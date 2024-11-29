說到港式飲茶你們會想到哪間❓
「永芯茶檔」是最近的港式飲茶愛店
位於桃園中壢成章四街上，鄰近內壢火車站
店外到店內裝潢有置身在香港的感覺
真的超美超好拍💖🫶🏻
還沒開門門口就一堆人排隊
絕對是桃園人氣港式飲茶✨
🔺香煎雞腿公仔麵
雞腿厚實軟嫩不乾柴🍗
公仔麵鹹香入味搭配半熟蛋一起入口超滿足
份量也是非常剛好👍🏻
🔺滑蛋沙爹牛肉廣生麵
沙爹牛肉軟嫩香氣十足搭配滑蛋香滑綿密超好吃🥰
廣生麵軟硬適中，吃過絕對會愛上！
🔺花生奶醬西多士
上面淋上帶有顆粒的花生醬🥜
吐司裡面還有芝麻，每一口都吃的到花生與芝麻的迷人香氣😍
🔺冰火菠蘿油
港式飲茶絕對必點冰火菠蘿油呀⚠️
外酥內軟，甜而不膩
大口咬下真的超滿足
🔺凍檸茶
夏天就是要來一杯凍檸茶🍋
酸甜清爽超解膩！
🔺鴛鴦奶茶（凍）
鴛鴦奶茶就是奶茶搭配咖啡☕️
有著咖啡的香味和奶茶的濃滑
香甜不膩💖
永芯茶檔
@yongxin_tea_restaurant
地址｜桃園市中壢區成章四街61號
時間｜平日1130-2030/假日1100-2030
電話｜03-4331193
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