小編對港點情有獨鍾，但往往吃個幾籠下來荷包就會大失血…….

港點控必收！ 荷包不失血〜CP值超高！

【點八粵 台北忠孝店】於11月1日正式開幕，這是點八餐飲集團-「點八粵」在北台灣的首間分店

「點八粵」是以中式八大菜系之一的「粵菜」做為主打，不僅擁有精緻港式點心，更呈現粵菜匯

聚傳統手藝與創新風味，用餐環境時尚且高雅，餐點擺盤細緻，吃粵菜也可以很「潮」

點八粵融合了粵菜料理的精華，並專注於在傳統經典中推陳出新，創造出一道道經典的大廚手路菜

不僅是提供美味的食物及新鮮的食材，點八粵秉持「食材溯源、品質保證」的理念，每一道食材皆

有明確的來源保證，並嚴格檢測無農藥殘留，確保每位顧客都能享受健康、安全且美味的用餐體驗

光聽都覺得很厲害！

趁著平日中午我們立刻殺去嚐鮮(不用排隊太開心拉〜〜)

點八粵訂位連結：https://pse.is/8Canton-inline

餐廳整體裝潢明亮時尚，大片白色系牆面及桌面，同時搭配綠色植物，為空間增添了自然清新

的氣息，可以感覺好放鬆、好療癒、好舒服喔〜顛覆對港式茶餐廳的印象！

也有提供包廂很適合家族聚餐或是同事聚會喔

(低消8000元約最多可坐到10人)

坐定位就來研究一下菜單吧！

這裡提供的港點種類繁多，無論你喜歡蝦餃、蘿蔔糕、燒賣、鳳爪等等，都能在這裡找到滿足

除了港點以外，還有其他菜色，屬於燒臘與熱炒，好多都想點來吃看看，會有嚴重選擇障礙喔！

竟然還有白酒、紅酒真的棒，喜愛邊吃粵菜料理邊喝點酒的一定很愛

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

也可以來個港式下午茶之約〜

視覺系港點「豬豬流沙包」、「桂花蛋塔」、「鴨胸佐蜜桃」及「流沙菠蘿包」等等

，不但外型可愛討喜，味道也可口

這邊使用QR Code掃描點餐，掃描完連結至有圖片的菜單，並進行線上點餐

【廣府三寶燒臘拼盤】

廣府三寶燒臘拼盤是一道集燒鴨、叉燒與油雞三種經典燒臘於一盤的廣府佳餚

，充分展現了廣東燒臘的傳統技藝與口味精髓

秘製黑叉燒則選用脂肪與瘦肉比例均勻的豬肉部位，經過蜜汁醬料多次刷醬烤製

，表面色澤油亮，甜香濃郁，入口即化

叉燒是港式最經典的菜色之一，新鮮現烤出外皮焦脆、鮮嫩多汁的叉燒肉

口感嫩滑，帶有肉香味，不會過甜、過鹹，真的一吃愛上〜

燒鴨以秘製醬料醃製數小時，使其充分入味，然後經過高溫明爐燒製，外皮焦香酥脆

，肉質鮮嫩多汁，散發濃郁香氣

入口，那油脂香而不膩，鴨肉獨特的味道和口感

焦香油亮的鴨皮，皮薄卻酥脆不肥膩，鴨肉多汁而不柴，搭配蔥醬鹹鹹香香的更夠味！

油雞則採用鮮嫩的雞腿肉，以精準的溫度燙熟，保持肉質滑嫩多汁，並搭配傳統的薑蔥醬料

，完美提升雞肉的鮮美風味

每次前往港式餐廳用餐時，油雞一直都是必點的料理，菜一上桌也是一下子就被秒殺

油雞色澤油亮，滷汁味道完全包覆的雞肉，油而不膩、嫩中帶Q的口感，每一口都相當好吃！

【紅藜麥蒜香脆皮雞】

首先採用特殊調料醃製一日，充分入味後再風乾8小時以上，使雞皮在後續烹調中能夠

達到酥脆效果。接著，採用高溫淋油法，將雞肉外層淋炸至金黃色，保留內部的鮮嫩多汁

，搭配酥脆的紅藜麥與香濃蒜末，帶來層次豐富的口感享受

一上桌，陣陣蒜香撲鼻而來，金黃油亮的外皮讓人垂涎三尺……..

外皮酥脆，雞肉鮮嫩多汁，不光看著有食慾，聞著更是香

炸到酥香的雞皮，吃來外脆內嫩，搭配著蒜酥，更襯托雞肉原味

金黃色的雞皮和爆汁雞肉，以及完全不乾柴的肉質，充滿了豐富的味道，每一口都相當驚豔！！

這可謂眾多食客的必點啊〜

【鹽酥鱈魚絲】

鹽酥鱈魚絲將經典鹽酥技法掌握得恰到好處，炸製過程中，廚師精準掌控油溫

，讓鱈魚絲炸至金黃酥脆，香氣四溢

吃過的都說ㄙㄨㄚˋ嘴，一口接一口停不下來啊……..

