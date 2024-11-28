＂ 店家資訊 ＂ ：士林串燒

＂ 付款方式 ＂ ：現金、LinePay、街口支付

＂ 地址 ＂ ：111台北市士林區文林路101巷1號

＂ 營業時間 ＂ ：每天 17:00–00:30

＂ 外送 ＂ ： foodpanda

＂ 菜單 ＂ ： https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/ordering

＂ 預約 ＂ ： https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve?utm_medium=google_map&utm_source=ichef_gbp_reservation

＂ GOOGLE 地圖 ＂ ： https://maps.app.goo.gl/y6JjGsHQygWugDVCA

劍潭捷運站走路 5 分鐘 400M

好久沒來了，左邊招牌多了來店消費就送拍立得ㄟ

大門口有很大的冰櫃～食材乾淨分類齊全

拿起旁邊的籃子跟夾子，就能開始選擇想要吃的食材，火鍋跟串燒要分開，拿給店員要說明，他們好處理

夾好想吃的串燒後，就能拿至櫃檯結帳了，可用兩種行動支付＋現金付款，超級方便

右邊還有英文菜單，不怕外國人看不懂

想要喝什麼飲料可掃桌上的ＱＲ Ｃｏｄｅ即可

店內裝潢很日式乾淨～仿石頭的壁紙配上燈條，還有冷氣吃串燒也很舒適！！

串燒+火鍋 配上啤酒真的是太療癒啦!!

冰櫃還有超多種口味能夠選擇

哇 ! 新的ㄟ 有免費喝檸檬水&麥茶

特別推薦的秋冬火鍋季的海鮮鍋，只需掃桌上的QR code即可訂購。

活動期間：火鍋＋＄９９ 即可加購２隻龍蝦．．．（一鍋限加購一次）

今晚我們的座位，給我們四人桌真好．

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