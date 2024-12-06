大溪．番社 古早雞、家常料理

在大溪埔頂公園附近，有間低調的懷舊古早味餐廳

位置蠻隱密的，得開車穿梭在不少田間小徑後才能抵達

這裡是將阿公祖厝部份空間改建為餐廳的「番社 古早雞、家常料理 」

是間由紅磚砌成的三合院古厝，內部保留古厝原有格局空間

加上隨處可見的懷舊傢俱及擺設，一整個很有古早味

座位是以一張張紅色團圓大圓桌為主，很有在呷辦桌的感覺

提供中式家常料理，有單點也有幾組合菜可選擇

招牌菜色為古早雞、醬烤排骨和酥脆手工芋丸 （前兩項建議預訂）

柴燒的古早雞及一道道由大灶烹煮的美味佳餚都讓人食指大動

很適合團體、家庭或是與三五好友一起來聚餐

隱身在田野間飄香的古早雞和家常料理，值得親自來品嚐它的美味

番社 古早雞、家常料理_地理位置

番社 古早雞、家常料理

超過一甲子的建築，與流傳一甲子的流水席手藝

今日番社坐落於老闆阿公與其兄弟一磚一瓦所砌成的三合院，

當年老闆的阿公和他的兄弟是「行走的總鋪師」，專門接婚喪喜慶的流水席廚師。

老闆的爸爸、媽媽以及老闆從小就看著他們煮菜、做菜，偶爾就端端盤子、幫忙擺飾等……

今日老闆轉換人生跑道，經營起田中間的秘境餐廳「番社」，

彷彿又回到了當時跟著阿公阿嬤到處辦桌的樣子，

爸爸媽媽以及親戚也成為了技術顧問，許多料理、

撇步等都由阿公那代之後的晚輩來傳承給我們。

餐廳裡所有的湯品、滷肉等，均是使用大灶加熱，慢火燉煮，

獨特的木頭香氣是三合院裡小時候的味道。

歡迎各位一起來番社搭乘時光機，吃著古早「時光雞」，一起來還原童年吧！

（以上資訊來源:番社 古早雞、家常料理官網）

番社 古早雞、家常料理_停車

番社 古早雞、家常料理有戶外停車場

在三合院前面和旁邊的空地都可以停車

目測大約可以停十多台左右

但如果滿了沒位置的話就不大好停車

因為附近都是田間小路，路不大且左右兩側都是稻田

所以沒有白線可以停車，建議騎車前往或是早點到早點停車

番社 古早雞、家常料理_內部環境

走進前棟的三合院，穿越中庭後來到了餐廳裡

一進來的右手邊是櫃檯，這個空間裡還有廚房工作區

櫃檯前還有個大冰箱，放有罐裝大瓶水、茶、汽水和酒精飲料

警語:開車不喝酒、喝酒不開車

番社 古早雞、家常料理_座位區

老宅的空間就是很長且深的格局

順著路往後走就是用餐座位區了

除了沿著路走的左側有幾張大圓桌之外

走廊旁還有隔了幾間像是小包廂的座位區

因為當時裡面有很多人正在用餐

所以游小熊就不好意思進去拍照

只能趁用餐完準備離開前

從窗戶往裡面看的時候拍個一兩張囉

游小熊有事先訂位，我們的位置被安排在走廊的最尾端

如上圖這個有著復古電視及屏風的後面

這裡有屏風隔著，雖然不是真正的隔間

但也是有點兒像是小包廂的感覺

趁上菜前也先來張大合照吧~

番社 古早雞、家常料理_菜單（2024/6/30前）

游小熊和同學們是6月底來的

當時店家預計於7/1更換新菜單

所以我們造訪時仍是沿用舊菜單

來番社用餐，有單點也有多人的合菜可選擇

上圖為單點菜單，有：

阮ㄟ家常菜料理、鎮店招牌（古早雞/醬烤排骨）、主食、湯品、呷甜甜和飲料

另外還有一張是合菜的菜單，最左邊寫有點合菜的須知

合菜依人數分為$3200、$3800、$5200三種價位

每個價位都會包含鎮店招牌在裡頭，可依個人喜好來點選

我們選了$3800價位的合菜，並且再單點其它的料理來分食

因為上面的菜單是舊的，所以游小熊也抓取了粉絲頁上方新菜單

一樣將它放在文章裡給大家參考喔~

番社 古早雞、家常料理_菜單（2024/7/1起）

單點有部份餐點的價位有小幅的調漲些

合菜則有漲價約$300~$480左右，且菜色也變的不大一樣了

番社 古早雞、家常料理_餐點

因為人比較多且大家都餓了

所以沒辦法等菜都上齊才拍照

只能趁空檔拍一下桌面上的情況給大家看看~

備註:

