苗栗獅潭仙草花節今年邁入第四年囉！

第一次來賞花就被雲霧繚繞的山景與雨後清新的空氣感到身心舒暢

除了有淳樸小鎮的田園風光與人文氣息，也有傳統的客家美味小吃

美景與美食相伴，是一處很適合慢遊放鬆心情的景點

（賞花日期：2024/11/26）

▲去獅潭之前先來到了銅鑼

就在往秋美人農場的路邊看到一片花況還不錯的杭菊花田

停在路邊拍了一下就下大雨啦！

▲其實這片花田也已經採收過啦

不太建議專程過來看杭菊，因為大部分的花田都已經被採收囉！

▲接著開了一段路到達獅潭！

義民廟、獅潭鄉公所、大東勢溪旁（單向停車）有遊客停車場

車子停好後在牌樓這邊沿路都有指標指引到花田

▲觀漁廊道，旁邊的溪水非常清澈

▲觀漁廊道旁邊有一些停車格，當天車子停在這裡再步行幾分鐘到達花田

▲前面有一條通往會場的捷徑

▲一小段竹林步道，下雨天就不太建議走這裡了，會很泥濘

▲一到花田看到雲霧繚繞的山景讓我們都開心了起來

雖然在銅鑼遇到大雨，但午後的獅潭天氣逐漸晴朗

等我們吃完飯甚至天空都放晴啦！

▲花田中設有幾座裝置藝術

分別是「天空中的仙草花」、「轉屋－夏耘」、「鳥籠外的山林」

「童趣時光」及「老小孩的夢想視界」！

▲仙草花田中的盪鞦韆

▲使用注意事項

▲這時隱約看的到藍天

▲「老小孩的夢想視界」，運用多肉組成的裝置藝術

▲那天蠻可惜的都沒吃到仙草，仙山仙草跟另一間水上流都沒開

▲「童趣時光」

▲「轉屋－夏耘」

▲作品介紹

▲田埂蠻大的，很好走

▲「鳥籠外的山林」

▲活動舞台



▲順著一旁的田間道路準備離開囉！

仙草花節是11/23開始的，預估賞花期有一個月左右

當然還是要以實際花況為主，目前花很滿很壯觀~

11/30、12/1這兩天花田有舉辦活動

像是在地小農市集、趣味DIY體驗......，詳細活動內容與接駁資訊請上官網及FB瀏覽喔！

【2024苗栗獅潭仙草花節】

地址：獅潭大東勢道路旁

官網

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