這道菜巧妙地將傳統小吃與創意料理結合超級厲害，變得酥酥脆脆也太好吃了吧！

Q彈酥脆，搭配香蒜與特製椒鹽，越嚼越香超滿足〜令人難以抗拒的美味，大人小孩都超愛

【砂鍋土雞湯】

砂鍋土雞湯是一道專注於呈現土雞原汁原味的經典湯品，經過數小時慢火細燉

，湯頭濃郁醇厚，雞肉軟嫩入味，每一口都飽含食材的精華

一上桌雞湯香氣超濃郁〜

這一鍋，香、濃、鮮、甘、燉，湯頭呈現金黃乳白這個濃度不得了，可見背後很費工

這是我人生喝過最好喝的雞湯沒有之一！

竟然可以如此鮮甜好吃，而且湯還那麼好喝呢！

雞肉和湯頭充分結合，加了娃娃菜、筍片、豆腐，真的是自然甜〜超超超甜的！！

這個是喝了之後還會想喝的雞湯喔

【金絲脆白美人腿】

以清甜爽脆的筊白筍為核心，外裹金絲般的酥脆外皮，色澤金黃，筊白筍的細嫩鮮甜

，結合鹹香火腿和帕瑪森乳酪絲，打造出層次豐富的味覺享受

這道菜不僅僅是對味覺的挑戰，更是一次感官的刺激

萬萬沒想到，炸筊白筍竟然這麼鮮甜多汁、清甜好吃！

完全保留住筊白筍的水份，不會乾乾的，吃起來外酥內軟非常好吃，無比驚豔的自然甜味

灑上帕瑪森乳酪絲超搭的，真是無敵美味！超級喜歡這道料理！

【功夫紅燒肉】

點八粵全新呈現的「功夫紅燒肉」，是一道完美詮釋傳統燉煮技藝與匠心工藝的經典佳餚。

選用肥瘦相間、比例精準的上等五花肉，經過層層精心處理，為食客帶來傳統與創新的味蕾盛宴

色澤油亮飽滿、香氣濃郁，保證連不愛肥肉的人都會食指大動！

飄著濃郁的香味，讓人忍不住就想夾起一塊放進嘴裡，完全不膩，很好吃耶

肥而不膩、入口即化的軟嫩口感，滷的相當入味，令人口齒留香

肥肉入口即化，瘦肉香嫩多汁，鹹甜不膩的醬香味混合著豐富油質香氣十足，真的很好吃欸

老饕激推必點！！！

【臘味蘿蔔糕】

港式餐廳必點蘿蔔糕，雖然簡單卻最能看見餐廳的水準呀

可以吃得到滿滿的港式臘腸和蝦米，鹹香美味、口感軟綿，脆脆香香超好吃的！！

入口即化耶，本身調味濃郁，不需要沾醬就很有味道

【魚子鮮燒賣】

咬下一口紮實內餡滿足你的味蕾〜

每一口都爆汁！

輕咬爆漿鮮汁四溢，餡料紮實鮮嫩彈牙，吃得到豬肉特有的鮮甜與香甜的蝦味

一顆接著一顆停不下來……. 超好吃，這個我會想要吃兩籠才會滿足XD

【桂花蛋塔】

皮上層有桂花點綴，聞得到花香伴隨著塔皮酥香〜

酥脆的外皮與香滑柔嫩如奶酪般的蛋塔內餡完美結合，驚艷的口感令人愛不釋口

熱的吃，軟嫩香濃無法抵擋的美味！！

【楊枝甘露】

好芒喔〜這一碗甜點我超喜歡！！

濃濃芒果香緹中有柚子的酸甜，加上帶著葡萄柚肉，在芒果香甜中達到完美平衡

香甜中帶有刺激味蕾的迷人微酸，甜而不膩，甜中又帶點清爽

超多料喝的超滿足〜

【豉椒惹味松阪豬】

主廚使用成本較高有黃金六兩之稱的松阪豬，秘密武器就是糯米椒，吃起來不只肉質鮮嫩還會回甘

綿稠醬汁與Q脆松阪肉，單吃或拌飯都香

噴香不辣鹹香涮嘴，白飯來一碗！

【金萱純蜜鮮奶茶】

可說是店內飲料的人氣王

高品質金萱與牛奶結合帶出輕柔茶香，使用的還是純正蜂蜜，混合出香甜順口的療癒滋味

【手捻日月潭紅茶】

海拔高度約800公尺的南投魚池日月潭茶園，以自然農法栽培，以人工手採

、一心二葉的嚴謹採收過程，採用人工去蕪存菁的嚴選

說到日月潭紅茶，南投日月潭伊達邵排隊美食必喝紅茶飲料

帶有優雅的花果香，入口甘甜細緻，尾韻回甘還帶有特色薄荷涼氣，滋味醇厚，有層次的風味

其獨特的口感和香氣，小編超愛！

【黑金流沙包】

時尚的黑金包！

以竹炭粉製成Q彈的黑金外皮，濃郁奶香流沙內餡，甜而不膩、香濃可口

爆漿流沙內餡豐富口感超滿足〜

【點八粵 台北忠孝店】是一間新潮的港式粵菜館，有美味好吃的創意中式料理

，還有多款特色調酒、紅白酒、威士忌…等可搭餐

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【夏多娜白酒】