1.因為我們有合菜也有單點，所以在餐點名稱前會標示（合） 或 （單）

2.價格會以新菜單上的價格為主來標註

點合菜，印象中白飯是免費的喔

「（單）阿嬤的炒麵$80」

炒麵的配料給的蠻多的，口味還不錯

惟麵條口感有稍微軟了些

「（單）香酥葱餅$150」

麵皮比較軟的葱餅，油香與葱香融合的味道也蠻好吃的

「（合）古早雞$700」

柴燒的古早雞，肉質吃來軟嫰不會柴

且真的吃的出來柴燒的味道，特殊香氣讓烤雞吃來更好吃

單吃吃的到柴燒味，可沾點雞油或沾點胡椒鹽一起吃

不同佐料的搭配都有不同的風味，但一樣都很好吃

「（合）福咬豬刈包皮（8顆）$150」

大灶炊的刈包皮，白白胖胖的蠻大一個的

「（合）阿嬤的滷肉$150」

上面的刈包皮是要用來搭配這一大盤阿嬤的滷肉

肥瘦都有的滷肉很夠味，底下的筍絲也好好吃

只可惜~吃刈包卻少了靈魂人物-花生粉

所以會覺得減一味，有點美中不足啊

「（合）麻油杏鮑肉$450」

用麻油來烹調的杏鮑菇+豬肉片

第一次吃到這樣的料理，味道挺不錯的

「（合）川燙鮮蝦$250」

蝦子很大隻也很新鮮，單吃吃的到鮮味，沾點哇沙米也不錯

「（單）家常葱蛋120」

不可能不好吃的葱蛋，也很下飯

「（合）金沙豆腐$210」

份量不少的金沙豆腐

軟嫰的豆腐搭配鹹香的鹹蛋，也蠻好吃的

「（合）季節時蔬（高麗菜）$210」

清脆的高麗菜，調味也不錯

「（單）三杯米血$210」

和一般常吃的三杯料理，味道有點兒不大一樣

印象中是太鹹了，且少了一點酒味，有點兒可惜

不過整體還是好吃的~

「（合）酥脆手工芋丸$250」

店裡的招牌手工芋丸

除了芋丸還有五顏六色的蝦餅

結果孩子們反而都只吃這蝦餅，不吃芋丸，哈~

而這芋丸真的好吃吔，芋頭味很足且不會太甜

「（單）花好月圓$100」

孩子們喜歡吃炸湯圓

菜單上有，所以也點了一份來吃

而炸湯圓基本上也不大會有雷就是了

對了，稍早文章有提到，要吃刈包但沒有花生粉

所以游小熊有把這炸湯圓的花生粉拿來加在刈包裡吃，哈~

「（合）酸菜豬肚湯$350」

最後一道菜就是用湯來做結尾啦

這道客家風味的酸菜豬肚湯，湯裡的配料還不少

豬肚好吃，酸菜也不會過酸，整體的湯頭很不錯

我們一行人是六大五小，沒想到吃到最後剩下的菜還不少

所以也打包了不少料理，讓同學帶回家和家人繼續享用

【後記】

要不是因為和同學們相約出遊，晚餐得找間餐廳一起用餐

否則游小熊還真不會知道，原來在這樣的田間小路裡竟有間古早味餐廳

且爬文後也看到不少網友都說好吃，評論也蠻不錯的

這回實際來吃過後大家也都一致給予好評且都覺得好吃

不僅環境復古懷舊，真的很有像是回到阿嬤家吃飯的感覺吔

窯烤的古早雞香味十足，還有其它用大灶烹煮的家常料理也都很有味道

地理位置雖隱密些，但像這樣低調的美食也是一定要分享給大家才行

不管是節日、紀念日或是與三五好友的三五聚會

都很推薦大家一起來這裡呷辦桌，嚐嚐美味的古早味家常料理喔~

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