石二鍋 相信大家並不陌生~許多人都吃過啦

只是一直都沒有到竹北設分店， …為什麼不來竹北設分店呢?!

終於~終於~「石二鍋」聽到大家的呼喚到竹北光明六路開分店，當然若是用餐時段毫無懸念要排隊等待

建議可以透過line線上拿號碼牌節省時間

「石二鍋」三種點主套餐方式 :"愛呷菜、愛呷肉、最愛呷"

提供菜盤、主食、主餐，飲料、醬料自取…

不是提供最近很夯的蔬菜火鍋料自助吧，當然這也都反應在價錢上…

石二鍋套餐的價錢落在230~300+10%，再依鍋底去加價…不算貴，怪不得是排隊熱門火鍋店

(此篇食記為手機拍攝記錄)

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石二鍋

石二鍋竹北店位於光明六路128 號，前前身是鐵板燒店

石二鍋強調是原肉切片並非組合肉

停車資訊

竹北市 縣華停車場 (目前整修) 或是路邊停車格

營業時間 - 營業時間｜平日11:30-22:00，假日11:00-22:00

取號時間｜平日11:00-21:00，假日10:30-21:00

最後點餐時間｜平/假日21:30

線上取號碼牌

除了門口抽號碼牌之外，也可以加分line帳號透過線上取號碼

LINE線上訂位：https://page.line.me/118pulop?openQrModal=true#~

線上需要註冊帳號，註冊完帳號會收到優惠卷，優惠卷當次就可以使用…還不錯吧

店內環境

主要以四人桌以及長桌為主

火鍋爐之間距離有些近…

還好長桌之間有放隔板…不用擔心火鍋煮沸騰時湯濺出來到隔壁鍋…

石二鍋菜單

選湯頭、選主餐、選副餐

◼︎ 湯頭：石頭鍋、涮涮鍋、勁香辣姐鍋(+39元)、濃醇起司牛奶鍋(+39元)、香辣起司麻奶鍋(+39元)

◼︎ 主餐：有雙主餐或三主餐的"澎湃拼盤主餐"，或是單一"經典主餐"

◼︎ 副餐：白飯、冬粉、烏龍麵、泡麵、滷肉飯

▶︎澎湃拼盤主餐： 牛豬雙拼(雪花牛+上選豬)、豬魚雙饗(上選豬+鯛魚)、海陸三饗-豬(上選豬+大白蝦+鯛魚)

牛魚雙饗(雪花牛+鯛魚)、海陸三饗-豬(雪花牛+大白蝦+鯛魚)

▶︎經典主餐：上選豬肉、雪花牛肉、國產安心雞腿、鮮嫩帶皮鯛魚、上選嫩肩牛肉

套餐有三種選擇 "愛呷菜(大菜盤+肉約140g)、愛呷肉(小菜盤+肉約180g)、最愛呷(大菜盤+肉約180g)"…

食記介紹

愛呷菜 -上選嫩肩牛肉 (大菜盤+肉約140g)、愛呷菜 -上鮮嫩帶皮鯛魚(大菜盤+肉約140g)

加價升為濃醇起司牛奶鍋

不接受"信用卡"，接受Line Pay、悠遊卡 付費

加入會員有送折抵卷(現在是送折抵卷50元 *2 張)…可以當次就折抵

自助區 - 飲料、醬料，筷子、碗自取

飲料 - 檸檬冬瓜冰沙、無糖黑豆茶

石頭鍋、涮涮鍋湯頭需要的可以自取自己加…

醬料區 - 沙茶醬、蔥花、蘿蔔泥、蒜頭、辣椒、醬油…

蔥花是蔥花加洋蔥

濃醇起司牛奶鍋

濃醇起司牛奶鍋會直接給一壺牛奶湯頭(不是放在自助區)

濃醇起司牛奶鍋 …牛奶湯頭蠻香，味道上有些鹹

大菜盤

菜盤有：青江菜、豬血糕、芋頭、紅蘿蔔、玉米、豆腐、鴻喜菇、蛋餃、高麗菜、南瓜、杏鮑菇、金針菇…

(玉米當天是提供冷凍玉米)

今天是一大二小點兩鍋…份量上是足夠的

上選嫩肩牛肉、上鮮嫩帶皮鯛魚

上選嫩肩牛肉 - 是原塊肉去切片

肉的部份有筋但肉質還OK!!

只是煮完肉的湯…白色泡沫有些多…便不會想再喝湯

上鮮嫩帶皮鯛魚

魚肉不會有腥味，師傅切功有厲害…魚片切的有些薄

食物整體來說覺得ok，價錢不會很貴…

若是不用排隊會願意再訪

石二鍋(竹北光明六店) 地址： 新竹縣竹北市光明六路128 號 電話：03-5589262 營業時間 - 營業時間｜平日11:30-22:00，假日11:00-22:00 取號時間｜平日11:00-21:00，假日10:30-21:00 最後點餐時間｜平/假日21:30 不接受"信用卡"，接受Line Pay、悠遊卡 付費 官方網站：https://www.12hotpot.com.tw/index.php 官方臉書 ：https://www.facebook.com/12sabu.co 透過LINE線上訂位：https://page.line.me/118pulop?openQrModal=true#~ *相關訊息請依官方公佈為主*

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