夏多內Chardonnay是世界上最受歡迎的白葡萄品種之一

聖海倫娜酒廠歡飲系列夏多內白酒，柑橘、亞熱帶水果香中帶有桃子香氣，果香清新

，濃稠度適中，後韻怡人，並有淡淡奶油回味

喝起來酸度輕盈有水蜜桃跟李子的酸甜感，適合搭配雞肉、豬肉、鴨肉

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【天堂之水酒莊】

來自紐西蘭天堂之水酒莊O: TU，位於Marlborough馬爾堡產區，葡萄皆產自於自家葡萄園

，以確保其品質，此區為馬爾堡最寒冷乾燥子產區，葡萄生長期最長，使葡萄酒風味更為厚實

風味：新鮮果香明顯，香甜蕁麻葉以及醋栗香氣，熟成柑橘以及斐濟果氣息

，口感清爽並帶出迷人酸度，尾韻悠長，透露出些許礦石風味

來自天堂般的純淨滋味〜挑動心弦的香氣與口感，喝一口就愛上的美味

搭配港點是溫潤又不失風味的絕配！

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【羅培茲紅酒】

酒廠是西班牙境內葡萄酒釀造歷史最為悠久的村莊之一，風景優美，充滿田園風情

，Bodega Classica經典酒莊就坐落在此

風味：香料、香草和成熟水果之間的平衡，帶來完美的和諧，並帶有煙草和可可的特殊香氣。

層次變化微妙和優雅，口感圓潤，黑巧克力和橡木的尾韻。複雜具有層次的酒體結構

，餘味綿長在口中持久存香。適合搭配燒烤起司或燉肉等油脂豐富的食物

是一款易喝的酒款，口感清爽舒適，酸度適中，單寧細緻

可以品嚐到細膩的酸感，在口中留下清新的餘韻〜

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

點八粵還推出下午茶套餐，可從多款港點中挑選四樣(像是蘿蔔糕、菠蘿包、叉燒酥等)搭配飲品

，週一到週五，雙層下午茶298元、三層風華盛宴僅398元

超高CP值，不僅菜單菜色選擇多，價格真的有夠划算欸！

帶上你的家人朋友，這樣點起來能吃到的東西種類很多，吃得很盡興

尤其是小朋友最愛的豬豬流沙包，蠔皇蒸鳳爪嫩嫩的隨便一咬就骨肉分離，蘿蔔絲酥餅

，層層酥脆不油膩，爽口蘿蔔絲內餡，鹹香勾勒出蘿蔔絲清甜

喜歡港點的朋友們，絕對不能錯過！

小珊珊碎碎念：

一直愛吃港點的我，哪裡有港點，就往哪裡去

點八粵吃過之後，真的很好吃，值得推薦一下

而且氛圍相當好，難怪是網友激推的港點粵菜，小編覺得店內餐點都是屬於長輩

、爸媽會喜歡的口味，小酌、多人聚餐都超適合！港點控必收！

粉絲專屬優惠：

12月31前用餐說出通關密語，每桌贈送一件138元以下港點任選

密語：「我是跟著 小珊珊wow好吃好玩 來踩點的」

【INFO】

【點八粵 台北忠孝店】

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷32號1樓

(明曜百貨後巷/捷運忠孝敦化站步行2分鐘)

訂位專線：02-2771-0189

點八粵訂位連結：https://pse.is/8Canton-inline

營業時間：週日至週四 11:30–22:00/週五至週六11:30–22:00

(最後點餐時間 21:00)

官方臉書：點八粵 Canton

官方IG：點8號星級名廚點心專賣

官方網站：點八餐飲集團｜分享愛與美味是我們永恆的信念

X提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V推車或裝袋)

【點八粵台南FOCUS店】

地址：台南市中西區中山路166號7樓(前區)

電話：06-223-0768

營業時間：11:00~22:00

點八粵訂位連結：https://pse.is/8Canton-inline