如果你正在計畫沖繩旅行，又想找個方便又有特色的住宿，「那霸國際街藝術住宿飯店（Hotel Art Stay Naha Kokusai Street）」絕對值得列入你的選項！飯店離熱鬧的國際通商店街只有幾步路遠，但晚上睡覺時卻出奇安靜，完全不會被街道的喧囂打擾。買伴手禮或戰利品多到提不動？直接回房放一放再戰，超貼心又方便！

最特別的是飯店地下一樓，這裡有餐廳還提供房客免費暢飲的日本清酒！你可以先在這裡試試口感，再到國際通商店街挑選心儀的清酒回家。此外，還有啤酒機供使用，想跟朋友來個小酌也超適合，但別忘了「喝酒不開車，開車不喝酒」。

住宿資訊

WBF ART STAY那霸飯店 名稱 : 那霸國際街藝術住宿飯店

英文 : Hotel Art Stay Naha Kokusai Street

電話 : (+81)120-568-229

地址 : 沖縄縣那覇市牧志1丁目3-43 (Google地圖)

官方網站 : HOTEL ARTSTAY那霸飯店

訂房連結 :

停車資訊 : 付費停車場，每晚1200日圓

櫃台服務時間 : 每日15:00 – 21:00

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

大廳環境

飯店的櫃台位於地下一樓，旁邊直接連接到餐廳區域，座位數多且走道寬敞，整體環境非常舒適。這裡除了提供早餐，下午茶也在這裡。

牆邊整整一排的清酒擺設很吸睛，重點是只要是房客就可以免費品嚐！

而且還準備了泡盛的專用飲品和冰塊，讓你可以依照喜好自行調配。

如果不喝酒，這裡也有咖啡機和飲水機，選擇相當多元。

飯店推行環保理念，盥洗用品需要自取，包括洗手乳、熱水壺、甚至除濕機等實用小物。

餐廳後方還設有洗衣房，這裡提供三台洗衣機和烘衣機，還有桌子方便整理衣物。

另外，熨斗也有配備，對需要整潔衣物的旅客來說超方便。

房間雖然不大，但非常有特色！早餐券上有沖繩招牌的風獅爺，用餐時間從6:30到10點，只要時間內憑朝食券都能入內用餐

每間房的牆上都有不同風格的藝術裝飾，我們住的這間是溫馨可愛風

房內備有雙人床，雖然其中一側靠牆，但床鋪柔軟舒適，還提供質地不錯的浴袍。

房內還有一個小沙發，可以靠窗看看市區風景。不過國際通附近建築密集，主要景觀還是以都市景色為主。

桌上擺放的彩色玻璃杯，也帶有濃濃的沖繩味，讓人聯想到當地知名的琉球玻璃工藝。

電視是32吋的高清畫質

小冰箱則是空的但附有製冰盒，方便需要使用冰塊的旅客。

浴室空間主要給了浴缸，雖然對高個子來說略顯擁擠

但水壓穩定且放水速度快，想要泡澡紓壓非常不錯。

提供的洗浴用品香味淡雅，清潔力與保濕效果也都不錯，是許多沖繩飯店常用的品牌。

馬桶的尺寸滿小的而且貼近牆壁，使用起來會感覺比較拘束一點

在「那霸國際街藝術住宿飯店」享用下午茶，時間從 下午3點開始，冰淇淋和熱湯：供應到晚上8點，種類豐富、隨時補充。啤酒暢飲啤酒機設在日本清酒旁，採用一次性塑膠杯，乾淨又衛生，提供到晚上10點。

味噌湯：濃郁香氣暖胃，是用餐前的好選擇。

甜點區也不容錯過：

沖繩黑糖餅：以當地盛產的黑糖製作，風味獨特。

冰淇淋：六種口味輪番登場，量多且隨時補貨，滿足甜點控的需求。

飲料吧更是沖繩特色的體現，提供多款當地飲料讓房客免費暢飲，讓下午茶變得更加多樣化。

早餐介紹

早餐種類豐富，是探索沖繩料理的最佳時機！

豆腐：綿密又黏稠，口感近似年糕，令人驚艷。

海葡萄：原味品嘗後再搭配醬油，淡鹹中帶著海的鮮味。

飯有提供白米飯和雜炊飯

沖繩飯糰：以午餐肉和玉子燒組合，雖然簡單卻凸顯食材本身的鮮美。

旁邊有炸物和醃漬物，這些都是在日本滿常見的早餐搭配，就像是台灣的粥和小菜一樣

中島的區域是沙拉、沖繩蕎麥麵和熱食，把每一道料理都各夾一點應該就能吃得非常飽XD

沖繩蕎麥麵：三種口味任選，可DIY搭配配菜和湯底，享受創意樂趣。

日式粥：加入蔬菜熬煮，散發溫暖的鄉村風情

味噌湯：濃郁湯頭和鹹香搭配，再次展現沖繩的味覺魅力。

炸餃子與豬肉香腸：簡單的日式早餐必備，溫熱的香氣讓人食指大動。

甜點與水果：冰箱中藏著沖繩特有的愛文芒果，搭配優格風味絕佳。

沖繩蕎麥麵：

湯頭散發淡淡鮮甜味，搭配Q彈的麵條，口感絕佳。第二天的早餐，特別加入豬肉，吸滿湯汁的豬肉讓整碗麵香氣更加濃郁，滋味層次分明。

沖繩飯糰與海葡萄：

飯糰內含午餐肉和玉子燒的經典搭配，雖然簡單卻讓人回味無窮。再加上新鮮的海葡萄，原味鹹鮮，搭醬油風味更是突出。

生菜沙拉中特別加入花椰菜，搭配柚香醬一起吃清爽解膩，開胃十足。

熱食區五花肉：

肥瘦比例均勻，醬汁鹹度拿捏得恰到好處，香濃不膩，讓人忍不住多夾幾塊。

最後是自己動手製作的水果優格，搭配沖繩當地的愛文芒果，水果香甜與優格酸香融合，令人驚豔。

這張是入住第二天的早餐，不同的地方是把豬肉加到沖繩蕎麥麵裡面，麵條和湯頭有多了一股豬肉的香甜味

結語

「那霸國際街藝術住宿飯店」雖然空間不大，但勝在精緻舒適且交通便利。緊鄰國際通商店街，步行即可享受逛街樂趣，同時因位置巧妙不受噪音干擾。大廳免費供應日本清酒和啤酒，更是平價旅館中的驚喜。早餐和下午茶不僅展現飯店的誠意，也讓住客一次品味沖繩道地特色。如果你預算有限又注重交通便利，這間飯店會是你的不二選擇！