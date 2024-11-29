宵夜吃拉麵太滿足了吧！⚠️

「Yén itte 言って食処」位於竹北光明十街上是家法式拉麵店💖



主廚從法國米其林餐廳修業回台開拉麵店，將法式與日式做結合✨

營業至晚上11點🕚

宵夜終於不是只有滷味、炸物可以選擇了🥹

只能說宵夜吃拉麵真的太滿足，絕對是竹北必吃宵夜啦🥰



🔺淡路島藻鹽味松露鮮貝紅玉雞清湯拉麵 $285

｜A套餐 $160（兩塊炸雞，柑橘油醋雞肉沙拉，Mini Bar氣泡飲暢飲）



迎面而來的是撲鼻的濃郁松露香，對於喜歡黑松露的朋友千萬不能錯過！！！😍✨

老闆使用拉麵所搭配的黑松露份量完全毫不手軟🫶🏻

有額外加點煙燻鴨胸👍🏻



三種不同的肉片平放於拉麵之上

粉紅色的鴨胸讓人口水直流🦆

雞胸軟嫩不乾柴，微焦的叉燒逼出肉汁的香味搭配日式拉麵直接把拉麵提升一個等次⬆️



套餐-柑橘油醋雞肉沙拉

所使用的酸甜醬料完全出乎意料，非常開胃爽口🥗



🔺法式香煎油封櫻桃鴨腿醬油鮮貝紅玉雞湯拉麵 $395

這道絕對必點，每日只供應18份

一整隻香煎油封櫻桃鴨腿，皮脆肉嫩😻

湯頭濃郁不死鹹，下次回訪還會想再點的拉麵🍜



🔺松露薯條

黃金酥脆的薯條配上濃郁松露醬讓人欲罷不能，甚至超越眾多速食店🍟



🔺Mini bars 飲品自助暢飲 $150加點 $65

用餐可以以150元或加點套餐的方式有 Mini bars 飲品自助暢飲，非常划算🥤

提供法國Monin 果露可以自由搭配氣泡水或是開水給客人無限量暢飲🤩

CP值超高！！！



Yén itte 言って食処

@yenitte_ramen

地址｜302新竹縣竹北市光明十街161號

時間｜18:00-23:00/六日12:00-20:00(每週一二公休)

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