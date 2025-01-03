「薄多義」位於板橋府中站、板橋誠品內，主打義式手工比薩及多樣化的義式料理，不僅口味一流，環境氛圍也很棒，CP值高，是板橋地區聚餐、約會或慶生的絕佳選擇，熱愛披薩與義大利麵的朋友千萬不要錯過！

#新北美食 板橋誠品餐廳

薄多義（板橋誠品店）

▼薄多義板橋店整體以木質色調為主，營造出典雅又舒適的氛圍，提供2至8人的座位配置，無論是公司聚餐還是慶生活動，都是非常適合的選擇。

薄多義 菜單

店內菜單涵蓋披薩、排餐、義大利麵、燉飯，以及各式小點、甜點與飲品，還可以彈性加價升級套餐，滿足不同用餐需求。

✔️每人最低消費$300

✔️需另加10%服務費

▶️(薄多義菜單)

雙拼披薩

義式手工披薩絕對是薄多義的招牌，強烈建議必點！如果想一次嚐到不同口味，不妨試試雙拼披薩，六種口味任你挑選兩種，味蕾享受加倍！我們這次選擇了「瑪格麗特」和「德式香腸油漬番茄」兩款經典口味。

▼手工窯烤披薩，濃郁的香氣與絕佳的滋味讓人難以抗拒。

▼德式香腸油漬蕃茄

餅皮中間薄脆，邊緣帶有Q彈口感，搭配馬茲瑞拉起司、番茄與德式香腸的餡料，每一口都鹹香濃郁，非常適合全家大小一同享用。

▼瑪格麗特

以番茄的自然酸甜融合羅勒的清新香氣，入口清爽又不膩，是經典中的經典！

透過掃描QR Code點餐，不僅可以調整麵條的軟硬度，還能免費加麵，讓人不用擔心份量不足。

▼香蒜奶油雞肉麵

選用濃郁的白醬作為基底，加入蒜頭與台灣在地新鮮雞腿肉，搭配Q彈的義大利麵條，醬汁完美吸附，奶香與蒜香層次分明，是店內人氣義大利麵品項之一。

▼雞腿肉經過煎烤處理，軟嫩多汁不柴，好吃！

個人獨享餐

主餐可加購升級套餐，這次我們選擇了+269元的豐盛組合，包括一份開胃小點、179元內的法利亞小點任選，以及90元以內的飲品，超值又豐富。

酥炸脆薯

炸得金黃酥脆，鹹香入味，無論是單吃還是搭配番茄醬都非常美味。

酥炸雞翅

雞翅外皮酥香薄脆，內裡肉質鮮嫩多汁，搭配薄多義特製的酸辣沾醬，味道更加誘人。

莊園蘋果紅茶 $75

散發出淡淡的茶香與蘋果清香，冰涼順口。

這次造訪板橋府中站附近的薄多義（板橋誠品店），整體用餐體驗非常滿意！不僅餐點選擇多元且價格實惠，兩人用餐均價約500元，份量充足又美味。推薦給所有熱愛披薩與義式料理的朋友，絕對值得一試！

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