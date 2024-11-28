下班聚餐首選絕對是「LALA Kitchen」🍗

位於新竹金山十八街上✨

用餐環境以美式風格暖色調為主，氛圍舒適

超適合與同事、朋友聚餐小酌🍺



🔺牛仔牛排 $760

牛仔牛排絕對要點🥩

選用安格斯牛上肩胛部位

口感軟嫩不膩，油花分布均勻🥰

搭配旁邊的馬鈴薯塊、糯米椒、炸蒜塊真的超滿足！！！



🔺紐奧良海鮮飯 $400

基底以新鮮茄汁料理的海鮮飯🦐

配料選用鮮蝦、蛤蠣、花枝、時蔬非常豐富

口感酸甜清爽不膩口💖🫰🏻

是好吃又道地的美國南方菜



🔺歡樂拼盤 $550

(招牌雞翅、肯瓊雞米花、莫札瑞拉乳酪條)

喜歡炸物的你們直接點歡樂拼盤準沒錯🍖

招牌雞翅軟嫩多汁，超涮嘴

雞米花金黃香酥口感扎實彈牙🐔

莫札瑞拉乳酪條外酥內軟裹著濃郁起司香Q軟嫩🫶🏻



🔺布朗尼聖代 $140

帶著濃郁巧克力香氣的布朗尼搭配冰淇淋一起入口🍫

甜而不膩超好吃💕



🔺現打奇異果汁 $140

新鮮現打的奇異果汁，酸甜清爽超解膩🥝



🔺蔓越莓氣泡飲 $140

入口帶著迷人的蔓越莓香氣

酸酸甜甜超好喝👍🏻



LALA Kitchen 科園店

@lala_kitchen_hsinchu

地址｜300新竹市東區金山十八街2-3號

時間｜11:30-21:30(六日公休)

電話｜03-5637662

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