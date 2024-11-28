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【苗栗縣獅潭鄉】2024苗栗獅潭仙草花節「仙境夢遊」 浪漫山城 獅潭恁靚｜獅潭大東勢道路旁仙草田

2024-11-28 22:28:00 文字：珍妮佛的花草呢喃
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珍妮佛的花草呢喃

珍妮佛的花草呢喃

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苗栗獅潭仙草花節今年邁入第四年囉！

第一次來賞花就被雲霧繚繞的山景與雨後清新的空氣感到身心舒暢

除了有淳樸小鎮的田園風光與人文氣息，也有傳統的客家美味小吃

美景與美食相伴，是一處很適合慢遊放鬆心情的景點

 

（賞花日期：2024/11/26）

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▲去獅潭之前先來到了銅鑼

就在往秋美人農場的路邊看到一片花況還不錯的杭菊花田

停在路邊拍了一下就下大雨啦！

 

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▲其實這片花田也已經採收過啦

不太建議專程過來看杭菊，因為大部分的花田都已經被採收囉！

 

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▲接著開了一段路到達獅潭！

義民廟、獅潭鄉公所、大東勢溪旁（單向停車）有遊客停車場

車子停好後在牌樓這邊沿路都有指標指引到花田

 

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▲觀漁廊道，旁邊的溪水非常清澈

 

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▲觀漁廊道旁邊有一些停車格，當天車子停在這裡再步行幾分鐘到達花田

 

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▲前面有一條通往會場的捷徑

 

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▲一小段竹林步道，下雨天就不太建議走這裡了，會很泥濘

 

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▲一到花田看到雲霧繚繞的山景讓我們都開心了起來

雖然在銅鑼遇到大雨，但午後的獅潭天氣逐漸晴朗

等我們吃完飯甚至天空都放晴啦！

 

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▲花田中設有幾座裝置藝術

分別是「天空中的仙草花」、「轉屋－夏耘」、「鳥籠外的山林」

「童趣時光」及「老小孩的夢想視界」！

 

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▲仙草花田中的盪鞦韆

 

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▲使用注意事項

 

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▲這時隱約看的到藍天

 

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▲「老小孩的夢想視界」，運用多肉組成的裝置藝術

 

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▲那天蠻可惜的都沒吃到仙草，仙山仙草跟另一間水上流都沒開

 

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▲「童趣時光」

 

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「轉屋－夏耘」

 

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▲作品介紹

 

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▲田埂蠻大的，很好走

 

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「鳥籠外的山林」

 

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▲活動舞台

 

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▲順著一旁的田間道路準備離開囉！

仙草花節是11/23開始的，預估賞花期有一個月左右

當然還是要以實際花況為主，目前花很滿很壯觀~

 

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11/30、12/1這兩天花田有舉辦活動

像是在地小農市集、趣味DIY體驗......，詳細活動內容與接駁資訊請上官網FB瀏覽喔！

 

【2024苗栗獅潭仙草花節】

地址：獅潭大東勢道路旁

官網

FB

❤點此瀏覽更多苗栗美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561553

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