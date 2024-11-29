你們也有嚐試過印度料理嗎🤩

第一次吃異國印度料理就深深被香料味吸引

吃過都會愛上的異國風味🇮🇳

這家是鄰近竹北享平方的「活力印度餐廳」



由印度主廚料理道地的印度餐點🥘

將美味的印度料理帶給大家💖

非常適合跟同事下班後相約來用餐👍🏻



⚠️無低消限制，主廚Jaspal希望大家能夠沒有心理負擔的來店用餐😍

⚠️座位有限建議要前往用餐要先訂位呦



🔺雙人套餐 $1199

｜綜合窯烤雞肉塊+ $10

這道大推！必點⚠️

已去骨雞腿肉加入香料及優格醃製🍗

肉質軟嫩，入口有著煙燻香氣伴隨著香料香氣在嘴裡散開真的超好吃😋



｜瑪莎拉鷹嘴豆咖喱

入口微微辣是香料的辣度🌶️

以營養價值極高的鷹嘴豆與香料咖喱融合

口感豐富濃郁，搭配烤餅真的超讚🫓



｜綜合海鮮咖喱

以香料、椰漿、海鮮及薑黃料理

帶著濃郁奶香，口感滑順微辣超下飯🍛

咖喱裡滿滿海鮮、時蔬好吃不膩🦐



｜白米飯（泰式香米）

｜原味烤餅

內心鬆厚柔軟，越嚼越香超好吃！



｜印度香料冰拉茶

有著獨特香氣🥰

結合了茶香、奶香與辛香料香氣

濃郁順口不甜膩🥤



｜香料蕃茄湯

香料味與酸中帶甜的番茄完美融合🍅

口感滑順濃郁



單點｜炭烤羊肉串 $410

羊絞肉加入各種香料後在鐵串上塑形炭烤

迷人的香料味在嘴裡散開🐑



單點｜招牌米布丁 $130

以綠豆蔻搭配糯米製作

與印象中的固體布丁不太一樣

是液體狀，用喝的米布丁🍮



單點｜蜜汁薯條 $290

炸薯條淋上店家特製醬汁🍟

酥脆口感伴隨著香甜不膩的醬汁一起入口



單點｜香料烤餅 $130

原味烤餅灑上特製香料一起窯烤

吃起來有著香料味帶點辛辣香😍

超香超好吃！



單點｜考非 $140

考非是印度的冰棒，有濃郁奶香🥳

夏天就是要來一支考非

清涼消暑🌞



⚠️提供內用/外帶服務也能透過Ubereats享受提供外送服務



⚠️Line 好友可享生日好禮三選一 / Line好友不定期有優惠 (Line ID : @holi_indian)



⚠️即日起至8/31慶祝台中健行店開幕的活動

外帶不限金額現金 10% OFF，刷卡/Line pay: 7%OFF!



⚠️園區需要訂餐需提早一天通知

超過$3000會請Lalamove幫忙做外送



活力印度餐廳-竹北成功店

@holiindian2022

地址｜新竹縣竹北市成功二街170號

時間｜一至五11:00-14:00/17:30-21:00

六日11:00-14:30/17:00-21:00

電話｜03-6675100



開立發票｜商務聚餐或是公司聚餐都能提供統編發票

付款方式｜提供現金及刷卡(VISA/MASTER/JCB/AE)，竹北店另外提供Line pay服務



線上訂位｜https://inline.app/booking/HOLI/HOLI

線上點餐外帶｜https://shop.ichefpos.com/store/83gs262R/ordering

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