

提到沖繩那霸市，你是否會聯想到熱鬧的國際通或壯麗的首里城？其實，在首里城南邊約1.6公里的地方，有一個低調卻不容錯過的世界文化遺產——「識名園」。這裡不僅是琉球王國時期的重要外交場所，還是貴族專屬的庭園，讓人穿越時光感受歷史與自然的融合。

景點資訊

識名園



名稱 : 識名園

琉球語 : 識名ぬ御殿

日文 : シチナヌウドゥン

電話 : (+81)98-855-5936

地址 : 沖繩縣那霸市真地421-7 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週二 09:00-17:30

營業時間 : 週三公休

營業時間 : 週四~週日 09:00-17:30

停車資訊 : 免費停車

官網網站 : 識名園

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購票資訊 : 大人400日圓 / 國中以下200日圓

從那霸市區開車到識名園僅需10分鐘

門票也非常親民，大人400日圓，國中以下200日圓，相當於台幣不到100元就能一覽琉球王國的貴族庭園美景。這片占地約4萬2千平方公尺的園區，四周滿是茂密的綠蔭，即便是炎炎夏日，走在林蔭小徑中仍然涼爽舒適。

一進入園區，映入眼簾的是「番屋」，這是守衛的住所。據說這裡曾經有一條道路直通首里城，把兩個重要地點連結在一起。

接著是「通用門」，當年是王族專用的大門，而現在遊客進出的地方是以前的側門，歷史感滿滿。

我們參觀的時候其實已經接近閉園時間，但即使如此，天氣依然是艷陽高照。陽光從茂密的樹林間灑落下來，穿透濃密的綠意，形成斑駁的光影，整個園區呈現出一種夢幻般的景象。

整個識名園的參觀區域大約有42,000平方公尺的大小，這樣的面積讓你一旦步入其中，彷彿進入了另一個世界。很難想像，僅僅十幾分鐘前，我們還在繁忙的那霸市區，這樣的變化讓人十分驚豔。

走在滿布石頭的道路上，每一步都充滿了味道，這些古老的石板道不僅顯示出歷史的痕跡，也讓人感受到一種濃厚的文化氣息。

當你走到園區的中心區域時，在這樣的環境下行走，你會發現不知不覺中放慢了步伐，仿佛時光也因此而停滯。

池塘旁邊的「育德泉」，則是一個用來調節水量的設施，這是琉球王國時期用來維護農業灌溉的重要水源

隨著步伐繼續深入園區，你會發現這裡的道路開始越來越像是登山步道，逐漸上升的坡道讓你與大自然有更深的接觸。

在識名園的整個景點中，最重要的建築就是「御殿」，它是琉球王國時期王室與國外使節住宿的地方。這座建築採用了日本傳統的木材結構，並搭配了磚瓦屋頂，修復時也完全依照當時的樣式重建。

從御殿可以看到園內的大池塘，中間有一座「六角堂」，供遊客休憩。

在這片美麗的園區裡，您還能沿著「石拱橋」走到池塘的另一邊，繼續欣賞園區的景色。

我們來到「六角堂」時，儘管它比起其他建築物較為簡單，但六角形的結構與黑色的瓦屋頂讓它依然散發出濃厚的歷史氛圍。

雖然該建築在重建後並未開放給遊客進入，但遊客可以透過透明的窗戶一窺其內部的格局。

在參觀完這些主要建築後，我們沿著一段小山坡步道走上去，回頭可以看到整個識名園湖泊的壯麗景色。

途中我們還發現了一隻鮮紅色的「猩紅蜻蜓」，在綠色的草叢中格外顯眼，增添了不少生動的色彩。

散步時，我們聽見了水流聲，走上來才發現是引水道流過，聲音就像是小型瀑布一般。

要注意的是，步道周圍的部分已經封閉，避免遊客走出範圍，防止發生滑坡等危險。

最後，我們來到識名園的高台「勸耕台」，這裡是觀賞整個那霸市區的最佳位置，當初設計者希望藉此讓中國使節能感受到廣闊的土地，而非狹窄的海島視野，從而展示琉球王國的壯大與力量。

在離開時，門口出現了一隻貓咪，牠看起來像是園區的常客，對人並不害怕，甚至願意讓遊客近距離拍照，成為了識名園的招財貓與吉祥物，為我們的旅程增添了不少溫馨的回憶。

識名園不僅是一個美麗的自然景點，還是充滿歷史意義的文化遺產。如果你來到沖繩，這裡絕對是一個值得一探的地方。無論是想要放慢腳步，還是了解琉球王國的歷史，識名園都能滿足你對自然與歷史的雙重渴望。