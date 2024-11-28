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【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招牌手路菜讓你吃巧吃飽、吃好吃滿！

2024-11-28 17:32:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

小編對港點情有獨鍾，但往往吃個幾籠下來荷包就會大失血…….095汗

港點控必收！【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招荷包不失血〜CP值超高！

 

【點八粵 台北忠孝店】於11月1日正式開幕，這是點八餐飲集團-「點八粵」在北台灣的首間分店

「點八粵」是以中式八大菜系之一的「粵菜」做為主打，不僅擁有精緻港式點心，更呈現粵菜匯

聚傳統手藝與創新風味，用餐環境時尚且高雅，餐點擺盤細緻，吃粵菜也可以很「潮」

點八粵融合了粵菜料理的精華，並專注於在傳統經典中推陳出新，創造出一道道經典的大廚手路菜

不僅是提供美味的食物及新鮮的食材，點八粵秉持「食材溯源、品質保證」的理念，每一道食材皆

有明確的來源保證，並嚴格檢測無農藥殘留，確保每位顧客都能享受健康、安全且美味的用餐體驗

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

光聽都覺得很厲害！004拍手

趁著平日中午我們立刻殺去嚐鮮(不用排隊太開心拉〜〜)

點八粵訂位連結：https://pse.is/8Canton-inline

餐廳整體裝潢明亮時尚，大片白色系牆面及桌面，同時搭配綠色植物，為空間增添了自然清新

的氣息，可以感覺好放鬆、好療癒、好舒服喔〜顛覆對港式茶餐廳的印象！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

也有提供包廂很適合家族聚餐或是同事聚會喔

(低消8000元約最多可坐到10人)

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

坐定位就來研究一下菜單吧！

這裡提供的港點種類繁多，無論你喜歡蝦餃、蘿蔔糕、燒賣、鳳爪等等，都能在這裡找到滿足

除了港點以外，還有其他菜色，屬於燒臘與熱炒，好多都想點來吃看看，會有嚴重選擇障礙喔！

點八粵忠孝店菜單- 多人套餐.jpg

點八粵忠孝店菜單.jpg

 

竟然還有白酒、紅酒真的棒，喜愛邊吃粵菜料理邊喝點酒的一定很愛

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

點八粵忠孝店酒單.jpg

 

也可以來個港式下午茶之約〜

視覺系港點「豬豬流沙包」、「桂花蛋塔」、「鴨胸佐蜜桃」及「流沙菠蘿包」等等

，不但外型可愛討喜，味道也可口

點八粵忠孝店下午茶套餐.jpg

 

這邊使用QR Code掃描點餐，掃描完連結至有圖片的菜單，並進行線上點餐

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

廣府三寶燒臘拼盤

廣府三寶燒臘拼盤是一道集燒鴨、叉燒與油雞三種經典燒臘於一盤的廣府佳餚

，充分展現了廣東燒臘的傳統技藝與口味精髓

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

秘製黑叉燒則選用脂肪與瘦肉比例均勻的豬肉部位，經過蜜汁醬料多次刷醬烤製

，表面色澤油亮，甜香濃郁，入口即化

叉燒是港式最經典的菜色之一，新鮮現烤出外皮焦脆、鮮嫩多汁的叉燒肉

口感嫩滑，帶有肉香味，不會過甜、過鹹，真的一吃愛上〜

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

燒鴨以秘製醬料醃製數小時，使其充分入味，然後經過高溫明爐燒製，外皮焦香酥脆

，肉質鮮嫩多汁，散發濃郁香氣

入口，那油脂香而不膩，鴨肉獨特的味道和口感

焦香油亮的鴨皮，皮薄卻酥脆不肥膩，鴨肉多汁而不柴，搭配蔥醬鹹鹹香香的更夠味！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

油雞則採用鮮嫩的雞腿肉，以精準的溫度燙熟，保持肉質滑嫩多汁，並搭配傳統的薑蔥醬料

，完美提升雞肉的鮮美風味

每次前往港式餐廳用餐時，油雞一直都是必點的料理，菜一上桌也是一下子就被秒殺

油雞色澤油亮，滷汁味道完全包覆的雞肉，油而不膩、嫩中帶Q的口感，每一口都相當好吃！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【紅藜麥蒜香脆皮雞】

