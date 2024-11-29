你們也有嚐試過印度料理嗎🤩
第一次吃異國印度料理就深深被香料味吸引
吃過都會愛上的異國風味🇮🇳
這家是鄰近竹北享平方的「活力印度餐廳」
由印度主廚料理道地的印度餐點🥘
將美味的印度料理帶給大家💖
非常適合跟同事下班後相約來用餐👍🏻
⚠️無低消限制，主廚Jaspal希望大家能夠沒有心理負擔的來店用餐😍
⚠️座位有限建議要前往用餐要先訂位呦
🔺雙人套餐 $1199
｜綜合窯烤雞肉塊+ $10
這道大推！必點⚠️
已去骨雞腿肉加入香料及優格醃製🍗
肉質軟嫩，入口有著煙燻香氣伴隨著香料香氣在嘴裡散開真的超好吃😋
｜瑪莎拉鷹嘴豆咖喱
入口微微辣是香料的辣度🌶️
以營養價值極高的鷹嘴豆與香料咖喱融合
口感豐富濃郁，搭配烤餅真的超讚🫓
｜綜合海鮮咖喱
以香料、椰漿、海鮮及薑黃料理
帶著濃郁奶香，口感滑順微辣超下飯🍛
咖喱裡滿滿海鮮、時蔬好吃不膩🦐
｜白米飯（泰式香米）
｜原味烤餅
內心鬆厚柔軟，越嚼越香超好吃！
｜印度香料冰拉茶
有著獨特香氣🥰
結合了茶香、奶香與辛香料香氣
濃郁順口不甜膩🥤
｜香料蕃茄湯
香料味與酸中帶甜的番茄完美融合🍅
口感滑順濃郁
單點｜炭烤羊肉串 $410
羊絞肉加入各種香料後在鐵串上塑形炭烤
迷人的香料味在嘴裡散開🐑
單點｜招牌米布丁 $130
以綠豆蔻搭配糯米製作
與印象中的固體布丁不太一樣
是液體狀，用喝的米布丁🍮
單點｜蜜汁薯條 $290
炸薯條淋上店家特製醬汁🍟
酥脆口感伴隨著香甜不膩的醬汁一起入口
單點｜香料烤餅 $130
原味烤餅灑上特製香料一起窯烤
吃起來有著香料味帶點辛辣香😍
超香超好吃！
單點｜考非 $140
考非是印度的冰棒，有濃郁奶香🥳
夏天就是要來一支考非
清涼消暑🌞
⚠️提供內用/外帶服務也能透過Ubereats享受提供外送服務
⚠️Line 好友可享生日好禮三選一 / Line好友不定期有優惠 (Line ID : @holi_indian)
⚠️即日起至8/31慶祝台中健行店開幕的活動
外帶不限金額現金 10% OFF，刷卡/Line pay: 7%OFF!
⚠️園區需要訂餐需提早一天通知
超過$3000會請Lalamove幫忙做外送
活力印度餐廳-竹北成功店
@holiindian2022
地址｜新竹縣竹北市成功二街170號
時間｜一至五11:00-14:00/17:30-21:00
六日11:00-14:30/17:00-21:00
電話｜03-6675100
開立發票｜商務聚餐或是公司聚餐都能提供統編發票
付款方式｜提供現金及刷卡(VISA/MASTER/JCB/AE)，竹北店另外提供Line pay服務
線上訂位｜https://inline.app/booking/HOLI/HOLI
線上點餐外帶｜https://shop.ichefpos.com/store/83gs262R/ordering
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