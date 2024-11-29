「新竹人不是在巨城就是在前往巨城的路上」，這是真的嗎?!

身邊許多新竹人反而是「避開」巨城…非必要不會前往…

從進停車場開始排隊、找停車位又得一番功夫…吃飯尖峰時段餐廰也是滿滿人潮

因為好久沒有去，加上「肉的長谷川」在巨城開分店…決定早點出發

~但四點到停車場仍然是排隊入場的情怳~ 但還好美食不用等太久

「肉的長谷川」來自日本的超人氣漢堡排名店，主打每日新鮮現做漢堡排

若想吃好一點的有「和牛漢堡排」現在特價不用500元就吃的到

只是肉的長谷川在新竹巨城並非專門店是位在美食街

點好餐後需要自己去拿餐點…找座位。若是吃和牛餐還是想吃得輕鬆自在些

加上這是第一次吃選了最基本的「經典漢堡排」…蠻好吃的。是會想再回訪的店…

(此篇食記為手機拍攝記錄)

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肉的長谷川

主打每日新鮮現做漢堡排，獨家招牌餐點「100%純牛肉漢堡排」，

使用100%純牛肉的肥肉與瘦肉黃金比例，加上日本師傅來台親自傳授製作秘訣，獨家拍打秘方，

讓牛絞肉緊密結合，肉汁飽滿，鐵板炙烤，美味牢牢鎖進漢堡排，原汁原味呈現。

(取自官方網站介紹https://www.zhu.com.tw/pages/關於品牌 )

肉的長谷川新竹店位於 巨城店美食街四樓

可以先去找座位再至店家點餐，點餐至拿到餐點需10~15分鐘左右

新竹巨城店 - 停車資訊

百貨公司停車場，停車費：

➤ 週一~週五：

當日消費不限金額之發票，免費停車3小時。當日消費1,000元 (含) 以上，免費停車5小時。

➤ 週六 ~ 週日 & 例假日 ：

當日消費200元 (含) 以上，免費停車3小時。當日消費1,000元 (含) 以上，免費停車4小時

➤ 威秀看電影：

憑當日電影票根免費停車3小時 (每輛車限抵1張票根)

https://www.febigcity.com/bigcity/About/Parking

店內門口寫著人氣餐點 -長谷川漢堡排、廣島炸生蠔、長谷川日光蛋漢堡排

還有「100%純牛肉漢堡排」套餐哦

肉的長谷川菜單

1.長谷川經典漢堡排$250元 2.長谷川日光蛋漢堡排$280元 3.長谷川黃金起司漢堡排$270元

4.長谷川番茄多蜜漢堡排$300元 5.長谷川元氣薑燒漢堡排$300元

6.100%純牛漢堡排 (180g/2片$320，270g/3片$400，360g/4片$480元)

7.蒜香奶油雞腿排290元 8.長谷川漢堡排vs廣島炸生蠔炸生蠔2顆 $330元

9.長谷川經典漢堡排&味自慢炸雞(4塊) $360元 10.紐西蘭熟成牛排$450

11日本和牛漢堡排$699 (特價499元)

漢堡排除了 "6號100%純牛漢堡排" 與"11號日本和牛漢堡排"為純牛肉…其餘皆為牛豬混合

長谷川經典漢堡排$250元

美食區餐廰所以需要自已端到坐位

不過鐵盤旁邊有紙圍著可以不用太擔心端的時後會有油彈到手 (到底是有多怕啦)

實體與照片好像有些差異吼 ><

照片上看起來鐵盤是裝滿食物的感覺~但好吃也很重要~~趕緊來嚐鮮吧

經典漢堡排為牛豬混合，雖然這次不是點到100%牛肉漢堡排

但這漢堡排裏的肉質不錯…不像常吃到的漢堡排會有雜肉 或是有加洋蔥末去充數

每口都吃到札札實實的肉…但肉質不會硬梆梆，為多汁且軟嫩~真的蠻好吃

旁邊附的白飯是「台灣越光米」，湯是洋蔥味噌湯…清甜的湯

一旁的高麗菜絲不會有苦味…有淋上微甜的醬汁

厚切帶皮薯條🥔金黃的外皮下是綿密香甜的馬鈴薯

但切的太小塊…加上已經冷掉，沒有想像中的好吃

吃飽到一樓看聖誕樹，雖然還沒有正式開始點燈…

但已經陸續佈置…等到點燈也是週年慶始…想必到時人潮更加更加的多

肉的長谷川 因為沒有先查查什麼好吃!

所以選擇基本的經典漢堡排…味道、肉質都有不錯的表現

下次會想試試純牛肉的漢堡排

(此篇食記為手機拍攝記錄)

巨城餐廰食記

新竹-黑毛屋➤日本和牛、Bellota伊比利豬、個人鍋物專賣店➤乾杯旗下餐廰➤巨城餐廰

新竹巨城-NARA Thai Cuisine泰式料理餐廰 ✔含完整菜單 ✔最有誠意的檸檬魚

新竹巨城-點點心(來自香港人氣港式飲茶點心)

新竹巨城-京都勝牛(炸牛排)

新竹巨城-PAUL法國麵包甜點沙龍-味蕾的南法之旅

新竹-唐點小聚✔巨城餐廰✔欣葉旗下餐廰✔好吃餐點又好看

肉的長谷川(新竹巨城店) 地址： 新竹市東區中央路229號4樓美食街 電話：(03) 532-8086 營業時間 - 週日至週四11:00 - 21:30／週五至週六11:00 官方網站：https://www.zhu.com.tw/ 官方臉書 ：https://www.facebook.com/nikuno.tw *相關訊息請依官方公佈為主*

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