首先採用特殊調料醃製一日，充分入味後再風乾8小時以上，使雞皮在後續烹調中能夠

達到酥脆效果。接著，採用高溫淋油法，將雞肉外層淋炸至金黃色，保留內部的鮮嫩多汁

，搭配酥脆的紅藜麥與香濃蒜末，帶來層次豐富的口感享受

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

一上桌，陣陣蒜香撲鼻而來，金黃油亮的外皮讓人垂涎三尺……..005感動

外皮酥脆，雞肉鮮嫩多汁，不光看著有食慾，聞著更是香

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

炸到酥香的雞皮，吃來外脆內嫩，搭配著蒜酥，更襯托雞肉原味

金黃色的雞皮和爆汁雞肉，以及完全不乾柴的肉質，充滿了豐富的味道，每一口都相當驚豔！！

這可謂眾多食客的必點啊〜028揪耳朵

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【鹽酥鱈魚絲】

鹽酥鱈魚絲將經典鹽酥技法掌握得恰到好處，炸製過程中，廚師精準掌控油溫

，讓鱈魚絲炸至金黃酥脆，香氣四溢

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

吃過的都說ㄙㄨㄚˋ嘴，一口接一口停不下來啊……..021渴望

這道菜巧妙地將傳統小吃與創意料理結合超級厲害，變得酥酥脆脆也太好吃了吧！

Q彈酥脆，搭配香蒜與特製椒鹽，越嚼越香超滿足〜令人難以抗拒的美味，大人小孩都超愛

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【砂鍋土雞湯】

砂鍋土雞湯是一道專注於呈現土雞原汁原味的經典湯品，經過數小時慢火細燉

，湯頭濃郁醇厚，雞肉軟嫩入味，每一口都飽含食材的精華

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

一上桌雞湯香氣超濃郁〜016飄過

這一鍋，香、濃、鮮、甘、燉，湯頭呈現金黃乳白這個濃度不得了，可見背後很費工

這是我人生喝過最好喝的雞湯沒有之一！051點頭

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

竟然可以如此鮮甜好吃，而且湯還那麼好喝呢！

雞肉和湯頭充分結合，加了娃娃菜、筍片、豆腐，真的是自然甜〜超超超甜的！！

這個是喝了之後還會想喝的雞湯喔

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【金絲脆白美人腿】

以清甜爽脆的筊白筍為核心，外裹金絲般的酥脆外皮，色澤金黃，筊白筍的細嫩鮮甜

，結合鹹香火腿和帕瑪森乳酪絲，打造出層次豐富的味覺享受

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

這道菜不僅僅是對味覺的挑戰，更是一次感官的刺激

萬萬沒想到，炸筊白筍竟然這麼鮮甜多汁、清甜好吃！128開心

完全保留住筊白筍的水份，不會乾乾的，吃起來外酥內軟非常好吃，無比驚豔的自然甜味

灑上帕瑪森乳酪絲超搭的，真是無敵美味！超級喜歡這道料理！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【功夫紅燒肉】

點八粵全新呈現的「功夫紅燒肉」，是一道完美詮釋傳統燉煮技藝與匠心工藝的經典佳餚。

選用肥瘦相間、比例精準的上等五花肉，經過層層精心處理，為食客帶來傳統與創新的味蕾盛宴

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

色澤油亮飽滿、香氣濃郁，保證連不愛肥肉的人都會食指大動！

飄著濃郁的香味，讓人忍不住就想夾起一塊放進嘴裡，完全不膩，很好吃耶

肥而不膩、入口即化的軟嫩口感，滷的相當入味，令人口齒留香

肥肉入口即化，瘦肉香嫩多汁，鹹甜不膩的醬香味混合著豐富油質香氣十足，真的很好吃欸

老饕激推必點！！！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【臘味蘿蔔糕】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

港式餐廳必點蘿蔔糕，雖然簡單卻最能看見餐廳的水準呀

可以吃得到滿滿的港式臘腸和蝦米，鹹香美味、口感軟綿，脆脆香香超好吃的！！

入口即化耶，本身調味濃郁，不需要沾醬就很有味道

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【魚子鮮燒賣】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

咬下一口紮實內餡滿足你的味蕾〜

每一口都爆汁！067不要啊

輕咬爆漿鮮汁四溢，餡料紮實鮮嫩彈牙，吃得到豬肉特有的鮮甜與香甜的蝦味

一顆接著一顆停不下來……. 超好吃，這個我會想要吃兩籠才會滿足XD

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【桂花蛋塔】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

皮上層有桂花點綴，聞得到花香伴隨著塔皮酥香〜070搖擺

酥脆的外皮與香滑柔嫩如奶酪般的蛋塔內餡完美結合，驚艷的口感令人愛不釋口

熱的吃，軟嫩香濃無法抵擋的美味！！118啊啊啊

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【楊枝甘露】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

好芒喔〜這一碗甜點我超喜歡！！045來親個

濃濃芒果香緹中有柚子的酸甜，加上帶著葡萄柚肉，在芒果香甜中達到完美平衡

香甜中帶有刺激味蕾的迷人微酸，甜而不膩，甜中又帶點清爽

超多料喝的超滿足〜

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【豉椒惹味松阪豬】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

主廚使用成本較高有黃金六兩之稱的松阪豬，秘密武器就是糯米椒，吃起來不只肉質鮮嫩還會回甘

綿稠醬汁與Q脆松阪肉，單吃或拌飯都香

噴香不辣鹹香涮嘴，白飯來一碗！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

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【金萱純蜜鮮奶茶】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

