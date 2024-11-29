來到沖繩，中部的「AEON MALL永旺夢樂城沖繩來客夢」絕對是購物迷的最愛！這座全沖繩最大的購物中心，不僅擁有超過4000個免費停車位，還有數百間店鋪和超豐富的美食選擇。如果剛好碰上下雨天，逛一天也完全不無聊！其中，位於三樓美食街的「Blue Water Shrimp」是一間超人氣的夏威夷風美式餐廳，以超大份量和濃郁口味讓人印象深刻。

餐廳資訊

這間餐廳採外帶便當盒的方式供應餐點，方便遊客邊逛邊吃，吃不完還能直接帶走！

主打的肉類包括豬肉、雞肉和蝦子，搭配新鮮的當日食材作為配菜

如果愛吃蝦的朋友，「Blue Water Shrimp」還提供美式經典的「蝦蝦飯」，可以選擇小、中、大不同份量，按蝦子的數量計價，讓每一口都充滿濃郁海鮮風味。

雞腿排和豬肉都是有不同的口味

特別推薦他們的「日式和風雞定食」和「蒜香漬雞定食(2倍肉量)」，每一口都充滿驚喜，份量十足到幾乎讓便當盒蓋不上去！

日式和風雞定食的雞腿排滿滿撒上芝麻，和風醬汁的清爽滋味讓雞肉吃起來一點都不膩，配菜有兩球白飯和一球綿密馬鈴薯泥，份量驚人又不失美味。

日式和風口味滿清爽的，上面灑滿芝麻粒可以吃到芝麻香，一份雞肉的份量以往在台灣吃的雞腿排還要多

雞肉一口咬下軟嫩多汁，外皮金黃色香氣十足，和風醬汁可以讓整體吃起來不會感覺油膩

而蒜香漬雞定食光是端起便當時，就能感受到分量的扎實重量。打開蓋子，兩大片金黃油亮的蒜香雞腿排香氣瞬間撲鼻，蒜泥香氣濃郁，讓人一秒食慾大開。

開吃前別忘了先擠上附贈的檸檬汁，酸香的檸檬能平衡蒜香濃郁的味道，讓每一口都清爽不膩。

雞腿排外層經過煎烤呈現金黃微焦，內層肉質依然多汁又嫩口，配上蒜泥與胡椒粒帶來的微微辛香，讓人忍不住一口接一口。

馬鈴薯泥吃起來綿密解油膩的效果意外的好

便當內的白飯更是誠意滿滿，直接給了兩球，粒粒分明又香氣濃郁，配著雞肉與醬汁一起吃，簡直像是在享受一碗豪華丼飯。

而白飯底下竟然還藏著一層厚厚的高麗菜，口感清脆，為這頓飯帶來了蔬菜的自然甜味，吃多了肉也不會覺得油膩。