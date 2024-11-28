石二鍋 相信大家並不陌生~許多人都吃過啦
只是一直都沒有到竹北設分店， …為什麼不來竹北設分店呢?!
終於~終於~「石二鍋」聽到大家的呼喚到竹北光明六路開分店，當然若是用餐時段毫無懸念要排隊等待
建議可以透過line線上拿號碼牌節省時間
「石二鍋」三種點主套餐方式 :"愛呷菜、愛呷肉、最愛呷"
提供菜盤、主食、主餐，飲料、醬料自取…
不是提供最近很夯的蔬菜火鍋料自助吧，當然這也都反應在價錢上…
石二鍋套餐的價錢落在230~300+10%，再依鍋底去加價…不算貴，怪不得是排隊熱門火鍋店
(此篇食記為手機拍攝記錄)
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▪ 石二鍋
▪ 停車資訊
▪ 線上取號碼牌
▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 食記
▪ 店家資訊
石二鍋
石二鍋竹北店位於光明六路128 號，前前身是鐵板燒店
停車資訊
竹北市 縣華停車場 (目前整修) 或是路邊停車格
營業時間 - 營業時間｜平日11:30-22:00，假日11:00-22:00
取號時間｜平日11:00-21:00，假日10:30-21:00
最後點餐時間｜平/假日21:30
線上取號碼牌
除了門口抽號碼牌之外，也可以加分line帳號透過線上取號碼
LINE線上訂位：https://page.line.me/118pulop?openQrModal=true#~
線上需要註冊帳號，註冊完帳號會收到優惠卷，優惠卷當次就可以使用…還不錯吧
店內環境
主要以四人桌以及長桌為主
火鍋爐之間距離有些近…
還好長桌之間有放隔板…不用擔心火鍋煮沸騰時湯濺出來到隔壁鍋…
石二鍋菜單
選湯頭、選主餐、選副餐
◼︎ 湯頭：石頭鍋、涮涮鍋、勁香辣姐鍋(+39元)、濃醇起司牛奶鍋(+39元)、香辣起司麻奶鍋(+39元)
◼︎ 主餐：有雙主餐或三主餐的"澎湃拼盤主餐"，或是單一"經典主餐"
◼︎ 副餐：白飯、冬粉、烏龍麵、泡麵、滷肉飯
▶︎澎湃拼盤主餐： 牛豬雙拼(雪花牛+上選豬)、豬魚雙饗(上選豬+鯛魚)、海陸三饗-豬(上選豬+大白蝦+鯛魚)
牛魚雙饗(雪花牛+鯛魚)、海陸三饗-豬(雪花牛+大白蝦+鯛魚)
▶︎經典主餐：上選豬肉、雪花牛肉、國產安心雞腿、鮮嫩帶皮鯛魚、上選嫩肩牛肉
套餐有三種選擇 "愛呷菜(大菜盤+肉約140g)、愛呷肉(小菜盤+肉約180g)、最愛呷(大菜盤+肉約180g)"…
食記介紹
愛呷菜 -上選嫩肩牛肉 (大菜盤+肉約140g)、愛呷菜 -上鮮嫩帶皮鯛魚(大菜盤+肉約140g)
加價升為濃醇起司牛奶鍋
不接受"信用卡"，接受Line Pay、悠遊卡 付費
加入會員有送折抵卷(現在是送折抵卷50元 *2 張)…可以當次就折抵
自助區 - 飲料、醬料，筷子、碗自取
飲料 - 檸檬冬瓜冰沙、無糖黑豆茶
石頭鍋、涮涮鍋湯頭需要的可以自取自己加…
醬料區 - 沙茶醬、蔥花、蘿蔔泥、蒜頭、辣椒、醬油…
蔥花是蔥花加洋蔥
濃醇起司牛奶鍋
濃醇起司牛奶鍋會直接給一壺牛奶湯頭(不是放在自助區)
濃醇起司牛奶鍋 …牛奶湯頭蠻香，味道上有些鹹
大菜盤
菜盤有：青江菜、豬血糕、芋頭、紅蘿蔔、玉米、豆腐、鴻喜菇、蛋餃、高麗菜、南瓜、杏鮑菇、金針菇…
(玉米當天是提供冷凍玉米)
今天是一大二小點兩鍋…份量上是足夠的
上選嫩肩牛肉、上鮮嫩帶皮鯛魚
上選嫩肩牛肉 - 是原塊肉去切片
肉的部份有筋但肉質還OK!!
只是煮完肉的湯…白色泡沫有些多…便不會想再喝湯
上鮮嫩帶皮鯛魚
魚肉不會有腥味，師傅切功有厲害…魚片切的有些薄
食物整體來說覺得ok，價錢不會很貴…
若是不用排隊會願意再訪
石二鍋(竹北光明六店)
地址： 新竹縣竹北市光明六路128 號
電話：03-5589262
營業時間 - 營業時間｜平日11:30-22:00，假日11:00-22:00
取號時間｜平日11:00-21:00，假日10:30-21:00
最後點餐時間｜平/假日21:30
不接受"信用卡"，接受Line Pay、悠遊卡 付費
官方網站：https://www.12hotpot.com.tw/index.php
官方臉書 ：https://www.facebook.com/12sabu.co
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