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築間酸菜魚楊梅中山店店家地理位置及品牌資訊連結

請依地址中山北路一段216號旁邊就是停車場入口,直接走進去就可以看到築間酸菜魚喔!可參考以下簡圖即可找到餐廳入口



地址:桃園市楊梅區中山北路一段216號

電話：03-485-9077

IG:https://www.instagram.com/suancaiyu_yangmei/

FB:https://www.facebook.com/suancaiyuyangmei/

線上訂位:https://inline.app/booking/-Nh-ior_jS1_O1-HNlZN:inline-live-3/-O4d9yzPRxkHMUfx9Xlv

築間酸菜魚楊梅中山店美味菜單及點餐方式



一個人也能吃酸菜魚喔!是不是很棒!而且辣度(不辣.微辣.小辣)還是可以選擇喔!



點餐方式非常方便,服務人員帶位後會提供QR Code碼,就可以線上點餐(不會使用或沒有手機也可以現場請他們協助點餐)

店家還提供了一張熱賣推薦的菜單可以很清楚簡單找出熱銷及客人愛點的產品喔!

用餐時間90分鐘，他們的魚湯總共有五種口味，其中總長酸菜魚是招牌，有分小中大份，(小份適合1-2人，中份2-3人，大份3-4人，價格依口味略有不同，)

另外也有加料區；私房菜、炸物、小涼菜、飲品、甜點等餐點。

築間酸菜魚楊梅中山店用餐環境



築間酸菜魚的店面以暴走族文化漫畫風裝修,海報運用有趣及活力的設計風格,貼近年輕人的市場很可愛有趣,好吸引大家眼光停留~



楊梅中山店的店內環境採光明亮，座位眾多，以2-6人桌為主



有隔開的半包廂式座位，(座位適合公司行號包場聚餐辦活動,最多約可容納60位)



用餐時候記得抬頭看一下天花板唷!上面還有不少漫畫圖裝飾,好有趣又可愛.

用餐食記分享及個人評論



現場有免費提供洛神陳皮茶自助使用,完餐後等待上菜前別忘了先來泡一杯熱熱的酸甜解辣喔~



這茶真的超好喝健康又解辣,偷偷說...結帳時偷偷跟服務人員讚美一下還送我兩小包帶回家泡喔~



今天我們點的是熱賣第一名的總長酸菜魚(中)小辣$638,雖然菜單上寫重口味重鹹嗜辣,總長酸菜魚在柴魚昆布湯加入酸菜,再搭配自製酸蘿蔔提升酸味層次,裡面還有朝天椒.泡椒.青花椒增添香氣,個人覺得他的辣是香氣不是那種會辣舌頭或者很油膩的那種,酸菜很爽脆湯頭很讚!



他們的魚肉使用的是烏鱧魚片，細緻Ｑ嫩，而且份量還不少，隨手一撈都是魚肉，吸收湯汁香氣

我們特別愛吃魚,現在還可以選擇烏鱧魚片增量一份只要$89二份$158,超滿足



小幫手點菜的時候不小心手滑加了超多特別愛的料,其中有三種我要特別推薦一定要記得點喔!

咕溜鮮蝦滑$168,超級好吃可以吃到整顆的蝦仁而且份量不少,脆彈的烏鱧魚片加上鮮香爽滑的Q彈蝦滑~好好吃

鱈魚湯包$45,外皮超Q的鱈魚丸裡面還有湯汁好好吃



一定要吃他們家的炸裂酥魚皮$89，把魚皮泡進湯頭1分鐘,酥脆與軟嫩的交互碰撞體驗,搭配微辣的酸菜魚湯頭超讚的!!

還有記得來一碗Q香的越光米飯,搭配酸菜魚超級滿足!!



接下來是他們的炸物~蒜味排骨酥現在每日限量$99,這超推薦!!酥酥脆脆的外皮加上濃郁的蒜香，我超愛



椒鹽雞軟骨$68這也是一絕,而且他們的價格比鹽酥雞攤還便宜,小編覺得師父以前應該是專業鹽酥雞高手~~好好吃



炎獄滷雞爪$99:QQ彈彈的魯雞爪也好好吃，帶著淡淡的辣味超開胃



最後來個金閣芒果奶酪$69,口味上對我個人而言偏甜,我覺得可以參考一下!以甜湯做收尾超滿足

整體用餐評論與總結:

楊梅中山店很寬敞明亮座位也舒適不會太擁擠,店內的裝潢很吸引人,每個海報都超有趣,我真的很認真每一張都有看喔!

餐點口味我們都很喜歡,湯頭鮮甜魚肉好好吃,加點的料每一款我都覺得蠻優質,(只是手滑點多了,但不用擔心我們當天沒吃完還可以幫忙打包,而且打包的時候他們還很貼心的幫忙加湯底喔!湯底是店內自製雞高湯)

價位我個人也覺得蠻親民的,所以我們給五星好評推薦給大家喔!~對了最後給大家看看他們的廁所很乾淨還有貼心準備女性備品喔!

築間酸菜魚楊梅中山店停車資訊

汽車:有非特約停車場(施工中停車格數較少)，可停至附近寶雅/天成醫院停車場

機車:可免費停車

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