上一次到沖繩是吃位在巷弄中的「燒肉ZIPANG」，是一間新開的高級燒肉餐廳，這次是在國際通找到連鎖的頂級燒肉「燒肉本部牧場」，除了可以吃到頂級的和牛饗宴像是牛舌、和牛握壽司、新鮮A5和牛燒烤外，地點還在國際通商店街的入口處，不管是要先逛街再吃晚餐，還是要吃飽後繼續逛街都非常方便，店裡的員工大多都會講英文，如果不會日文用英文溝通也是沒有問題，食材的方面非常新鮮服務也周全，是一間讓人吃起來心情十分愉快的燒肉餐廳。

餐廳資訊

燒肉本部牧場



名稱 : 燒肉本部牧場(國際通店)

日文 : 焼肉もとぶ牧場(国際通り店)

電話 : (+81)98-860-7511

地址 : 沖繩縣那霸市松尾1-1-2 Hotel Rocore Naha 2F (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 17:00-22:00

官方網站 : 國際通店| 沖繩名牌牛「本部牛」的本部牧場

訂位連結 : 訂位連結

餐廳距離我們入住的「WBF ART STAY那霸國際藝術飯店」步行約12分鐘，地點在商店街入口二樓。晚餐後散步逛街非常方便

餐廳入口雖然低調，但華麗的裝潢讓人瞬間感受到高級感。

。一進門，映入眼簾的是展示酒品的玻璃櫥窗，增加幾分優雅氛圍。

內部空間寬敞，有一般座位和包廂區，適合各種聚會需求。

們這次因為8人同行，被安排在包廂區，私密性高且安靜。桌上的按鈴服務設計貼心，每隔一段時間也會有服務員來確認需求，整體服務滿分。

這裡的菜單選擇豐富，我們選了超值的「Yanbaru本部牛烤肉套餐」。提前在官網訂位還能享有95折優惠！

除了套餐，店內也提供單點選項，可依照食量彈性調整。

酒類和無酒精飲品選擇同樣豐富，想小酌一杯的朋友可以請店員推薦，酒品種類繁多，不過別忘了「開車不喝酒，喝酒不開車」。

當天因為稍微等候了15分鐘，店長為表歉意，直接招待我們每人一杯飲料，讓我們感受到無微不至的服務。

套餐開胃菜包括泡菜、小黃瓜片與清爽的沙拉。泡菜微酸微辣，搭配小黃瓜清脆的口感非常解膩

而沙拉上淋的醬汁則酸甜適中，讓人食慾大開。

本部牛烤牛肉這道牛肉外層微熟，內裡呈現五分熟狀態，肉質軟嫩多汁，咀嚼間牛肉香氣四溢，完全沒有筋的干擾，一口咬下直接在口中化開。

上等牛舌

牛舌切得厚薄適中，烤至五分熟的狀態口感最佳。牛舌帶有鮮甜的肉汁，咬起來還帶有一點脆度

即使不沾醬也已經非常美味。

牛肉壽司

這道壽司特別的是現場用噴火槍炙燒，炙燒後的牛肉鮮香四溢，

搭配米飯的黏糯口感，讓人忍不住一口接一口。

接下來登場的是烤肉拼盤，雖然相比前面兩款牛肉，這一款的等級略低，但肉片的油花依然均勻細緻，

烤制過程中不斷發出滋滋聲，隨著香氣飄來，讓人口水直流。

如果擔心一次吃太多油膩的肉，可以一起烤大蔥和洋蔥，這不僅可以解膩，還能增添一絲清爽感。

烤盤中的火焰頗大，建議肉片不要烤太久，以免焦掉。可以先兩面烤過，再移到邊邊，利用餘溫繼續加熱。

這樣烤出來的肉片外軟內嫩，油脂的香氣也更加濃郁。

當第一盤烤完後，接下來會上兩排新的肉。左邊那盤是「本部牛板腱烤肉」，油花分布得極為漂亮。

旁邊還附了一顆生蛋，沾上醬油，可以在烤熟後拿來沾著吃。

牛板腱切得恰到好處，放上烤盤不久就能變色，可以翻面烤。若烤過頭，肉質會失去嫩度，因此掌握好火候非常重要。

烤完後，將肉片沾上蛋液，吃起來有點像壽喜燒的風味。外層的肉質紮實，而內層依然保持軟嫩彈牙，蛋香與肉香融合得恰到好處。

拼盤中還有一款雞肉，經過調味後，烤熟即可直接食用，味道鮮美。

對於牛肉部分，若不喜歡太生，可以稍微烤熟一點，但即便烤得較熟，口感依然不會變得乾柴或偏硬，反而依舊保持著紮實多汁的口感。

餐點結束前，還有兩樣美食可選：冷麵和牛肉咖哩。若是兩人以上用餐，建議都點來嘗試。冷麵爽口清新，能有效轉換烤肉的油膩感，而牛肉咖哩則味道濃郁，肉質與咖哩的香氣相得益彰。

用餐後會提供沖繩人氣品牌「BLUE SEAL」的冰淇淋

這款紅薯口味的冰淇淋不會過於甜膩，含在口中後，冰淇淋逐漸融化，紅薯的香氣也會隨之釋放，帶來一種獨特的風味。

沖繩的燒肉店多不勝數，但這次的「燒肉本部牧場」無疑是讓人印象深刻的好地方。以A5和牛為主打，肉質細緻，經過簡單燒烤後，油脂和甜味被完美釋放，每一口都讓人心情愉悅。即便價格相對較高，但來沖繩旅遊，總要犒賞自己一次。再加上服務人員細心的協助，使得整體用餐環境更加舒適。