屏東必吃美食！水明漾活蝦景觀餐廳，讓你彷彿置身峇里島享用鮮甜泰國蝦！

真的好久沒帶蔬果姐妹一起來屏東恆春好好玩一回了！這個10月，我終於決定帶著蔬果姐妹來趟恆春之旅，不僅吃喝玩樂，還挑戰她們沒嘗試過的水上活動！在出發恆春之前，Ann和榜哥提議先去我們夫妻口袋名單中的水明漾活蝦景觀餐廳。這家超夯的餐廳我們已經想來很久，這次終於如願以償！

這家餐廳位於屏東里港鄉，開車的朋友只要跟著導航就能輕鬆到達！他們還提供戶外免費停車場，非常方便，千萬不要把車亂停在路邊喔！建議來這裡用餐的朋友最好開車或騎車，會更方便抵達。

一踏進水明漾活蝦景觀餐廳，濃濃的東南亞海島氛圍撲面而來，讓人彷彿置身峇里島！

這裡的用餐空間分為室內和戶外兩種選擇，滿足不同需求。

室內環境明亮又有冷氣，特別適合想要舒適用餐的朋友，透過大落地窗還能欣賞戶外美景。

最受歡迎的戶外發呆亭美得不像話，非常適合拍照打卡！但要注意蚊蟲比較多，天氣熱時可能會稍微影響用餐舒適度喔！

餐廳菜單選擇豐富，單點與多人合菜都有，但要注意低消限制，室內和發呆亭的規定略有不同。此外，所有餐點都需加10%服務費，付款方式包含現金、刷卡及多種數位支付，非常方便！

接下來就簡單和大家分享我們一家四口這次在水明漾活蝦景觀餐廳點的美味餐點！

餐前點心

胡椒蝦

Ann和榜哥年輕時可是胡椒蝦的忠實粉絲！這次來水明漾活蝦景觀餐廳品嘗泰國蝦，怎麼可能錯過這道經典菜色呢？蔬果姐妹吃得也非常開心，連連稱讚。

金錢蝦餅

原本想點月亮蝦餅，但榜哥提議說沒吃過金錢蝦餅，於是決定試試看。金錢蝦餅用鮮蝦泥裹上麵包粉炸得酥香，再搭配店家特製的梅子醬，味道超級棒！全家人一口接一口，大家都很喜歡！

泰式涼拌海鮮

這道涼拌海鮮搭配蝦子、中卷、帶子，再加上洋蔥、番茄等新鮮食材，最後淋上特調泰式醬汁，酸酸辣辣的滋味，讓人胃口大開，非常爽口！

季節時蔬 絲瓜蛤蜊

蝦仁滑蛋

白飯 小鍋

這鍋小碗白飯是四人份量，我們一家四口差點沒吃完！白飯煮得粒粒分明，香Q軟嫩，搭配菜色更是讓人停不下筷子。

造型剝殼椰子

這顆椰子造型真的超吸睛！喝著清甜的椰子水，配上峇里島風的擺設，拍照打卡必備！

店家資訊