩 $350
卜派披薩是10月新品🆕
底醬是大蒜橄欖油
加入滿滿的菠菜及自製舒肥雞胸肉一起窯烤
雞胸肉以舒肥方式料理，軟嫩不乾柴
蒜香與菠菜、雞胸肉香氣完美融合🥬
這是我最愛的披薩口味😍
｜綜合拼盤 $250
（薯條、小雞塊、炸魚條、雞翅）
喜歡吃炸物的直接點綜合拼盤就對了🍗🍟
炸的金黃酥脆、雞翅軟嫩多汁
必點必點⚠️⚠️
｜紅茶鮮奶 $80
｜烏龍鮮奶 $90
村窯雖然是披薩專賣
但飲品完全不馬虎！
甜度適中，茶、奶比例完美順口🥤
超好喝！！！！
村窯
@forno_del_villaggio
桃園市龍潭區紅橋路
一至五11:30-15:00/17:00-19:30
六日中間無休息
週二公休
0966422060
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