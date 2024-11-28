什麼！義大利麵、燉飯只要90元起

太佛心了吧🤩

位於莊敬五街上的「角落義式廚坊」

是家義大利麵、燉飯專賣店🍝



最便宜的餐點只要90元，份量也多

重點是超好吃，CP值超高⚠️

每次用餐時間經過都超級多人

趕快收藏起來🥰



🔺青醬培根燉飯 100元

青醬味辛香濃郁，米飯與青醬完美融合不軟爛🍚

濕潤不乾，一上桌香氣逼人😝

喜歡青醬絕對會愛

香氣濃郁不膩✨



🔺紅醬嫩雞義大利麵 100元

紅醬、青醬基本上都是經典必點醬汁👍🏻

麵條吸附滿滿的醬汁

每一口都吃的到紅醬的🥳

吃的到蕃茄的微酸口感

嫩雞有用香料料理過，煎至金黃色🍗

雞肉軟嫩帶著迷人香料味，真的超好吃！



🔺墨魚香腸義大利麵 130元

麵條裹著濃郁墨魚汁帶有墨魚鮮味😻

鮮味都融入在義大利麵中，非常入味

醬汁濃郁份量很多，整體吃起來很有飽足感

吃過絕對會愛上的墨魚香腸義大利麵🍝



🔺明太子奶油鮮蝦義大利麵 150元

滿滿的鮮蝦及鹹香的明太子拌著奶醬🦐

入口帶著迷人的奶香及海鮮的鮮甜香氣在嘴裡散開😝

麵條Q彈不軟爛

搭配醬汁口感更細緻，讓麵醬更融合❗️



🔺麻奶燉雞義大利麵 110元

答應我！到角落義式廚坊必點麻奶醬🥹

大推薦這靈魂醬汁！👍🏻

微麻微辣帶點奶香，香麻溫潤開胃又順口

濃郁不膩口麵條吸附醬汁搭配軟嫩雞肉🐔

真的超級好吃！



🔺黃金脆薯 55元

義式料理怎麼能少了黃金脆薯呢🍟

炸得金黃酥脆搭配番茄醬，絕配！



🔺咕咕雞米花 55元

金黃香酥的雞米花大小一口一顆剛剛好！

口感扎實彈牙，真的超好吃🧡



🔺酥酥馬鈴薯球 55元

角落義式廚坊的酥酥馬鈴薯球🥔

可以吃到真正馬鈴薯的顆粒感，大推！



🔺酥炸洋蔥圈 55元

油炸過後金黃酥脆一口接著一口停不下來 🧅

裡層洋蔥清甜軟嫩



🔺角落紅茶 35元

🔺紅茶牛奶 55元

角落義式廚坊的飲品本身不甜🥤

不用擔心太甜膩

吃義大利麵就是要搭配紅茶及紅茶牛奶👍🏻



角落義式廚坊

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地址｜新竹縣竹北市莊敬五街225號

營業時間｜10:00-13:00/16:00-20:00（六日公休)

外送時段｜10:00-12:30/16:00-17:30

(須提前安排時間)

電話｜0927951517

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