可說是店內飲料的人氣王

高品質金萱與牛奶結合帶出輕柔茶香，使用的還是純正蜂蜜，混合出香甜順口的療癒滋味

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【手捻日月潭紅茶】

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

海拔高度約800公尺的南投魚池日月潭茶園，以自然農法栽培，以人工手採

、一心二葉的嚴謹採收過程，採用人工去蕪存菁的嚴選

說到日月潭紅茶，南投日月潭伊達邵排隊美食必喝紅茶飲料

帶有優雅的花果香，入口甘甜細緻，尾韻回甘還帶有特色薄荷涼氣，滋味醇厚，有層次的風味

其獨特的口感和香氣，小編超愛！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【黑金流沙包】

時尚的黑金包！

以竹炭粉製成Q彈的黑金外皮，濃郁奶香流沙內餡，甜而不膩、香濃可口

爆漿流沙內餡豐富口感超滿足〜

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【點八粵 台北忠孝店】是一間新潮的港式粵菜館，有美味好吃的創意中式料理

，還有多款特色調酒、紅白酒、威士忌…等可搭餐

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【夏多娜白酒】

夏多內Chardonnay是世界上最受歡迎的白葡萄品種之一

聖海倫娜酒廠歡飲系列夏多內白酒，柑橘、亞熱帶水果香中帶有桃子香氣，果香清新

，濃稠度適中，後韻怡人，並有淡淡奶油回味

喝起來酸度輕盈有水蜜桃跟李子的酸甜感，適合搭配雞肉、豬肉、鴨肉

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

【天堂之水酒莊】

來自紐西蘭天堂之水酒莊O: TU，位於Marlborough馬爾堡產區，葡萄皆產自於自家葡萄園

，以確保其品質，此區為馬爾堡最寒冷乾燥子產區，葡萄生長期最長，使葡萄酒風味更為厚實

風味：新鮮果香明顯，香甜蕁麻葉以及醋栗香氣，熟成柑橘以及斐濟果氣息

，口感清爽並帶出迷人酸度，尾韻悠長，透露出些許礦石風味

來自天堂般的純淨滋味〜挑動心弦的香氣與口感，喝一口就愛上的美味

搭配港點是溫潤又不失風味的絕配！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【羅培茲紅酒】

酒廠是西班牙境內葡萄酒釀造歷史最為悠久的村莊之一，風景優美，充滿田園風情

，Bodega Classica經典酒莊就坐落在此

風味：香料、香草和成熟水果之間的平衡，帶來完美的和諧，並帶有煙草和可可的特殊香氣。

層次變化微妙和優雅，口感圓潤，黑巧克力和橡木的尾韻。複雜具有層次的酒體結構

，餘味綿長在口中持久存香。適合搭配燒烤起司或燉肉等油脂豐富的食物

是一款易喝的酒款，口感清爽舒適，酸度適中，單寧細緻

可以品嚐到細膩的酸感，在口中留下清新的餘韻〜

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

點八粵還推出下午茶套餐，可從多款港點中挑選四樣(像是蘿蔔糕、菠蘿包、叉燒酥等)搭配飲品

，週一到週五，雙層下午茶298元、三層風華盛宴僅398元

超高CP值，不僅菜單菜色選擇多，價格真的有夠划算欸！

帶上你的家人朋友，這樣點起來能吃到的東西種類很多，吃得很盡興

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

尤其是小朋友最愛的豬豬流沙包，蠔皇蒸鳳爪嫩嫩的隨便一咬就骨肉分離，蘿蔔絲酥餅

，層層酥脆不油膩，爽口蘿蔔絲內餡，鹹香勾勒出蘿蔔絲清甜

喜歡港點的朋友們，絕對不能錯過！

【台北新開幕美食】點八新品牌「點八粵」現蒸港點＋粵菜，多種招

 

小珊珊碎碎念：

一直愛吃港點的我，哪裡有港點，就往哪裡去093跑圈

點八粵吃過之後，真的很好吃，值得推薦一下133頂

而且氛圍相當好，難怪是網友激推的港點粵菜，小編覺得店內餐點都是屬於長輩

、爸媽會喜歡的口味，小酌、多人聚餐都超適合！港點控必收！238哦耶

粉絲專屬優惠：013美

12月31前用餐說出通關密語，每桌贈送一件138元以下港點任選

密語：「我是跟著 小珊珊wow好吃好玩 來踩點的」

【INFO】

【點八粵 台北忠孝店】

▶地址：台北市大安區敦化南路一段233巷32號1樓

(明曜百貨後巷/捷運忠孝敦化站步行2分鐘)

▶訂位專線：02-2771-0189

點八粵訂位連結：https://pse.is/8Canton-inline

▶營業時間：週日至週四 11:30–22:00/週五至週六11:30–22:00

(最後點餐時間 21:00)

▶官方臉書點八粵 Canton

▶官方IG8號星級名廚點心專賣

▶官方網站點八餐飲集團｜分享愛與美味是我們永恆的信念

X提供WIFI  V一成服務費  V寵物入內(V推車或裝袋)

【點八粵台南FOCUS店】

地址：台南市中西區中山路166號7樓(前區)

電話：06-223-0768

營業時間：11:00~22:00

點八粵訂位連結：https://pse.is/8Canton-inline

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小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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點八粵 台北忠孝店

phone02-27710189
place台北市大安區敦化南路一段233巷32號1樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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