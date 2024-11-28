台北市 士林區 (1).png

 店家資訊  ：士林串燒

 

 付款方式  ：現金、LinePay、街口支付

 

 地址  ：111台北市士林區文林路101巷1號

 

 營業時間  ：每天 17:00–00:30

 

 外送   foodpanda

 

 菜單   https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/ordering

 

 預約   https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve?utm_medium=google_map&utm_source=ichef_gbp_reservation

 

 GOOGLE 地圖   https://maps.app.goo.gl/y6JjGsHQygWugDVCA

   　　　　　　　   劍潭捷運站走路 5 分鐘 400M

［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

好久沒來了，左邊招牌多了來店消費就送拍立得ㄟ

［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

大門口有很大的冰櫃～食材乾淨分類齊全

［劍潭站］士林串燒～週五小週末，一個人也能吃烤肉串燒療癒一週

拿起旁邊的籃子跟夾子，就能開始選擇想要吃的食材，火鍋跟串燒要分開，拿給店員要說明，他們好處理

 

夾好想吃的串燒後，就能拿至櫃檯結帳了，可用兩種行動支付＋現金付款，超級方便

右邊還有英文菜單，不怕外國人看不懂

 

想要喝什麼飲料可掃桌上的ＱＲ　Ｃｏｄｅ即可

［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

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［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

店內裝潢很日式乾淨～仿石頭的壁紙配上燈條，還有冷氣吃串燒也很舒適！！

［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

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串燒+火鍋 配上啤酒真的是太療癒啦!!

冰櫃還有超多種口味能夠選擇

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哇 ! 新的ㄟ 有免費喝檸檬水&麥茶

［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

特別推薦的秋冬火鍋季的海鮮鍋，只需掃桌上的QR code即可訂購。

活動期間：火鍋＋＄９９　即可加購２隻龍蝦．．．（一鍋限加購一次）

［劍潭］士林串燒二訪，龍蝦海鮮火鍋，讓你暖呼呼的度過寒冬

今晚我們的座位，給我們四人桌真好．

 

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