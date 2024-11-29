說到港式飲茶你們會想到哪間❓

「永芯茶檔」是最近的港式飲茶愛店

位於桃園中壢成章四街上，鄰近內壢火車站



店外到店內裝潢有置身在香港的感覺

真的超美超好拍💖🫶🏻

還沒開門門口就一堆人排隊

絕對是桃園人氣港式飲茶✨



🔺香煎雞腿公仔麵

雞腿厚實軟嫩不乾柴🍗

公仔麵鹹香入味搭配半熟蛋一起入口超滿足

份量也是非常剛好👍🏻



🔺滑蛋沙爹牛肉廣生麵

沙爹牛肉軟嫩香氣十足搭配滑蛋香滑綿密超好吃🥰

廣生麵軟硬適中，吃過絕對會愛上！



🔺花生奶醬西多士

上面淋上帶有顆粒的花生醬🥜

吐司裡面還有芝麻，每一口都吃的到花生與芝麻的迷人香氣😍



🔺冰火菠蘿油

港式飲茶絕對必點冰火菠蘿油呀⚠️

外酥內軟，甜而不膩

大口咬下真的超滿足



🔺凍檸茶

夏天就是要來一杯凍檸茶🍋

酸甜清爽超解膩！



🔺鴛鴦奶茶（凍）

鴛鴦奶茶就是奶茶搭配咖啡☕️

有著咖啡的香味和奶茶的濃滑

香甜不膩💖



永芯茶檔

@yongxin_tea_restaurant

地址｜桃園市中壢區成章四街61號

時間｜平日1130-2030/假日1100-2030

電話｜03-4331193

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