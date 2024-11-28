下班聚餐首選絕對是「LALA Kitchen」🍗
位於新竹金山十八街上✨
用餐環境以美式風格暖色調為主，氛圍舒適
超適合與同事、朋友聚餐小酌🍺
🔺牛仔牛排 $760
牛仔牛排絕對要點🥩
選用安格斯牛上肩胛部位
口感軟嫩不膩，油花分布均勻🥰
搭配旁邊的馬鈴薯塊、糯米椒、炸蒜塊真的超滿足！！！
🔺紐奧良海鮮飯 $400
基底以新鮮茄汁料理的海鮮飯🦐
配料選用鮮蝦、蛤蠣、花枝、時蔬非常豐富
口感酸甜清爽不膩口💖🫰🏻
是好吃又道地的美國南方菜
🔺歡樂拼盤 $550
(招牌雞翅、肯瓊雞米花、莫札瑞拉乳酪條)
喜歡炸物的你們直接點歡樂拼盤準沒錯🍖
招牌雞翅軟嫩多汁，超涮嘴
雞米花金黃香酥口感扎實彈牙🐔
莫札瑞拉乳酪條外酥內軟裹著濃郁起司香Q軟嫩🫶🏻
🔺布朗尼聖代 $140
帶著濃郁巧克力香氣的布朗尼搭配冰淇淋一起入口🍫
甜而不膩超好吃💕
🔺現打奇異果汁 $140
新鮮現打的奇異果汁，酸甜清爽超解膩🥝
🔺蔓越莓氣泡飲 $140
入口帶著迷人的蔓越莓香氣
酸酸甜甜超好喝👍🏻
LALA Kitchen 科園店
@lala_kitchen_hsinchu
地址｜300新竹市東區金山十八街2-3號
時間｜11:30-21:30(六日公休)
電話｜03-5637662
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